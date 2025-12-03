'Không thể tin nhưng có thật' điều từng xảy ra với Kyuhyun

SVO - Ca sĩ Kyuhyun khiến khán giả ngạc nhiên, khi chia sẻ một số sự việc 'gây sốc' liên quan đến những người quản lý cũ của anh.

Kyuhyun tiết lộ cuộc rượt đuổi kinh hoàng của cảnh sát và vụ bê bối trộm cắp liên quan đến các cựu quản lý. Trong tập 5 của chương trình Ba chàng ngốc Ở Kenya trên Netflix, phát sóng ngày 2/12, Kyuhyun đã thẳng thắn chia sẻ về những trải nghiệm khó tin mà anh từng có với các quản lý cũ.

“Anh ta nhét gấu bông vào ghế sau để lừa khách”

Kyuhyun lần đầu tiên nhớ lại một vụ việc liên quan đến một quản lý đã cố gắng lừa nhân viên trạm thu phí: “Tại trạm thu phí đường hầm Namsan, xe chở từ ba hành khách trở lên được phép đi qua mà không phải trả tiền. Chỉ có quản lý và một nhân viên trong xe. Họ bảo chúng tôi hạ cửa sổ xuống và chúng tôi đã làm theo. Có một con gấu bông ở ghế sau. Quản lý nghĩ rằng, hình dáng của nó sẽ đánh lừa được nhân viên. Ngay khi chúng tôi hạ cửa sổ xuống, nhân viên đã hét lên: 'Anh đùa tôi à?'...”.

Một quản lý có thói quen ăn cắp

Kyuhyun sau đó kể về một quản lý khác cuối cùng cũng bị bắt quả tang ăn cắp: “Yesung mở tủ giày và thấy quản lý ở đó với vẻ mặt giật mình. Khi Yesung hỏi anh ta đang làm gì, quản lý liên tục chối. Khi chúng tôi bảo anh ta tránh ra, có một chiếc hộp đựng đầy những món đồ chúng tôi đã mất”. Kyuhyun nói thêm rằng, quản lý đã cầu xin giữ bí mật vụ việc và thậm chí còn quỳ xuống van xin. Người quản lý cuối cùng đã bị sa thải: "Điều khiến chúng tôi sốc hơn nữa là sau đó anh ta lại tìm được việc làm quản lý cho một ca sĩ khác".

Lái xe không có bằng lái, lái xe sai đường và cố gắng đổi chỗ ngồi

Câu chuyện 'gây sốc' nhất liên quan đến một người quản lý đã gây ra một cuộc rượt đuổi nguy hiểm của cảnh sát. "Tại ngã tư ĐH Konkuk, anh ta đã quay đầu xe trái luật và một chiếc xe cảnh sát bắt đầu bám theo chúng tôi", Kyuhyun giải thích. "Anh ta đột nhiên tăng tốc. Khi tôi hỏi anh ta đang làm gì, anh ta nói, 'Kyuhyun, bằng lái của tôi đã bị treo rồi. Tôi không thể bị bắt".

Theo Kyuhyun, người quản lý bắt đầu lái xe ngược chiều và phớt lờ lời cầu xin dừng lại của anh: "Có một chiếc xe máy ở phía trước chúng tôi, và người quản lý đã bấm còi và chửi rủa người lái xe máy hãy tránh đường. Người lái xe máy nhận ra cảnh sát đang đuổi theo chiếc xe nên đã di chuyển chậm lại để chặn họ, buộc chiếc xe phải dừng lại. Lúc đó, quản lý hỏi: 'Kyuhyun, cậu có thể đổi chỗ với tôi được không? Nếu tôi bị bắt, ai sẽ lo cho cậu?'. Ông ấy yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về việc lái xe ngược chiều”.

Cuối cùng, cảnh sát đã lôi quản lý ra khỏi xe. “Ông ấy cứ hét lên, ‘Kyuhyun. Kyuhyun,’ ngay cả khi bị đưa đi”, Kyuhyun kể lại. “Nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi không hề phóng đại chút nào”.

Diễn viên hài Lee Soo Geun phản ứng: “Thật không thể tin được một người như vậy lại có thể làm quản lý”. Eun Ji Won nói thêm: “Ông ấy đã lái xe mà không có bằng lái suốt thời gian đó. Tim ông ấy chắc hẳn đập thình thịch mỗi ngày”.