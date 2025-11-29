Á hậu Mai Ngô đại diện Việt Nam cùng dàn 'mỹ nhân' quốc tế nhập cuộc 'Miss Charm 2025'

SVO - Việt Nam một lần nữa trở thành tâm điểm của bản đồ nhan sắc quốc tế, khi đăng cai mùa giải 'Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025'. Sau hai kỳ tổ chức thành công, cuộc thi trở lại với tinh thần quảng bá văn hóa, du lịch đậm nét hơn.

Năm nay, cuộc thi chào đón 39 người đẹp từ khắp các châu lục. Mỗi cô gái mang theo vẻ đẹp quyến rũ, trí tuệ cùng khát vọng chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Bên cạnh tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ, tri thức và khả năng truyền cảm hứng, Miss Charm 2025 tiếp tục nhấn mạnh sứ mệnh quảng bá văn hoá, giáo dục và du lịch. Đây là ba giá trị cốt lõi được cuộc thi theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

Mỗi thí sinh không chỉ là đại diện nhan sắc. Họ còn là đại sứ văn hóa, người truyền tải câu chuyện về quê hương, về sự đa dạng của thế giới và về tinh thần gắn kết giữa các quốc gia.

Những trải nghiệm tại Việt Nam lần này được Ban tổ chức thiết kế để khơi gợi cảm hứng, giúp các thí sinh cảm nhận chiều sâu văn hóa bản địa: Từ những làng nghề truyền thống, bữa cơm Việt bình dị đến những bờ biển trải dài hay những đô thị rực sáng giữa đêm. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành chất liệu để họ kể câu chuyện của Việt Nam theo cách riêng.

Người đẹp đeo sash Việt Nam là Á hậu Mai Ngô. Cô sở hữu 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu và 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp. Luôn được biết đến với tinh thần bền bỉ, tính cách mạnh mẽ và trái tim ấm áp, Mai Ngô đến với Miss Charm bằng hành trang của sự trưởng thành và khát vọng lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Mai Ngô chia sẻ mục tiêu của cô không chỉ là mang về thành tích cho Việt Nam, mà còn là giới thiệu vẻ đẹp, bản lĩnh và sự kiên cường của phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế. Sự góp mặt của cô trong mùa giải năm nay được kỳ vọng tiếp nối thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Charm với top 20 của Thanh Thanh Huyền (2023) và danh hiệu Á hậu 2 của Quỳnh Nga (2024).

Đương kim Hoa hậu 'Miss Charm 2024'.

Với sự quy tụ của 39 nhan sắc toàn cầu, lịch trình được tổ chức công phu và tinh thần quảng bá văn hóa mạnh mẽ, Miss Charm 2025 hứa hẹn mở ra một mùa thi nhiều cảm xúc, chứa đựng những khoảnh khắc tỏa sáng đặc biệt. Cuộc thi sẽ là nơi sắc đẹp được tôn vinh bằng trí tuệ, lòng nhân ái và sự sẻ chia không biên giới.