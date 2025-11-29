Sau hành trình 'Miss Universe 2025', Hoa hậu Hương Giang: 'Nỗ lực hơn nữa để mang lại điều ý nghĩa cho cộng đồng'

SVO - Các nghệ sĩ như NSƯT Mỹ Uyên, Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Ánh Vương, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn... cùng góp mặt tại chương trình 'Sống trọn vẹn 2025'. Đây là một trong những hoạt động hướng đến chủ đề chung của 'Tháng hành động Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS'.

Với chủ đề "Chủ động để bền vững", những hoạt động tại Sống trọn vẹn 2025 hướng đến việc nâng cao tính chủ động của cộng đồng về phòng chống HIV/AIDS. Chương trình do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Hội phòng chống HIV/AIDS TP. HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (Sở Y tế TP. HCM) phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Bầu Trời Xanh tổ chức.

Góp mặt tại chương trình, Hoa hậu Hương Giang cho biết, hành trình của cô luôn gắn với các hoạt động cộng đồng: "Trong suốt thời gian làm nghệ thuật, Giang đều đồng hành cùng các dự án cộng đồng. Sau khi đi thi Miss Universe về, Giang cảm thấy sứ mệnh này càng quan trọng hơn nữa vì tình cảm của cộng đồng dành cho mình quá lớn. Chính sự ủng hộ dành cho mình ngoài sức tưởng tượng, mình phải nỗ lực hơn nữa để mang lại điều ý nghĩa cho cộng đồng”.

Hương Giang cho rằng, cô phải có trách nhiệm với cộng đồng để có thể xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho mình: “Đây là một sự kiện ý nghĩa, cũng là sự kiện quan trọng tiếp thêm sức mạnh và niềm tim tới nhiều người. Giang hy vọng sự góp mặt của mình có thể tiếp thêm động lực cho mọi người nhiều hơn nữa".

"Thế giới sẽ tiến lên nếu không có bất cứ cộng đồng nào bị bỏ lại, Giang tin rằng, cộng đồng sống chung với HIV hoặc cộng đồng nào càng dễ bị tổn thương, chúng ta cần phải nâng đỡ họ. Giang mong mọi người có thể tìm thấy ánh sáng của lòng dũng cảm, sự hy vọng ở Hương Giang. Cuộc sống có nhiều trở ngại nhưng Giang bước từng bước mạnh mẽ để chinh phục những giấc mơ của mình. Giang hy vọng mọi người cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới một thế giới đa dạng, hòa nhập và bình đẳng hơn", Hương Giang chia sẻ.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức cuộc thi Z-Guardian - Người trẻ tiên phong như một sân chơi sáng tạo. Đây còn là kênh giáo dục cộng đồng, nơi người trẻ có thể cất tiếng nói, thể hiện trách nhiệm và trở thành “người gác cổng” bảo vệ sức khỏe, công bằng và nhân ái cho thế hệ của mình.

Trong chương trình, các bạn trẻ còn quan tâm đến hội thảo Giải pháp bền vững cho hoạt động cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam được thực hiện với mục tiêu đề xuất và thảo luận các giải pháp bền vững cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Không gian triển lãm của chương trình cũng thu hút sự chú ý của khách tham quan. Đây là nơi để mọi người có thể lắng nghe những chia sẻ, câu chuyện đầy cảm xúc của cộng đồng. Đặc biệt, không gian trải nghiệm đa dạng nhiều hoạt động sẽ giúp người tham gia có thể hiểu được những nỗi niềm của người sống với HIV, từ đó tăng nhận thức, giảm kỳ thị đối với họ và các nhóm bị ảnh hưởng.