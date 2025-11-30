Lần đầu tiên trong 17 năm làm nghề, Ngô Kiến Huy tiết lộ được HIEUTHUHAI truyền cảm hứng làm điều này

SVO - 'Gây sốt' khi trở lại với sở trường ballad, Ngô Kiến Huy bất ngờ tiết lộ HIEUTHUHAI là người đứng sau truyền cảm hứng của tiết mục đặc biệt trong vòng chung kết 'Anh trai say hi'.

Ở vòng chung kết Anh trai say hi, Ngô Kiến Huy đã chọn một bản ballad cho phần thi solo của mình. Đến với chương trình bằng "bản hit" Người như anh xứng đáng cô đơn, anh mong muốn được khép lại chương trình cũng bằng sở trường ballad của mình.

Sân khấu Nhìn về phía anh được đầu tư "khủng" với 600 cây nến điện tạo nên sự lung linh, tràn ngập cảm xúc. Cùng với đó là dàn 20 nhạc công trình diễn cho tiết mục, đẩy mạnh cả phần nghe và nhìn. Nhiều khán giả cho rằng, tiết mục Nhìn về phía anh tựa như một MV bởi sự "tuyệt đối điện ảnh".

Nhìn về phía anh là sáng tác của nhạc sĩ REDT, với sự chấp bút của HIEUTHUHAI cho phần rap. Tiết lộ thú vị này khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng, chính HIEUTHUHAI đã truyền cảm hứng và động viên anh thử rap lần đầu tiên trong 17 năm làm nghề.

Cũng chính Quán quân Anh trai say hi mùa 1 cẩn thận chỉ dẫn cho Ngô Kiến Huy từng câu. Vì đây là lần đầu tiên thử sức nên Ngô Kiến Huy đã tốn tới 6 tiếng để thu âm 8 câu rap.

Chính sự cầu toàn tới mức khó tính này của HIEUTHUHAI mà Ngô Kiến Huy đã có phần thể hiện rap melody trọn vẹn, vừa vặn. Đây là điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc này. Sau khi kết thúc tiết mục, MC Trấn Thành đã dành rất nhiều lời khen cho Ngô Kiến Huy bởi sự tiến bộ, khác biệt của anh so với trước đây.

Mặt khác, Ngô Kiến Huy cũng thành thật chia sẻ rằng, anh đến với chương trình Anh trai say hi không nhắm tới bất cứ danh hiệu nào. Anh cho rằng, đây là sân chơi, là cơ hội hiếm hoi cho những tài năng trẻ mới vào nghề.

Vì vậy, anh mong khán giả hãy bình chọn cho những anh trai khác trong chương trình. Sự khiêm nhường và chân thành này của Ngô Kiến Huy đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.