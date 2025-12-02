Jin Se Yeon và Park Ki Woong tái hợp trong câu chuyện tình ‘Romeo và Juliet’ thời hiện đại

SVO - 'I Will Prescribe You Love' đánh dấu sự tái hợp của Jin Se Yeon và Park Ki Woong sau 14 năm, kể từ lần hợp tác chung trong bộ phim truyền hình 'Bridal Mask' của đài KBS2 năm 2012, từng đạt tỷ suất người xem cao nhất là 22,9%.
Phim xoay quanh câu chuyện về hai gia đình ở Onjeong vốn đã bất hòa từ lâu. Họ đã vượt qua những bất đồng trong quá khứ, chữa lành vết thương tình cảm và tìm thấy tình yêu, cuối cùng trở thành một gia đình đoàn kết.
Bộ phim được đạo diễn bởi Han Jun Seo, nổi tiếng với The Real Has Come! và Beautiful Love, Wonderful Life, và được chấp bút bởi Park Ji Sook, biên kịch của The Tale of Lady Ok và My Spring Days. Phim gồm 50 tập, dự kiến phát sóng vào tháng 1/2026.