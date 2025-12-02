Jin Se Yeon và Park Ki Woong tái hợp trong câu chuyện tình ‘Romeo và Juliet’ thời hiện đại

SVO - 'I Will Prescribe You Love' đánh dấu sự tái hợp của Jin Se Yeon và Park Ki Woong sau 14 năm, kể từ lần hợp tác chung trong bộ phim truyền hình 'Bridal Mask' của đài KBS2 năm 2012, từng đạt tỷ suất người xem cao nhất là 22,9%.

Phim xoay quanh câu chuyện về hai gia đình ở Onjeong vốn đã bất hòa từ lâu. Họ đã vượt qua những bất đồng trong quá khứ, chữa lành vết thương tình cảm và tìm thấy tình yêu, cuối cùng trở thành một gia đình đoàn kết.

Jin Se Yeon vào vai Gong Joo Ah, một cựu sinh viên y khoa hiện đang là nhà thiết kế thời trang tại tập đoàn Taehan. Mặc dù phải lấy bằng bác sĩ dưới áp lực của mẹ, cuối cùng cô đã từ bỏ con đường đó và theo đuổi ước mơ thời trang. Sau khi trải qua đủ loại công việc đầu vào và tích lũy kinh nghiệm thực tế, cô gia nhập tập đoàn Taehan thông qua một đợt tuyển dụng đặc biệt và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm nhưng lại phải đối mặt với một sự cố bất ngờ suýt khiến cô bị sa thải. Sau đó, cô nhận được một nhiệm vụ mới dưới quyền của Giám đốc Điều hành mới được bổ nhiệm của công ty, Yang Hyun Bin. Park Ki Woong vào vai Yang Hyun Bin, Giám đốc Điều hành mảng thời trang của Tập đoàn Taehan. Là một người sắc sảo và trực giác, vừa am hiểu thời trang vừa nhạy bén trong kinh doanh, anh chưa bao giờ quên mối tình đầu của mình: một cô gái trẻ táo bạo và mạnh mẽ đã bảo vệ anh thời thơ ấu—Gong Joo Ah. Sau khi trở về Hàn Quốc, anh bất ngờ gặp lại cô. Khi phát hiện ra giờ họ làm việc cùng một công ty, anh tin rằng đó là định mệnh và bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Bộ phim được đạo diễn bởi Han Jun Seo, nổi tiếng với The Real Has Come! và Beautiful Love, Wonderful Life, và được chấp bút bởi Park Ji Sook, biên kịch của The Tale of Lady Ok và My Spring Days. Phim gồm 50 tập, dự kiến phát sóng vào tháng 1/2026.