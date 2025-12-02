Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Yeri của Red Velvet 'lột xác' với vai diễn nữ thợ lặn mới

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Yeri của Red Velvet đã được chọn vào vai chính Anna, một haenyeo (nữ thợ lặn) trong bộ phim truyền hình sắp tới 'Azure Spring' (tên tạm thời)

Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên, Azure Spring là một bộ phim tình cảm ấm áp, xoay quanh Deok Hyeon, người mắc kẹt trong quá khứ và không thể bước tiếp, cùng Anna, một người đang tìm việc nhưng lại do dự không dám bước tiếp vì sợ hãi tương lai. Hai người trở thành haenam (nam thợ lặn) và haenyeo (nữ thợ lặn). Qua đại dương, họ tìm lại được mục đích sống đã mất, cho phép trái tim trì trệ của mình được sống lại và cảm nhận sự ấm áp khi sống cùng những người hàng xóm.

yeri.jpg

Nhân vật của Kim Ye Rim, Seo Anna, là một cựu vận động viên trẻ quốc gia, người đã phải dừng sự nghiệp thể thao vì chấn thương. Với giấc mơ tan vỡ, cô trở về quê mẹ, nơi cô gặp Deok Hyeon và bắt đầu một giấc mơ mới.

558495565-1183928073646418-764954780236743252-n.jpg
dkwolq-3f.jpg

Kim Ye Rim ra mắt với tư cách là thành viên của Red Velvet vào năm 2015. Khi còn hoạt động trong Red Velvet, cô sử dụng nghệ danh Yeri, nhưng sau đó bắt đầu diễn xuất dưới tên thật là Kim Ye Rim. Khả năng diễn xuất và danh tiếng của cô đã được công nhận qua các tác phẩm như Bitch X Rich. Năm nay, Yeri đã ra mắt màn ảnh rộng trong bộ phim chiếu rạp vào 6/8, The Ghost Game, đóng cùng Lee Chan Hyeong.

Tuệ Nghi
#Vai diễn nữ thợ lặn trong phim truyền hình #Phim tình cảm dựa trên truyện tranh #Câu chuyện về hành trình tìm lại mục đích sống #Chuyển đổi từ ca sĩ sang diễn viên #Nghệ thuật diễn xuất của Kim Ye Rim #Phản ánh cuộc sống và ước mơ sau chấn thương thể thao #Khám phá về cộng đồng haenyeo và ý nghĩa văn hóa #Sự nghiệp của Yeri trong Red Velvet và điện ảnh #Phim về vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai #Tác phẩm kết hợp yếu tố tâm lý và cảm xúc

