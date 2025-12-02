Yeri của Red Velvet 'lột xác' với vai diễn nữ thợ lặn mới

Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên, Azure Spring là một bộ phim tình cảm ấm áp, xoay quanh Deok Hyeon, người mắc kẹt trong quá khứ và không thể bước tiếp, cùng Anna, một người đang tìm việc nhưng lại do dự không dám bước tiếp vì sợ hãi tương lai. Hai người trở thành haenam (nam thợ lặn) và haenyeo (nữ thợ lặn). Qua đại dương, họ tìm lại được mục đích sống đã mất, cho phép trái tim trì trệ của mình được sống lại và cảm nhận sự ấm áp khi sống cùng những người hàng xóm.

Nhân vật của Kim Ye Rim, Seo Anna, là một cựu vận động viên trẻ quốc gia, người đã phải dừng sự nghiệp thể thao vì chấn thương. Với giấc mơ tan vỡ, cô trở về quê mẹ, nơi cô gặp Deok Hyeon và bắt đầu một giấc mơ mới.