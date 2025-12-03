Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thúy Diễm tiết lộ Lương Thế Thành phải nhịn cơm hơn 3 tháng để 'độ body 6 múi' đóng phim cùng Anh Tú Atus

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dàn diễn viên của 'Hoàng tử quỷ' gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Bình Tinh... ra mắt khán giả. Trong đó, Thúy Diễm cũng xuất hiện bên ông xã Lương Thế Thành ủng hộ dàn cast.

Xuất hiện cùng dàn cast Hoàng tử quỷ, Lương Thế Thành diện vét đen lịch lãm, gây chú ý với vẻ ngoài điển trai ở tuổi 43, chính thức tái xuất điện ảnh sau hơn 13 năm vắng bóng.

3-tham-do-13.jpg

Thúy Diễm cũng có mặt để ủng hộ chồng. Nữ diễn viên ghi điểm với đầm lụa màu be thanh lịch, tôn vẻ dịu dàng, nữ tính và sang trọng. Lương Thế Thành không ngần ngại ôm vợ, thậm chí trao nụ hôn ngọt ngào cho vợ trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả.

3-tham-do-16.jpg

Lương Thế Thành lựa chọn một vai diễn đủ sức nặng để thử thách và mạo hiểm bứt khỏi hình ảnh quen thuộc. Anh bày tỏ sự hào hứng khi được thử sức trong một thể loại hoàn toàn mới.

hqt-0254.jpg

Nói về lần trở lại với màn ảnh rộng, Lương Thế Thành không giấu được cảm xúc khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả: “Tôi run, hồi hộp và xúc động khi được khán giả đón nhận trở lại sau 13 năm. Với tôi, cảm giác được gặp lại khán giả tại thảm đỏ, được nghe những lời động viên và chứng kiến sự chờ đợi dành cho bộ phim là nguồn năng lượng rất lớn để tôi tự tin bước tiếp trên hành trình điện ảnh sắp tới".

3-tham-do-15.jpg

Thúy Diễm cho biết, cô là người đồng hành, chứng kiến và hiểu rõ sự vất vả của chồng. Cô thấy xót khi Lương Thế Thành nhịn ăn cơm hơn 3 tháng ròng, cắt tinh bột hoàn toàn, chỉ ăn rau và đồ ăn luộc để giảm 5 ký, "siết body 6 múi" để phục vụ vai diễn trong phim.

1-luongthethanh-trong-phim-1.jpg

Thúy Diễm cho biết, đó là giai đoạn ông xã gần như đặt toàn bộ sinh hoạt vào kỷ luật ăn uống và tập luyện cho nhân vật. Dù xót nhưng cô cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi ông xã có quyết tâm cao độ như thế sau thời gian 13 năm trở lại.

hqt-0317.jpg

Anh Tú Atus cũng tiết lộ, lần đầu đọc kịch bản, anh đã lo lắng vì độ phức tạp. Nhưng nhờ làm việc cùng đạo diễn Trần Hữu Tấn mà anh tìm được điểm bám cảm xúc, khiến "phần người” trong Thân Đức hiển lộ dưới lớp vỏ lạnh lùng.

2-ra-mat-phim-1-13.jpg

Khi nhận được câu hỏi liên quan đến phản ứng của Diệu Nhi trước việc Anh Tú Atus đóng phim kinh dị và có “cảnh nóng”, nam diễn viên chia sẻ rằng, cả hai luôn đọc kịch bản cùng nhau và tập trung vào hành trình tâm lý hơn là những cảnh nhạy cảm. Với anh, nhân vật Thân Đức trong Hoàng tử quỷ là kiểu vai bất kỳ diễn viên nào cũng nên trải nghiệm một lần.

2-ra-mat-phim-1-14.jpg

Trước câu hỏi về cạnh tranh phòng vé dịp cuối năm, ê kíp Hoàng tử quỷ cho biết, thị trường đang phát triển nhanh, số lượng phim Việt tăng lên, đồng nghĩa yêu cầu đầu tư phải lớn hơn. Điều đó cũng không phải ngoại lệ với Hoàng tử quỷ.

hqt-0442.jpg

Về lo ngại câu chuyện lớp lang khó hiểu, đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết, bộ đôi đang theo đuổi hướng đi kinh dị cổ trang, và luôn tin rằng, điều quan trọng nhất là thuyết phục khán giả bằng hành trình nhân vật thay vì các yếu tố hù dọa thuần tuý.

THUẬN TÙNG
