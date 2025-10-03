6 bộ phim Hàn khiến bạn không thể bỏ qua trong tháng Mười

SVO - Sau tháng Chín đông đúc bất thường, tháng Mười có ít phim truyền hình Hàn Quốc hơn và mang đậm hơi thở của xu hướng Y2K, bao gồm một số phim tình cảm giả tưởng.

Genie, Make a Wish: Một bộ phim hài lãng mạn kỳ ảo không hề căng thẳng và không hề ngọt ngào

Kim Woo Bin (Our Blues) và Bae Suzy (Doona!) sẽ hợp tác trong bộ phim tình cảm giả tưởng Genie, Make a Wish trên Netflix vào ngày 3/10, bộ phim mới nhất của đạo diễn Kim Eun Sook (The Glory). Đồng đạo diễn của bộ phim là Ahn Gil Ho, người đã chỉ đạo The Glory, và Lee Byeong Heon, người được biết đến với bộ phim hài đình đám Extreme Job.

Ga Yeong (Bae Suzy) lạnh lùng, vô cảm đã dành cả cuộc đời mình dưới sự chăm sóc của bà ngoại, người luôn dõi theo và đối xử với cô bằng tình yêu thương chân thành đã giúp cô kiểm soát những khuynh hướng tâm thần của mình. Khi Ga Yeong bất ngờ tìm thấy một chiếc đèn thần, cô đã đánh thức linh hồn bí ẩn Genie (Kim Woo Bin) khỏi giấc ngủ ngàn năm của mình và đúng vậy, anh ta hứa với cô gái trẻ ba điều ước có thể thay đổi cuộc đời.

Bae Suzy vào vai một "kẻ tâm thần" quyến rũ, không khoan nhượng.

Được giải phóng vào một thiên niên kỷ mới, phép thuật tinh nghịch của Genie đã khuấy động cuộc sống yên bình của Ga Yeong, và khi anh ta định hướng trong những thực tế xa lạ của thế giới hiện đại, cả hai thấy mình trong một mối tình lãng mạn đầy bất ngờ.

Nhưng ngay khi mọi thứ không thể trở nên khó đoán hơn, Ga Yeong phát hiện ra người bạn đồng hành ban điều ước của cô thực chất là Iblis, hay còn gọi là Satan, kẻ quyết tâm chứng minh rằng con người dễ bị tha hóa. Đây là một bước ngoặt hoàn toàn mới trong câu chuyện về thần đèn, và khi sự khó bảo và thói quen được kiểm soát chặt chẽ của Ga Yeong gặp gỡ năng lượng lừa đảo và sự quyến rũ ngây thơ của Thần đèn, nó tạo tiền đề cho một mối tình lãng mạn không hề tầm thường.

Kim Woo Bin vào vai thần đèn nhưng thực chất là Satan, kẻ dẫn dắt nhân loại đến sự tha hóa với ba điều ước.

Would You Marry Me?: Cặp đôi mới cưới giả khiến trái tim bạn rung động

Câu chuyện ngọt ngào và hồi hộp kéo dài 90 ngày về một cặp đôi mới cưới giả, cố gắng giành được giải thưởng là một ngôi nhà mới sang trọng với sự kết hợp diễn xuất ăn ý của nam diễn viên đáng tin cậy Choi Woo Shik và nữ thần hài lãng mạn Jung So Min.

Được phát sóng song song vào ngày 10/10 trên SBS và Disney+, trong Would You Marry Me?, Choi Woo Shik (Ký sinh trùng) vào vai Kim Woo Joo, một chàng trai tự luyến, người thừa kế duy nhất của tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc. Anh hiện đang làm giám đốc tiếp thị tại đây nhưng quyết tâm điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Jung So Min (Thuật giả kim của linh hồn) vào vai Yoo Me Ri, người đang vật lộn với hôn ước tan vỡ và một vụ lừa đảo bất động sản mà cô là nạn nhân. Cô cũng là một nhà thiết kế được Woo Joo thuê làm thầu phụ. Mối quan hệ công việc của họ thay đổi khi Me Ri đề nghị Woo Joo làm chồng giả để đòi một căn nhà dành cho cặp đôi mới cưới mà cô đã trúng thưởng. Choi Woo Sik gần đây nhất xuất hiện trong phim Melo Movie của Netflix cùng Park Bo Young, trong khi Jung So Min từng xuất hiện cùng Jung Hae In trong Love Next Door năm ngoái.

Typhoon Family: Tinh thần tân binh của thế hệ X

Typhoon Family, với sự tham gia của Lee Jun Ho (King the Land) và Kim Min Ha (Pachinko), đưa chúng ta trở về những ngày tháng bất ổn của năm 1997, ngay giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á tàn khốc.

Lee vào vai Kang Tae Pung, người có cha điều hành Công ty Thương mại Typhoon. Tae Pung sống một cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo, cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn mọi thứ. Sau cái chết đột ngột của cha, Tae pung cố gắng cứu công ty khỏi nguy cơ phá sản.

Trong số các nhân viên công ty có Oh Mi Seon (Kim Min Ha), một trong số nhân viên công ty và cũng là người con cả trong gia đình luôn nỗ lực hỗ trợ gia đình. Với ước mơ trở thành một người phụ nữ thành đạt, Mi Seon được truyền cảm hứng từ những nỗ lực chân thành của Tae-pung để cứu công ty.

"Typhoon Family" là bộ phim mới nhất của đạo diễn Lee Na Jeong (Mine and Love Alarm) sẽ được phát sóng trên tvN và Netflix vào ngày 11/10.Trang phục của Kang Tae Poong (Lee Jun Ho) thuộc bộ tộc Orange, kẻ thống trị Apgujeong thời bấy giờ, và cô kế toán thông minh Oh Mi Seon (Kim Min Ha) là một điểm nhấn khác của bộ phim, thu hút sự chú ý với phong cách thời trang đặc trưng của năm 1997.

Bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang qua nhiều thế hệ, khơi gợi cuộc sống bận rộn thường nhật của những nhân viên văn phòng những năm 1990, trước khi điện thoại thông minh và email xuất hiện, cùng tinh thần "tân binh" của Thế hệ X. Cuộc gặp gỡ giữa một CEO mới vào nghề và một kế toán thực tế, hai cá nhân với những tính cách khác biệt, sẽ diễn ra như một sự kết hợp ăn ý kiểu tiki-taka, góp phần tăng thêm sự thú vị cho bộ phim.

The Dream Life of Mr. Kim: Hành trình mang đến sự an ủi và đồng cảm

Ngôi sao điện ảnh Ryoo Seung Ryong, người gần đây đã xuất hiện trong loạt phim Low Life của Disney+, sẽ vào vai chính trong bộ phim chuyển thể từ truyện tranh trực tuyến The Story of Manager Kim, Who Works for a Large Company in Seoul .

Ryoo vào vai Kim Nak Soo, một nhân viên bán hàng kỳ cựu nổi tiếng với kỹ năng và sự tận tâm, người đã liên tục được thăng chức trong công ty và có một cuộc sống đáng mơ ước cùng gia đình trong một căn hộ ở một khu vực tốt của thành phố. Mọi chuyện bắt đầu trở nên bất ngờ với anh, cả trong công việc lẫn gia đình, đưa anh vào hành trình khám phá bản thân.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Jo Hyun Tak của 'SKY Castle' và 'The Atypical Family', sẽ lên sóng JTBC vào ngày 25/10. Hành trình tìm kiếm một con đường mới giữa cuộc đời của Kim Nak Soo sẽ mang đến sự an ủi và đồng cảm cho người xem. Diễn xuất chân thành của Ryu Seung Ryong sẽ khắc họa chân thực câu chuyện về một người đàn ông trung niên đang đối mặt với khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

Spirit Fingers: Nắm bắt hoàn hảo cảm xúc ấm áp và màu sắc rực rỡ đặc trưng của webtoon

Sau 2 năm, Choi Bo Min của Golden Child sẽ lần đầu đảm nhận vai trò diễn viên chính hợp tác cùng Park Ji Hoo và Jo Joon Young trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon, "Spirit Fingers".

Nữ diễn viên Park Ji Hu của All of Us Are Dead, người lần đầu tiên nổi lên trong bộ phim độc lập Hàn Quốc được đánh giá cao House of Hummingbird, thủ vai chính trong bộ phim chuyển thể webtoon này với vai Song Woo Yeon, một học sinh bình thường với lòng tự trọng thấp, bị gia đình coi thường vì là con giữa. Một ngày nọ, cô được anh chàng điển trai Koo Sun Ho (Choi Bo Min, thành viên nhóm nhạc nam Golden Child) nhờ chụp ảnh cho câu lạc bộ phác họa Spirit Fingers. Ngưỡng mộ những thành viên đầy màu sắc và tự tin, Woo Yeon quyết định gia nhập nhóm. Các thành viên khác của nhóm bao gồm Chủ tịch Nam Geu-rin (Park Yoo Na, True Beauty) và em trai cô, Gi Jung (Jo Joon Young, Crushology 101), người đang cân nhắc trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên, với 1,3 tỷ lượt xem, "Spirit Fingers" là một bộ phim tình cảm lãng mạn, đầy màu sắc, khắc họa hành trình khám phá những sắc màu riêng biệt của giới trẻ. Khán giả đang rất mong đợi cách bốn diễn viên, mỗi người đều có cá tính riêng biệt, sẽ tương tác và trưởng thành trong "Spirit Fingers", cũng như cách họ khắc họa những rung động và sự thoải mái của tình yêu tuổi trẻ.Phim nắm bắt hoàn hảo cảm xúc ấm áp và màu sắc rực rỡ đặc trưng của webtoon, nhận được phản hồi nồng nhiệt, với những bình luận như "Cảm giác như webtoon đang trở nên sống động". Phim sẽ lên sóng Tving vào ngày 29/10.

Moon River: Bộ phim cổ trang lãng mạn, kỳ ảo

Kang Tae Oh (Vị Luật Sư Siêu Phàm Woo) và Kim Se Jeong (Đề Nghị Kinh Doanh) hoán đổi vị trí cho nhau trong bộ phim cổ trang giả tưởng Moon River.

Thời Joseon (1392 - 1897), Kang vào vai Thái tử Yi Gang, người có tính cách ngang ngược che giấu nỗi đau nội tâm sau khi mất đi người thân yêu, và khao khát trả thù. Kim vào vai Park Dal Yi, một người bán hàng rong xảo quyệt, mất đi một phần ký ức và tình cờ trông giống hệt người mà Yi Gang đã mất. Một ngày nọ, Yi Gang và Dal Yi bị cuốn vào nhau một cách kỳ diệu khi linh hồn họ hoán đổi cơ thể. Kang gần đây đã xuất hiện trong The Potato Lab, trong khi Kim, người cũng từng xuất hiện trong The Uncanny Counter, xuất hiện lần cuối trong Brewing Love vào năm 2024.