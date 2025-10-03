Bộ đôi diễn viên Avin Lu và Rima Thanh Vy tiết lộ lần đầu học chơi nhạc cụ lạ để đóng phim mới

SVO - Hai diễn viên tài năng của màn ảnh Việt là Avin Lu và Rima Thanh Vy lần đầu diễn chung trong phim điện ảnh mới mang tên độc đáo 'Cải mả', hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết độc đáo cho khán giả.

Cải mả là một phong tục có lịch sử lâu đời, chứa đựng niềm tin của người Việt vào sự kết nối giữa người sống và người đã khuất. Đạo diễn Thắng Vũ cùng nhà sản xuất Emily Lê muốn chạm vào thế giới kỳ bí ấy, nơi tín ngưỡng dân gian không chỉ là “công cụ” tạo cảm giác ghê sợ mà còn mà còn là hệ thống ký ức, cảm xúc đã gắn bó với người Việt qua nhiều thế hệ.

Trong phim, có nhiều nhân vật quan trọng thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại Phú Yên, nhưng ê kíp không cố định họ là người dân tộc nào để giữ sự linh hoạt cho câu chuyện. Âm nhạc bản địa được đưa vào như một phần không thể thiếu.

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ rằng, anh đã nghiên cứu về cây đàn đinh goong - một nhạc cụ dân tộc có nhiều tên gọi khác nhau và quyết định đưa vào phim như một biểu tượng văn hóa. Hai diễn viên Rima Thanh Vy và Avin Lu đã dành thời gian học chơi đàn để thể hiện đúng tinh thần nhân vật.

Rima Thanh Vy chia sẻ: “Với sự hướng dẫn của thầy dạy đàn - một nghệ nhân đồng bào, tôi đã cảm nhận được sâu sắc hơn âm nhạc, giai điệu của vùng cao. Điều đó giúp tôi nhập vai tốt hơn. Với dạng phim đa tuyến nhân vật như Cải mả, tạo hình, cách ăn mặc và sở thích là điểm nhấn nhá quan trọng cho nhân vật, khiến khán giả có nhiều cảm xúc với nhân vật của mình hơn”.

Ở phía Avin Lu, bên cạnh việc thay đổi ngoại hình thì tập chơi đàn đinh-goong cũng là trải nghiệm có một không hai mà phim mang đến cho anh. Nam diễn viên còn tâm huyết đến mức xin nhà sản xuất cho phép mang đàn về nhà để tập luyện.

“Tôi tìm hiểu kết cấu, nốt nhạc tương ứng với từng dây từng vị trí, sau đó tập lên dây đàn. Vì đàn làm thủ công nên dây đàn mỗi lần đánh thì đều phải lên dây. Tôi còn xem rất nhiều video về các nghệ nhân chơi đàn để cảm nhận rõ về nhạc cụ khi lên set”, Avin Lu kể lại.

Lần đầu khai thác chi tiết nghi thức cải mả trong văn hóa tâm linh người Việt, phim xoay quanh cuộc hội ngộ định mệnh của các thành viên gia đình họ Đỗ. Cùng một thời điểm, hàng loạt tai nạn kinh hoàng bỗng ập xuống đầu từng thành viên trong gia đình. Cho rằng vận rủi tìm đến do “ông bà quở”, cô Tư Chánh (Kiều Trinh) đã kêu gọi các anh em về lại quê nhà để cải táng mồ mả cho tổ tiên.

Thế nhưng lành ít dữ nhiều, kể từ khi vết cuốc đầu tiên chạm đất, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình bùng nổ, để lộ nhiều bí mật kinh hoàng trong quá khứ. Cải mả dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/10/2025. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đa thế hệ: Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Kim Hải, Lý Hồng Ân, Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Kim Long, Hoàng Mèo…