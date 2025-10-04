Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau thành công vang dội tại thủ đô Hà Nội, SOOBIN mang live concert đến TP. HCM với nhiều yếu tố mới mẻ

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau thành công với 2 đêm diễn 'đỉnh nóc kịch trần' tại thủ đô Hà Nội vào tháng 5/2025, SOOBIN quyết định đưa 'SOOBIN live concert: All-rounder' về TP. HCM. Đêm diễn thứ ba của chuỗi concert lớn nhất sự nghiệp âm nhạc của SOOBIN được tổ chức duy nhất vào ngày 29/11/2025, tại The Global City, với sự quy tụ của ê kíp hàng đầu Việt Nam.

SOOBIN live concert: All-rounder đã ghi dấu như một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của nam ca sĩ sau 14 năm làm nghề. Chỉ trong vòng 12 phút mở bán, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên đã “cháy sạch”, kéo theo việc bổ sung thêm đêm thứ hai và nhanh chóng bán hết toàn bộ.

da-5850.jpg

Hai đêm concert thu hút hàng chục ngàn khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc solo có quy mô lớn nhất V-pop năm 2025.

file-5660.jpg

Không chỉ thành công ở mặt thương mại, concert của anh còn tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt thảo luận và hàng triệu lượt tương tác. Trên sân khấu, SOOBIN khẳng định bản lĩnh “nghệ sĩ toàn năng” khi hát live 100%, chơi nhiều nhạc cụ, trình diễn vũ đạo và biến hóa đa dạng thể loại âm nhạc, kết hợp cả hiện đại lẫn truyền thống.

tin-2751.jpg

Với quy mô tổ chức hoành tráng, sự đầu tư công nghệ – nghệ thuật chỉn chu và hiệu ứng khán giả bùng nổ, concert này không chỉ khẳng định vị thế của SOOBIN, mà còn được xem là tiêu chuẩn mới cho concert solo của nghệ sĩ Việt.

kv-sbcc-day3.png

Bật mí từ đội ngũ thực hiện concert lần này, đêm diễn sẽ được tổ chức tại địa điểm ngoài trời với mức độ đầu tư hoành tráng. Đây cũng là đêm diễn duy nhất ở TP. HCM và khép lại chuỗi live concert của SOOBIN trong năm 2025.

da-5331.jpg

Âm nhạc, phần cốt lõi tạo nên linh hồn của concert lần này sẽ có một vài thay đổi để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài ra, SOOBIN cũng sẽ mang tới những khách mời đặc biệt để góp phần tạo nên những màn trình diễn bùng nổ cống hiến cho hàng ngàn khán giả.

da-8329.jpg

Concert lần này tiếp tục được bộ đôi “phù thuỷ concert” bậc nhất Việt Nam Đinh Hà Uyên Thư và SlimV bắt tay thực hiện. Đây không chỉ là hai cái tên bảo chứng cho hàng loạt concert quy mô lớn tại Việt Nam với nhiều thành công vang dội, mà còn là người góp công tạo ra sự thành công ấn tượng trong hai đêm diễn trước của SOOBIN tại thủ đô Hà Nội.

img-20251003-222529.jpg

Đinh Hà Uyên Thư trong vai trò đạo diễn sân khấu và SlimV đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cùng các cộng sự như đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, đạo diễn ánh sáng Long Kenji…

Bình Nguyễn
#SOOBIN live concert: All-rounder #Soobin #concert #live concert

