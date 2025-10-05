Quang Tuấn thật thà khi nhập cuộc, còn Anh Tú Atus 'lừa' cả dàn cast 'Running man Vietnam'

SVO - 'Running man Vietnam' mùa 3 đánh đấu sự tái hợp sau 6 năm của 'hội tiền bối' Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát. Mùa này còn chào đón thêm các 'hậu bối' gồm Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P.

Tập 1 mở màn đã là trò chơi xé bảng tên đặc trưng của chương trình với hai phe. Các thành viên cũ có thâm niên chào đón các thành viên mới còn nhiều bỡ ngỡ. Không khí “ngày tựu trường” ở Running man Vietnam mùa này vừa hào hứng, vừa lẫn chút bồi hồi.

Trấn Thành thổ lộ: “Nửa thập kỷ rồi, mình không nghĩ có một ngày mình ngồi đây với chương trình". Ninh Dương Lan Ngọc tiếp lời: “Em thấy may mắn khi được góp mặt trong cả 3 mùa. Và hôm nay em gặp lại anh Thành, chứng tỏ tình anh em của chúng ta vẫn rất bền".

Ngay vòng đấu đầu tiên, luật chơi thay đổi, xé bảng tên không còn là “món tráng miệng” cuối chương trình, mà được bê thẳng ra "khai vị". Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát sau phút hội ngộ, ôn lại kỷ niệm, bắt đầu bày binh bố trận, sử dụng nhiều kế sách để xé bảng tên Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P liên tục.

Buổi kiểm tra năng lực đậm mùi "ma cũ ăn hiếp ma mới". Trong sự ngơ ngác, không kịp trở tay, dàn "hậu bối" lần lượt “mất mạng”, hồi sinh rồi lại tiếp tục "mất mạng". Anh Tú Atus và Quân A.P mạnh miệng bao nhiêu thì cái kết càng thảm hại bấy nhiêu. Quân A.P thậm chí rách cả lưng áo dưới bàn tay mạnh bạo của Trấn Thành, minh chứng sống động cho một trận chiến không khoan nhượng.

Quang Trung dù đã dè chừng, nghi ngờ nhưng vẫn nhận cái kết đắng từ người chị Ninh Dương Lan Ngọc. Không ngoài dự đoán, tân binh Quang Tuấn cũng “sang chấn tâm lý” trước độ “chơi dơ” của bộ ba lão làng.

Trải qua các nhiệm vụ như: Giải mã bí mật thây ma, thu thập siêu dung dịch, thu thập vũ khí tiêu diệt thây ma đều cho thấy mức độ đầu tư của chương trình cùng kỹ năng của từng thành viên. Đến cuộc đua xé bảng tên cũng khiến chương trình thêm gây cấn.

Như vậy là chỉ trong tập đầu tiên, chương trình đã chơi lớn khi có đến hai lần xé bảng tên. Nếu lần đầu “sương sương” cho vui, chào đón học viên mới thì lần xé bảng tên thứ hai thật sự là một cuộc chiến khốc liệt. 2/7 thành viên là thây ma giả dạng và các thành viên còn lại phải tìm cho đúng 2 gián điệp đang trà trộn này.

Trong phần kết này, Ninh Dương Lan Ngọc đã để lại ấn tượng ngay lập tức với màn xé bảng tên Trấn Thành siêu xịn. Dù là bóng hồng duy nhất đấu với “khủng long” Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc đã quyết chiến, lăn xả, dùng tất cả thể lực và mưu trí để xé được bảng tên kẻ mạnh nhất. Đây cũng được khán giả đánh giá là một trong những khoảnh khắc đỉnh nhất tập 1, thể hiện đầy đủ tinh thần của Running man.

Giấu thân phận thành công, “thây ma gốc” Anh Tú Atus giành chiến thắng đầu tiên của tập 1. Giao diện điển trai cộng hệ điều hành mưu lược, Anh Tú Atus hứa hẹn là một trong những nhân tố đáng chú ý của mùa 3 này.