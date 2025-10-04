Lâm Vỹ Dạ có hành động chấp nhận 'mất hình tượng' khiến nhiều người bất ngờ chỉ để làm một điều hết sức xúc động này

SVO - Trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', MC Lâm Vỹ Dạ khiến nhiều người bất ngờ khi chấp nhận 'mất hình tượng' để xin một suất sửa nhà cho cô bé mồ côi cha, đang sống cùng mẹ và hai em nhỏ tại Hà Tĩnh.

Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự cảm phục khi chứng kiến nhân vật Nguyễn Đoàn Bảo Hân (sinh năm 2013) luôn nghĩ đến cha mẹ trước tiên, mong người thân khỏe mạnh, đỡ vất vả, rồi mới dám mơ ước cho bản thân. Cha của Bảo Hân qua đời năm 2022, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Hiện tại, em sống cùng mẹ và hai em nhỏ trong căn nhà cũ đã xuống cấp tại xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Đến ước mơ về vật chất của các bé cũng rất bình thường đối với nhiều người. Đó chỉ là mong muốn có một mái nhà kín đáo, không bị gió lùa, vì nhà là nơi để chúng ta trở về nên rất cần sự chắc chắn. Các bé không mơ ngôi nhà quá to, chỉ cần một mái ấm bình thường, đủ an toàn để sống cùng gia đình”.

Hình ảnh nhân vật cùng gia đình sống trong căn nhà xuống cấp, không cửa, giường chật chội khiến MC Lâm Vỹ Dạ xót xa. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi mưa bão, nữ MC đã xúc động kêu gọi sự chung tay từ các mạnh thường quân. Không ngại đánh đổi hình tượng, Lâm Vỹ Dạ thậm chí quỳ gối để xin một suất sửa nhà cho gia đình Bảo Hân.

Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào nói: “Gia đình bé Bảo Hân hiện tại không có cửa, không biết có mạnh thường quân nào muốn tặng bé một cánh cửa không. Ngoài ra, xin hãy hỗ trợ sửa lại ngôi nhà cho gia đình bé để các em có chỗ ở an toàn hơn”.

Đáp lại lời kêu gọi của MC Lâm Vỹ Dạ, đại diện nhà tài trợ quyết định hỗ trợ trước tiên phần mái tôn mới cho gia đình em Bảo Hân. Bên cạnh đó, phía nhà tài trợ cũng cam kết sẽ cùng ê kíp tiến hành khảo sát và hỗ trợ thêm, giúp gia đình em có cuộc sống ổn định hơn, không còn lo mưa gió ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày.

Ngay sau phần hỗ trợ đặc biệt này, một mạnh thường quân bịt kín mặt bất ngờ liên tục chạy lên sân khấu để tặng quà cho gia đình Bảo Hân. Người này trao 5 triệu đồng, một chiếc xe đạp điện và hai chiếc cặp đi học mới, nhưng không nán lại để chia sẻ hay tiết lộ danh tính.

Không giữ được mạnh thường quân, MC Lâm Vỹ Dạ xúc động nói: “Chị đội nón bảo hiểm màu hồng, chị đứng lại đây chia sẻ một chút đi. Lần đầu tiên tôi thấy có một mạnh thường quân như vậy. Chị ấy vào tặng 5 triệu để gia đình thay cửa mới, rồi lại tặng cháu bé cái xe để đi học. Xong rồi chị ấy chạy đi mất tiêu, không để lại danh tính”.

Với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ khách mời, các gia đình đã hoàn thành các thử thách. Gia đình em Nguyễn Đoàn Bảo Hân về thứ ba, nhận thưởng 17 triệu đồng. Em Lương Thị Chi Yên về nhì, nhận 22 triệu đồng. Gia đình em Bùi Huy Nam giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 62 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, mạnh thường quân và người dân địa phương đã chung tay quyên góp ủng hộ gần 200 triệu đồng. Như vậy, trong tập này, tổng tiền chương trình Mái ấm gia đình Việt trao đến ba nhân vật là gần 300 triệu đồng. Trong đó, 101 triệu đồng là tiền thưởng từ nhà tài trợ.