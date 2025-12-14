Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau loạt biến cố, Tuấn Hưng lần đầu viết nhạc, 'Chạm' vào nỗi đau để đứng dậy

Xuân Tiến
SVO - Không ồn ào, không hấp tấp, dáng vẻ của nam ca sĩ in dấu sự trầm ổn của một người đã đi qua nhiều biến động. Ở ánh mắt và nụ cười của anh, thấy rõ một Tuấn Hưng trưởng thành, lắng lại hơn, nhưng không hề mất đi 'ngọn lửa' âm nhạc vẫn âm ỉ cháy.

Những ngày cuối cùng của năm 2025, Tuấn Hưng bất ngờ xuất hiện trở lại, bình dị và bình lặng hơn cùng album Chạm. Đây là dự án đầy tâm huyết, với 5 ca khúc do chính anh sáng tác: Chạm vào nỗi nhớ mẹ, Trời xanh vẫn ở phía trước, Lặng thinh, Em Cảm ơn. Ngoại trừ Cảm ơn ghi nhận sự kết hợp với nhóm MTV, 4 bài còn lại đều là tác phẩm solo của Tuấn Hưng. Nam ca sĩ tâm sự, không hiểu sao anh rất thích và cảm thấy mình có duyên với con số 5, nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh đều xuất hiện con số này. Khi quyết định làm album, anh chọn bài rất kỹ và tình cờ 'chốt' đúng 5 bài, giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng rất thú vị, khiến dự án này trở nên ý nghĩa hơn.

main-poster-ko-tagline.png
Tuấn Hưng chính thức trở lại với âm nhạc sau những mất mát quá lớn.

Trở lại âm nhạc sau loạt biến cố lớn, Tuấn Hưng khiến nhiều người bất ngờ khi không còn hát tình ca mà mang đến những ca khúc về mẹ, về vợ, về bạn bè cùng những chiêm nghiệm sống quý giá.

Với những ca khúc do tự mình sáng tác, Tuấn Hưng khéo léo gửi gắm trong âm nhạc những thông điệp nhẹ nhàng về sự biết ơn, về giá trị của yêu thương và ý nghĩa của việc sống chậm lại để trân quý đời sống. Mỗi bài hát vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng Tuấn Hưng, mà còn là lời nhắn nhủ đến tất cả những ai đã từng đi qua những biến động tương tự trong cuộc đời. Khán giả có thể cảm nhận được một diện mạo mới của Tuấn Hưng trong lần trở lại này: Giản dị, mộc mạc, có chút “bụi bặm” phong trần và phảng phất tinh thần “du ca” đầy phóng khoáng như người ta vẫn thường thấy ở nhạc sĩ Trần Tiến.

bin-4451.jpg
Tuấn Hưng chia sẻ mình may mắn khi có vợ bên cạnh những lúc khó khăn nhất.

Tuấn Hưng chia sẻ rằng, khi sáng tác, anh có thể dễ dàng “tháo gỡ” những nút thắt ở trong lòng, dễ dàng cất tiếng hát tỏ bày những điều đôi khi khó diễn đạt bằng lời nói. Không cầu kỳ, không tô vẽ, cả 5 sáng tác chứa đựng sự lắng đọng của một người đã đi qua nhiều biến cố và học cách đối thoại với chính mình bằng âm nhạc.

Phụ trách hoà âm phối khi cho album mới này, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân cho biết, anh tìm được nhiều điểm 'chạm' cùng Tuấn Hưng sau một thời gian dài trao đổi. Có những ngày, cả hai làm việc từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya để bàn về cấu trúc, chỉnh sửa, rồi thu âm. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ mặc định 6h 9sáng là Tuấn Hưng lại chủ động gọi anh dậy để tiếp tục trao đổi, cứ thế thành nếp quen.

bin-4495.jpg
Tuấn Hưng thay đổi, điềm tĩnh và bình dị hơn trong lần tái xuất.
Xuân Tiến
