Disney tăng tốc cho mùa phim cuối năm 2025, tung loạt 'bom tấn' kéo khán giả Việt ra rạp

SVO - Mùa phim cuối năm luôn được khán giả mong chờ, bởi các hãng phim luôn ém 'hàng xịn' chốt sổ. Disney cũng không ngoại lệ, khi liên tục 'nhá hàng' những siêu phẩm như 'Avatar: Fire and Ash', 'Tron: Ares' và 'Zootopia 2'.

Tại sao khán giả phải chờ 15 năm mới được xem Tron: Ares?

Ra mắt năm 1982, Tron được xem là bộ phim tiên phong trong việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh và công nghệ CGI. Dù trở thành một tác phẩm “cult” có ảnh hưởng sâu rộng đến giới sáng tạo, bộ phim lại không đạt thành công thương mại vượt trội.

Gần ba thập kỷ sau, Disney tái khởi động thương hiệu với Tron: Legacy (2010) – mang đến hình ảnh choáng ngợp, âm nhạc huyền thoại từ Daft Punk và một cộng đồng người hâm mộ trung thành. Tuy vậy, sau đó, khán giả phải chờ đợi suốt 15 năm mới được thấy phần phim tiếp theo mang tên Tron: Ares ra rạp.

Điểm thú vị và khó nhằn nhất của Tron chính là Mạng Lưới (The Grid) - một thế giới ảo nơi các AI (Trí Tuệ Nhân Tạo), chương trình máy tính có nhân dạng y như người thật. Mỗi Mạng Lưới đều có bối cảnh thực tế độc đáo riêng.

Đội ngũ sản xuất đã tái hiện lại văn phòng ban đầu của Kevin Flynn một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Các cảnh quay tại Tập đoàn Dillinger được thực hiện trong những nhà chứa máy bay khổng lồ, và các cảnh hành động được thực hiện trong 6 tuần quay đêm trên khắp các con phố Vancouver.

Những chiếc mô tô ánh sáng luôn là thứ độc đáo của Tron. Chúng như một thứ “tôn giáo” giống Batmobile để khán giả biết ngay về Tron. Trong Tron: Ares, mô tô ánh sáng không còn bị giới hạn trong Mạng Lưới mà chính thức bước ra đời thực.

Ê kíp đã thiết kế những mô hình mô tô như thật, dù chúng không thể di chuyển do bánh xe không có trục. Tuy nhiên, những chiếc mô tô đều được chế tác rất công phu, dùng vật liệu từ xe hơi và thử nghiệm qua nhiều chế độ ánh sáng, màu sắc khác nhau khi kết hợp cùng đèn LED.

Trải nghiệm điện ảnh nâng tầm với công nghệ mới trong thế giới Avatar

Hai phần phim Avatar của James Cameron không chỉ là một kiệt tác về mặt nghệ thuật mà còn là thiên sử thi về sự tự do và gia đình đầy cảm xúc. Câu chuyện về chàng phi công Jake Sully (Sam Worthington) “phản bội” giống loài để trở thành thủ lĩnh người Na`vi rồi đến khi sinh con đẻ cái và tiếp tục bị con người truy sát, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Từng nhân vật được đầu tư xây dựng rất sâu sắc, từ cô bé Kiri (Sigourney Weaver), cậu anh cả Neteyam (Jamie Flatters) hay đứa em ngổ ngáo Lo’ak (Britain Dalton). Các sự kiện, mâu thuẫn đã xảy ra trong Avatar: The way of water cũng là tiền đề cho những gì tiếp theo trong Avatar: Fire and Ash. Do đó mà đây chính là cơ hội để fan “ôn bài” trước khi thưởng thức siêu phẩm tiếp theo của James Cameron.

Đặc biệt hơn, lần ra rạp trở lại này của Avatar: The way of water sẽ có thêm các thước phim độc quyền từ Avatar: Fire and Ash mở ra những bí ẩn mới về hành trình của gia đình Sully. Đạo diễn James Cameron đã lên tiếng xác nhận sẽ có những đoạn phim bất ngờ được gắn ngẫu nhiên ở phía cuối các bản phim chiếu lại.

Số lượng chính xác chưa được tiết lộ nhưng sẽ có ít nhất 3 “sít-rịt”, mỗi đoạn dài khoảng 3-4 phút được gắn theo các bản phim. Các fan đang đoán già đoán non các thước phim này sẽ là những cảnh chiến đấu hoành tráng trong phần 3 giữa tộc Gió và tộc Tro.

Dàn diễn viên lồng tiếng đình đám của Zootopia 2

Ngoài sự trở lại của bộ đôi Jason Bateman - Ginnifer Goodwin trong vai cặp cáo - thỏ, Zootopia 2 còn sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng đình đám như Quan Kế Huy, Andy Samberg, Idris Elba, Shakira, vợ chồng Macaulay Culkin - Brenda Song… hứa hẹn mang đến một chương mới sống động tại thành phố Zootopia, vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, trailer của phim còn có những tình tiết hài hước, đặc biệt thông qua nhân vật hải ly Nibbles. Nhân vật này hễ đụng phải ai là có những cuộc đối thoại "bất ổn", khiến Nick và Judy cũng hoang mang theo.

Tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu trên rừng, dưới biển, đến mức làm tan hoang cả Zootopia, Nick và Judy được kỳ vọng sẽ tìm ra “rắn độc” thật sự của thành phố, cũng như có bước tiến mới về mối quan hệ.

Lần này, cặp cáo Nick - thỏ Judy vẫn đồng hành và dấn thân vào nhiệm vụ mới, thế nhưng mối quan hệ của cả hai cũng đối mặt thử thách lớn. Khác với phần đầu tiên, thỏ Judy giờ đây đã trở thành “em xinh” được săn đón, thậm chí dễ dàng sa vào những cái bẫy từ các nhân vật khác.

Rõ rệt nhất chính là sự xuất hiện của trung tâm rắc rối lần này - chú rắn tên Gary. Trong một nơi chưa từng có loài bò sát như Zootopia, sự có mặt của Gary khiến toàn dân sốc nặng, chính quyền lập tức vào cuộc.

Song, Gary nhanh trí đóng vai “nạn nhân”, cho biết phải cứu gia đình, khiến cho Judy cụp tai thương cảm. Đến đây, Nick lập tức khiến cô tỉnh mộng, ngụ ý cho việc lai lịch của Gary có thể khác xa với lời nói.