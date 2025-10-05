Hình Phi thay thế Vương Tử Hiên đem đến sức sống mới cho chuyện tình lãng mạn kỳ ảo trong 'In Her Eyes'

SVO - Mặc dù bộ phim tình cảm giả tưởng 'In Her Eyes' do Youku và Damai Entertainment sản xuất vừa chính thức thông báo hoàn tất quá trình quay phim nhưng thử thách thay đổi nữ chính từ Vương Tử Hiên sang Hình Phi vẫn là chủ đề tranh luận gay cấn trên mạng.

Là một bộ phim giả tưởng hiện đại về tình yêu nồng cháy và sự cứu rỗi, In Her Eyes được chuyển thể từ tiểu thuyết The Unspeakable Town của nhà xuất bản Tấn Giang Văn Học Thành. Câu chuyện xoay quanh một cô gái bình thường, Bùi Linh Linh, sau khi có được "con mắt thứ ba", đã hợp tác với Thần Đồng bất tử (cháu trai của bà chủ nhà đã qua đời) để giải quyết một bí ẩn bốn trăm năm. Thần Đồng bí ẩn và xa cách, bất tử hàng thế kỷ, tiếp cận Bùi Linh Linh vì những động cơ thầm kín. Một tình cảm dần nảy nở giữa họ. Tuy nhiên, Thần Đồng phát hiện ra rằng Bùi Linh Linh chính là vật chủ của "Mắt Phán Xét", một nguồn năng lượng ngoài hành tinh hủy diệt thế giới. Một mối tình lãng mạn kéo dài hàng thế kỷ lại một lần nữa được hé lộ...

Chủ đề sáng tạo, kết hợp bối cảnh Tứ Xuyên - Trùng Khánh với tuyến nhân vật Cthulhu (nhân vật hư cấu) truyền thống của Trung Quốc, tác phẩm gốc ngay từ khi ra mắt đã thu hút sự chú ý rất lớn. Trong khi khán giả vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí bí ẩn của tiểu thuyết gốc, ê-kíp sản xuất đã gặp phải một sự thay đổi đột ngột: Nữ chính Vương Tử Hiên bị thương sau một cú trượt chân trong phòng tắm và buộc phải rút khỏi quá trình quay phim. Hình Phi, người đảm nhận vai diễn, đã đến trường quay với khí chất của một bộ phim tình cảm ngọt ngào. Liệu sự thay đổi diễn viên đột ngột này là một thách thức hay một cơ hội?

Trong tiểu thuyết gốc, nữ chính Bùi Linh Linh sở hữu một năng lượng tràn đầy sức sống, vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng. Ngoại hình bị rò rỉ của Vương Tử Hiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự kết hợp hoàn hảo với nhân vật, với nét quyến rũ trẻ trung và kỳ quặc của cô, khiến người hâm mộ gọi cô là "Bùi Linh Linh bước ra từ tiểu thuyết". Tuy nhiên, một chấn thương ngoài ý muốn đã khiến tất cả kết thúc đột ngột, và cô phải mất ba tháng để phục hồi sức khỏe, đồng nghĩa với việc cô phải nói lời tạm biệt với vai diễn này.

Hình Phi, người được chọn vào vai gấp rút, đã trở thành cái tên quen thuộc với vai diễn tình cảm ngọt ngào. Tính cách vui vẻ, tươi tắn của cô rất hợp với bản chất năng động của Bùi Linh Linh, nhưng khán giả cũng lo ngại: Liệu việc chuyển thể loại từ lãng mạn ngọt ngào hiện đại sang phim kinh dị giả tưởng có tạo ra khoảng trống trong mạch truyện của nhân vật không? Quan trọng hơn, những cảnh quay đã hoàn thành của nữ chính gốc sẽ cần phải quay lại, đặt ra thách thức cho ê kíp sản xuất trong việc đảm bảo mạch truyện.

Cư dân mạng đang chia rẽ về việc thay đổi dàn diễn viên. Một số người hy vọng tính cách ngọt ngào của Hình Phi sẽ mang đến sức sống mới cho nhân vật, với sự nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất đã được chứng minh của cô. Những người hâm mộ tiểu thuyết gốc khác lo ngại rằng những khác biệt tinh tế trong tính cách của các nhân vật có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim tổng thể. In Her Eyes sở hữu cốt truyện đầy cảm xúc xuyên suốt bộ phim, với hành trình của các nhân vật chính từ việc thử thách lẫn nhau đến thấu hiểu nhau đòi hỏi sự miêu tả tinh tế. Liệu sự kết hợp ăn ý giữa Hình Phi và Hoàng Hi Yến có vượt qua được kỳ vọng của khán giả hay không sẽ là trọng tâm chính.

Việc quay lại phim đã bắt đầu diễn ra khẩn trương. Để kịp tiến độ, tốc độ quay phim được đẩy nhanh chưa từng có. Hình Phi không chỉ phải nhanh chóng làm quen với kịch bản mà còn phải xây dựng mối quan hệ với dàn diễn viên ban đầu, một thử thách đáng kể cho khả năng thích ứng của cô. Đội ngũ đạo diễn cũng đã điều chỉnh kế hoạch quay phim cho phù hợp, sắp xếp lại các cảnh quay và tối ưu hóa các cảnh quay để giảm thiểu tác động của việc thay đổi dàn diễn viên đến tính liên tục của bộ phim.

Sự thay đổi diễn viên đột ngột này đã khiến việc quay phim In Her Eyes trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sức hấp dẫn vốn có của thể loại kỳ ảo và hồi hộp, cùng với những yếu tố đột phá của Cthulhu theo phong cách Trung Hoa, vẫn là một nguồn cảm hứng lớn. Liệu Hình Phi có thể thoát khỏi cái mác lãng mạn ngọt ngào và tạo nên bước đột phá mới trong thế giới kỳ ảo? Số phận của nam và nữ chính sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ chỉ được hé lộ khi bộ phim lên sóng.

Trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đầy biến động này, những thay đổi tuyển diễn viên khẩn cấp vừa là thử thách, vừa là cơ hội. Khi Hình Phi tiếp quản "Thiên Nhãn" của Bùi Linh Linh, hành trình giải cứu vòng tròn kéo dài bốn thế kỷ này có thể sẽ nở rộ với những thành công bất ngờ.