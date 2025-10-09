Tiêu Minh Phụng nghẹn ngào: 'Tôi từng học bài bằng đèn cầy, chỉ mong một bữa cơm có đầy đủ gia đình'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' do MC Huỳnh Lập dẫn dắt, NSƯT Ốc Thanh Vân và rapper Tiêu Minh Phụng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi.

Hoàn cảnh đầu tiên trong chương trình tuần này là em Nguyễn Tiền Huyền Anh (sinh năm 2009), đang học lớp 11, trường THPT Ninh Quới, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. Kế đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Trọng Khang (sinh năm 2011), hiện đang học lớp 8, trường THCS – THPT Đông Thái, xã Đông Thái, tỉnh An Giang. Cả hai nhân vật đều để lại nhiều cảm xúc cho các nghệ sĩ tham gia chương trình.

img-9164.jpg

Tiêu Minh Phụng bật khóc vì thấy hoàn cảnh chính mình trong nhân vật: “Tôi thấy hình ảnh của mình trong bé Trọng Khang. Cha mẹ tôi cũng ly hôn từ sớm, nhưng tôi may mắn hơn khi còn có sự bảo bọc của cha. Lúc đó, nhà tôi cũng nghèo lắm, cũng sống trong một căn chòi nhỏ. Còn không có cả đèn học, tôi nhớ, khi học bài, tôi chỉ có một cây đèn cầy thôi. Nhà nghèo quá không có tiền mua đèn cầy thường xuyên, tôi chỉ có thể chờ sáp tan hết thì lại cạo sáp phía dưới đắp lên rồi sử dụng tiếp”.

q.jpg

Nam rapper cho biết thêm, có những ước mơ như có một bữa cơm đầy đủ người thân nhưng mãi không bao giờ có được. Anh nhớ lại thuở khó khăn, cùng em trai ăn cơm trắng với đường, lắm lúc cho thêm chút ít nước lọc nhưng điều mong muốn lúc đó không phải là cơm ngon, mà là một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Với nam nghệ sĩ, cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng không được phép tuyệt vọng, anh dành lời động viên, khích lệ các bé luôn cố gắng để thay đổi cuộc sống.

1gia-dinh-em-huyen-anh-6.jpg

Trước nỗi lo không đủ khả năng học tập của Huyền Anh, MC Huỳnh Lập quyết định sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí trang trải dụng cụ học tập cho em đến tốt nghiệp phổ thông. Anh nói: “Việc học là một trong những điều giúp mình thay đổi tích cực trong tương lai. Tất cả chúng ta đều phải học, học để có thêm tri thức, để có thêm nền tảng cải thiện những khó khăn trong cuộc sống”.

img-9079.jpg

Lần thứ hai đến với Mái ấm gia đình Việt, Ốc Thanh Vân cho biết, cô luôn luôn mong muốn được trở lại chương trình để được đồng hành cùng bà con, được ở bên cạnh sẻ chia với các nhân vật. “Mặc dù biết phần hỗ trợ của mình nhỏ thôi, nhưng mình nghĩ, nếu có được một chút tiếp sức đó, các nhân vật sẽ có tinh thần hơn. Tôi mong rằng, không chỉ trong tập có mình tham gia, mà ở tất cả các tập của chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ luôn nhận được sự yêu thương và tin cậy của tất cả mọi người”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Văn Sơn
