NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Duyên đã làm gì khiến Đàm Vĩnh Hưng nổi da gà phải thốt lên xuất sắc?

SVO - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức phát hành MV mới mang tên 'Chỉ anh làm em khóc' có sự góp mặt của NSND Kim Xuân và NSƯT Mỹ Duyên, vũ công Mea Minh Anh, mang đến một câu chuyện xúc động về phụ nữ và hành trình đi tìm lại niềm tin sau những tổn thương.

Chỉ anh làm em khóc là sự kết hợp mới nhất giữa Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Trần Mạnh Cường, sau thành công vang dội của album Thanh xuân không phải để khóc. Với lần trở lại này, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định sức hút khi chọn âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy cảm xúc, như một món quà tri ân gửi đến khán giả.

MV lần này được đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn nội dung, với sự tham gia diễn xuất của NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Duyên, vũ công Minh Anh và chính Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò người dẫn chuyện. Câu chuyện MV theo chân ba người phụ nữ, mỗi người mang trong mình một nỗi niềm riêng: Người khắc khoải chờ đợi mối tình cũ, người chịu bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, người bị thao túng tâm lý và tuyệt vọng tìm lối thoát.

Tuy nhiên, đoạn kết mang lại hy vọng khi cả ba nhân vật đều mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối, tìm đến tự do và ánh sáng của niềm tin. Đây chính là thông điệp mà Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi đến phụ nữ: Sự tổn thương không làm mất đi giá trị, bởi ai cũng xứng đáng có một lối đi mới đầy hy vọng.

Đặc biệt, màn diễn xuất ấn tượng của NSND Kim Xuân cùng những vũ điệu vô cùng uyển chuyển của NSƯT Mỹ Duyên đã làm cho Chỉ anh làm em khóc càng thêm cảm xúc hơn bao giờ hết. NSƯT Mỹ Duyên vốn có kinh nghiệm nhảy múa, cộng với sự dày dạn kinh nghiệm trong diễn xuất, đã khiến vài chục giây ngắn ngủi trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất MV.

Trong hậu trường, Đàm Vĩnh Hưng đã nhiều lần phải thốt lên 'xuất sắc', 'nổi da gà' và hú hét vỗ tay không ngừng cho phần thể hiện của NSƯT Mỹ Duyên. Còn với NSND Kim Xuân, Đàm Vĩnh Hưng dùng hai từ 'vinh hạnh' để nói về sự góp mặt của nữ nghệ sĩ kỳ cựu.

"Hưng cần thì tôi sẽ luôn xuất hiện khi có thời gian. Bài hát này tôi đã nghe qua và tôi thấy rất tình cảm. Khi làm việc, Hưng luôn chỉn chu, hết mình, chăm chút cho từng sản phẩm và đó là điều tôi rất quý”, NSND Kim Xuân chia sẻ.

Nói về sự kết hợp với Trần Mạnh Cường, Đàm Vĩnh Hưng hết lời khen ngợi tài năng của vị nhạc sĩ trẻ tuổi: “Tình cờ xem được những clip mà bạn Trần Mạnh Cường vừa đàn vừa hát trên mạng, tôi rất hứng thú vì một bạn trẻ nhưng lại chơi được rất nhiều loại nhạc cụ, sáng tác hay và giọng bạn cũng tốt. Tôi nghĩ, nếu mà bạn đi thi những cuộc thi tôi làm giám khảo thì nhất định bạn phải về đội với tôi”.