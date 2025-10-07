Không còn nhận ra 'nữ hoàng cảnh nóng' quyến rũ thường thấy, Kiều Trinh chấp nhận làm xấu bản thân vì diễn xuất

SVO - Kiều Trinh trở lại màn ảnh rộng với 'Cải mả' cùng diễn xuất đầy bí ẩn. Lần này, 'nữ hoàng cảnh nóng' không ngại làm xấu bản thân để hoàn thành vai diễn Tư Chánh.

Đối với diễn viên Kiều Trinh, nhân vật cô Tư Chánh là một trong những vai diễn mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc nhất. Để tạo điểm nhấn cho nhân vật vốn là một người phụ nữ trung niên quê mùa, mê tín, Kiều Trinh xin đạo diễn Thắng Vũ được nhai trầu, làm nên hàm răng đen và thói quen độc đáo của nhân vật.

Có lúc vì nhai quá nhiều, 'nữ hoàng cảnh nóng' bị bỏng khoang miệng. “Xưa nay tôi ít đóng phim kinh dị, Cải mả là hiếm hoi trong số đó. Đây là bộ phim cho tôi nhiều cảm xúc nghề, cũng là phim cho tôi được có một chút trải nghiệm tâm linh trên trường quay khiến tôi nhớ mãi không quên”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đạo diễn Thắng Vũ thổ lộ anh cảm thấy biết ơn khi chiêu mộ được dàn diễn viên đa tài, đa thế hệ. Ngoài các gương mặt trẻ gồm Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lý Hồng Ân, Cải Mả còn có những tên tuổi kỳ cựu của làng phim Việt như Hoàng Phúc, Hoàng Mèo, Lê Huỳnh, Kiều Trinh.

Diễn viên Hoàng Phúc mới quay lại với màn ảnh rộng và cho biết: “Nhân vật lần này mang đến cho tôi cảm giác khác lạ, vừa gai góc, màu sắc biến hóa khôn lường song lại rất đời. Đối với tôi vai diễn nào cũng là vai diễn đầu đời, vì vậy tôi luôn cảm thấy hứng khởi”.

Avin Lu cho biết: “Từ trước đến nay, khán giả chủ yếu biết đến tôi qua các dạng vai diễn thanh xuân, thư sinh. Tôi đã muốn thay đổi lâu rồi, cũng đã đi cast rất nhiều dạng vai khác nhưng mãi đến Cải mả tôi mới được có cơ hội bứt phá. Vai Sáng của phim sở hữu ngoại hình gai góc hơn và cũng có nhiều thử thách hơn cho Avin Lu. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ đón nhận màu sắc mới của mình”.

Poster và trailer của phim cũng chính thức được ra mắt, giới thiệu đến khán giả cụ thể hơn về hoàn cảnh và lai lịch của Đỗ gia - trung tâm chính của bộ phim. Dù là người một nhà nhưng bốn anh em Quang, Minh, Chánh và Đại sở hữu số phận và địa vị xã hội khác biệt.

Đứng đầu gia tộc là ông Quang (Hoàng Phúc). Vừa tri thức, lại giàu có, sống trong cơ ngơi đồ sộ ở Sài Gòn nên ông hiển nhiên có uy quyền nhất nhà. Trong khi đó, ông Minh (Kim Long) vì một uẩn khúc nào đó đã bỏ đi biền biệt mấy chục năm, nay trở về với mục đích riêng.

Cô Chánh (Kiều Trinh) hiện lên với vẻ ngoài nghèo khó và khắc khổ. Người con út - ông Đại (Hoàng Mèo) lại là điển hình của những người con an phận, được anh chị giao cho trọng trách chăm sóc nhà từ đường.

Những tai nạn kinh hoàng lần lượt ập xuống đầu các thành viên trong Đỗ gia, thậm chí khiến họ suýt chết. Tin rằng vẫn xui do ông bà quở trách chuyện bỏ bê mồ mả bấy lâu, bốn anh em họ Đỗ cùng con cháu đã tề tựu để tiến hành nghi thức cải mả.

Đúng như đạo diễn Thắng Vũ hứa hẹn, Cải mả không chỉ có phần hình ảnh ghê sợ và những tình huống hù dọa suông mà còn mở ra một drama gia tộc đầy kịch tính. Càng đi sâu vào quá trình quật mộ, các thành viên của Đỗ gia phát hiện thêm ngày càng nhiều những chi tiết kỳ quái.