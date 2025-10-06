Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rowoon ra mắt phim Nhật Bản với vai diễn một điệp viên FBI đầy lôi cuốn

Tuệ Nghi
SVO - Rowoon sẽ thủ vai chính trong bộ phim Nhật Bản sắp ra mắt 'The Last Man: First Love', phiên bản điện ảnh chuyển thể từ bộ phim truyền hình ăn khách năm 2023 của Nhật Bản 'The Last Man: The Blind Profiler', và sẽ ra rạp Nhật Bản vào ngày 24/12.

Câu chuyện xoay quanh Hiromi Minami (Masaharu Fukuyama), một điều tra viên FBI mù, và Shintaro Godo (Yo Oizumi), một thám tử đầy tự hào, khi họ hợp tác để giải quyết những vụ án phức tạp và nguy hiểm. Trong phim, Rowoon vào vai Clyde Yoon, một điều tra viên FBI, đồng hành cùng Minami.

rowoon-the-last-man.jpg
Lần đầu tiên bước chân vào ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản, Rowoon chia sẻ: “Tham gia một tác phẩm Nhật Bản là một thử thách mới đối với tôi, nhưng tôi luôn muốn diễn xuất bằng một ngôn ngữ và nền văn hóa khác, nên tôi rất hào hứng. Nhân vật Yoon của tôi tràn đầy tự tin và khát vọng thành công. Tôi hy vọng khán giả sẽ chú ý đến sự thay đổi của anh ấy trong suốt câu chuyện”.

Nhà sản xuất Higashinaka chia sẻ lý do lựa chọn Rowoon: "Yoon là một nhân vật mạnh mẽ, luôn đối đầu trực diện với Minami. Rowoon là một diễn viên không chỉ thu hút khán giả bằng diễn xuất mà còn bởi sự quyến rũ và sức hút khó cưỡng. Tôi tin rằng anh ấy là người duy nhất có thể thổi hồn vào nhân vật này".

abqnll-3f.jpg
Rowoon hiện đang tham gia bộ phim truyền hình gốc "The Murky Stream" của Disney+. Lấy bối cảnh triều đại Joseon, "The Murky Stream" là một bộ phim hành động lịch sử kể về câu chuyện của những chàng trai trẻ cố gắng vượt qua số phận bất hạnh của mình. Rowoon vào vai Jang Si Yul, một tay gangster kiểm soát phà Mapo dọc sông Hàn và chiến đấu chống lại những quan chức tham nhũng đàn áp người dân, mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn.
11f9fcb8-6166-4199-95d6-1edfdae1d03f.jpg
Rowoon đang bận rộn với sự nghiệp diễn xuất, từ một bộ phim truyền hình sẽ kết nối với khán giả toàn cầu đến một bộ phim điện ảnh Nhật Bản, trước khi nhập ngũ vào ngày 27/10.
Tuệ Nghi
#Rowoon phim Nhật Bản #vai diễn FBI #The Last Man First Love #phim chuyển thể Nhật Bản #diễn viên Rowoon #Điệp viên FBI Nhật Bản #Rowoon vai Clyde Yoon #phim hành động lịch sử Hàn Quốc #The Murky Stream Disney+ #diễn xuất Rowoon

