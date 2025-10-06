Kim Woo Bin, Lee Se Young, Lee Sun Kyung gây phấn khích cộng đồng mạng trước kỳ nghỉ lễ Chuseok xứ Hàn

SVO - Một bộ phim về bóng chày, một chuyện tình lãng mạn giả tưởng hay tình cảm lãng mạn và sự trở lại của 'dàn sao' đình đám cùng một trong những biên kịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đã được công bố trước kỳ nghỉ lễ Chuseok dài ngày trong năm nay.

Gift: Liệu 'sức mạnh phi thường' của Kim Woo Bin có vượt lên Thần Đèn?

Kim Woo Bin từng bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho 'Genie, Make a Wish': "Kịch bản phim mạnh mẽ đến nỗi tôi trân trọng từng cảnh quay trong quá trình quay. Tôi cảm thấy một khát khao mãnh liệt được thực sự hóa thân vào thế giới mà biên kịch đã tạo ra". Diễn xuất hoàn hảo của anh trong vai Thần Đèn, biến anh thành một nhân vật ba chiều và đầy sức hút, đã chinh phục khán giả.

Kim Woo Bin vừa đánh dấu màn hợp tác thành công trên màn ảnh nhỏ cùng Bae Suzy sau 9 năm từ Uncontrollably Fond (Yêu không kiểm soát-2016) trong loạt phim Genie, Make a Wish của Netflix. Kim Woo Bin, người vào vai Thần Đèn, bị mắc kẹt trong một chiếc đèn hơn một nghìn năm và được triệu hồi từ sa mạc Dubai bởi người chủ tâm thần Ga Young, đã dẫn dắt bộ phim một cách chắc chắn, dễ dàng chuyển đổi giữa sự hiện diện uy nghiêm và năng lượng sống động, vui tươi. Từ sự tận tụy đầy hoài nghi, quỷ quyệt để chứng minh sự đồi trụy của nhân loại cho đến tình cảm lãng mạn đang nảy nở một cách bí ẩn dành cho Ga Young và khía cạnh vụng về bất ngờ của anh, anh đã khắc họa Thần Đèn một cách khéo léo và lôi cuốn, góp phần tăng thêm sự thú vị cho bộ phim.

Sắp tới, Kim Woo Bin có khả năng sẽ tái hợp với đạo diễn Kim Kyu Tae trong bộ phim truyền hình của đài tvN mang tên Gift. Theo đại diện của nam diễn viên: "Kim Woo Bin đã nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình sắp tới và anh ấy đang tích cực xem xét".

"Gift" sẽ xoay quanh một huấn luyện viên bóng chày, người đã có được khả năng phi thường sau một tai nạn hỏa hoạn. Sau đó, anh tiếp quản và trở thành quản lý của một đội bóng chày nghiệp dư. Nếu Kim Woo Bin xác nhận tham gia, đây sẽ là lần tái hợp của anh với đạo diễn Kim Kyu Tae sau 4 năm. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim truyền hình ăn khách "Our Blues" năm 2022.

Bộ phim truyền hình sắp tới sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Kyu Tae. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là người tạo ra các bộ phim truyền hình The Trunk, Our Blues, Live, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, It's Okay, That's Love, That Winter, the Wind Blows... Ông cũng sẽ đạo diễn bộ phim truyền hình sắp tới Notes from the Last Row. Việc quay phim cho bộ phim truyền hình Gift được cho là sẽ bắt đầu vào đầu năm sau. Trong khi đó, đài tvN vẫn chưa xác nhận ngày phát hành.

Long Vacation: Chuyện tình kỳ ảo thấm đẫm cảm xúc của cặp đôi Lee Se Young và Choo Young Woo

Lee Se Young và Choo Young Woo đã được mời đóng chính trong loạt phim Long Vacation sắp ra mắt của Netflix. Một câu chuyện ấm áp và lãng mạn về ác quỷ số 3375, người đến một ngôi làng ven biển ở miền Nam Hàn Quốc trong một kỳ nghỉ thưởng. Tại đây, anh gặp một người phụ nữ loài người tên là Lee Deul Pan, đem lòng yêu cô và khám phá những cảm xúc tuyệt đẹp bên trong mình. Qua hành trình tìm kiếm bản ngã đích thực, anh đối mặt với quá khứ đen tối và đau thương của mình, rồi bắt đầu chữa lành.

Lee Se Young được biết đến với các chương trình như The Law Cafe và các tác phẩm gần đây nhất bao gồm Motel California và bộ phim hợp tác Hàn-Nhật What Comes After Love năm ngoái.

Choo đang khép lại một năm vô cùng bận rộn với sự góp mặt của anh trong một số phim được đón nhận nồng nhiệt, bao gồm The Tale of Lady Ok, The Trauma Code: Heroes on Call, Mercy for None và Head Over Heels.

In Your Brilliant Season: Câu chuyện tình của hai cá thể tựa như mùa Hè và Đông

Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop đã ký hợp đồng đóng chính trong bộ phim truyền hình In Your Brilliant Season của đài MBC, dự kiến ​​phát sóng vào nửa đầu năm sau.

Chae sẽ vào vai Chan Sun Woo, một người đàn ông sống như thể mỗi ngày đều là kỳ nghỉ Hè, trong khi Lee sẽ vào vai Song Ha Ran, một người khép mình khỏi thế giới như thể đang chìm sâu trong một mùa Đông dài lạnh giá. Ha Ran là nhà thiết kế chính tại nhà mốt hàng đầu Nana Atelier. Mặc dù có những trải nghiệm dường như hoàn hảo, cô lại sống một cuộc đời đầy đau khổ bắt nguồn từ việc mất đi những người thân yêu. Rồi, cô gặp Sun Woo vô tư lự, một nhà thiết kế nhân vật tại một xưởng phim hoạt hình nổi tiếng. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, những vết nứt dần dần xuất hiện trong bộ giáp của Ha Ran. Phim được đồng đạo diễn bởi Jung Sang Hee, người đã chỉ đạo bộ phim trước đó của MBC là Fanletter, Please! cùng Choi Soo Young. Kịch bản phim được chấp bút bởi Jo Sung Hee, nổi tiếng với phim Still 17. Ngoài Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop, phim còn có sự tham gia của Lee Mi Sook (Tempest) và Han Ji Hyun (The Penthouse).

Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness:

Biên kịch của My Mister và My Liberation Notes, Park Hae Young đang chuẩn bị cho sự trở lại rất được mong đợi của mình với một danh sách diễn viên ấn tượng trong Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness. Trong số những cái tên được cho là sẽ tham gia bộ phim có Koo Kyo Hwan (D.P.), Go Youn Jung (Moving), Oh Jung Se (It’s Okay to Not Be Okay) và Park Hae Joon (When Life Gives You Tangerines), người trước đây đã xuất hiện trong My Mister.

Everybody Is Fighting Their Own Worthlessness sẽ lấy bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh và theo dõi những đấu tranh và xung đột trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân của các nhân vật, những người đang đấu tranh với khái niệm về sự vô giá trị. Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Cha Young Hoon, người từng thực hiện loạt phim ăn khách When the Camellia Blooms và Forecasting Love and Weather. Việc sản xuất dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong tháng này, với ngày phát sóng dự kiến ​​vào năm 2026.