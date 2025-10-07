Inukai Atsuhiro trở lại với 'A Man Who Defies the World of BL' trên nền nhạc của nhóm Moxymill

Đây là series live-action chuyển thể từ bộ manga được yêu thích của tác giả Konkichi, bắt đầu ra mắt vào tháng 3/2021, đến nay đã có 3 mùa phim truyền hình cùng một tập ngoại truyện. Nội dung xoay quanh nhân vật chính Mob (Inukai) bỗng nhận ra mình đang sống bên trong thế giới BL. Vốn là "trai thẳng" nên Mob cố gắng kháng cự sức hút của mọi chàng trai nóng bỏng xung quanh. Nhưng đây là thế giới BL, thế nên hết lần này đến lần khác anh vẫn vướng vào những tình huống yêu đương oái ăm.