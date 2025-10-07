Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Inukai Atsuhiro trở lại với 'A Man Who Defies the World of BL' trên nền nhạc của nhóm Moxymill

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phần cuối của loạt phim 'Zettai BL' do Inukai Atsuhiro đóng chính sẽ có tên 'A Man Who Defies the World of BL Final' gồm 6 tập phát sóng trên ABC TV từ ngày 9/11.

Đây là series live-action chuyển thể từ bộ manga được yêu thích của tác giả Konkichi, bắt đầu ra mắt vào tháng 3/2021, đến nay đã có 3 mùa phim truyền hình cùng một tập ngoại truyện. Nội dung xoay quanh nhân vật chính Mob (Inukai) bỗng nhận ra mình đang sống bên trong thế giới BL. Vốn là "trai thẳng" nên Mob cố gắng kháng cự sức hút của mọi chàng trai nóng bỏng xung quanh. Nhưng đây là thế giới BL, thế nên hết lần này đến lần khác anh vẫn vướng vào những tình huống yêu đương oái ăm.

screenshot-20250922-002916-messenger.jpg
screenshot-20250922-003102-messenger.jpg
screenshot-20250922-003327-messenger.jpg
screenshot-20250922-003332-messenger.jpg
screenshot-20250922-003704-messenger.jpg
Ca khúc mới "Sugar×Bitter" của nhóm nhạc nữ Moxymill sẽ được sử dụng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình này. Đây là một bài hát mang nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, có thể nghe buồn hoặc tích cực, tùy thuộc vào người nghe. Moxymill đã thu hút sự chú ý bởi phong cách của mình, với mỗi thành viên đều có một "sức hút" riêng như "SWEET", "POP" hay "COOL", và luân phiên giữ vai trò center và charm trong mỗi bài hát. Đĩa đơn kỹ thuật số thứ tư của nhóm, "Higher" (Charm:CRUSH), phát hành vào tháng Bảy, cho thấy một giọng hát mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với đĩa đơn trước đó, "Melo Melone, Melomelo ne" (Charm:SWEET), và nhóm cũng đã thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ tại các lễ hội mùa Hè.
Linh Vân
#Inukai Atsuhiro #A Man Who Defies the World of BL #phim chuyển thể manga #loạt phim Zettai BL #ca khúc Sugar×Bitter #nhóm nhạc Moxymill #phim truyền hình ABC TV #thế giới BL trong phim #manga Konkichi #nhóm nhạc nữ Moxymill

Xem thêm

Cùng chuyên mục