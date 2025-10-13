Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Màn 'chạy nước rút' của Erik trong âm nhạc cùng Đức Phúc, Orange và streamer MisThy khiến khán giả 'cười như được mùa'

Bình Nguyễn
SVO - Erik cùng các khách mời Đức Phúc, Orange và streamer MisThy góp mặt trong 'Hits thở' tập 2 lên sóng, đưa khán giả đến với bộ môn điền kinh. Đây là môn thể thao cơ bản và lâu đời, gồm nhiều nội dung khác nhau từ chạy, nhảy đến ném, đi bộ.

Các nghệ sĩ đã có những giờ phút vừa đổ mồ hôi xen lẫn tiếng cười trong hành trình “nhập môn” dưới sự hướng dẫn của vận động viên Phạm Thị Bình. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng chân đất” của làng điền kinh Việt Nam.

ff0087c4-2c1d-406e-9de8-2b6b1cb94775.jpg

Câu chuyện vượt qua bệnh tim để quay lại đường chạy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao của cô chính là minh chứng cho tinh thần thể thao không bỏ cuộc, không giới hạn.

81f75ff8-5841-4bbe-a895-33e105d0223a.jpg

"Địch thủ" ở tập này của các nghệ sĩ sẽ là các bạn sinh viên năng động chuyên “chạy deadline" và rất dồi dào sức trẻ, nhiệt huyết cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Các phần thi cá nhân, đồng đội, chạy tiếp sức và vượt rào diễn ra sôi nổi, kịch tính, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và sức bền. Kết quả, đội nghệ sĩ xuất sắc giành chiến thắng, khép lại buổi thi đấu đầy năng lượng và tiếng cười.

ban-sao-cua-dsc6227.jpg

Không dừng ở thể thao, âm nhạc trong tập này tiếp tục là “đường chạy thứ hai” của Erik. Anh mang đến hai "bản hit" mới thể hiện hai thái cực cảm xúc. Nước mắt đại dương do ViruSs viết lại lời Việt từ ca khúc Trung Quốc nổi tiếng Người kế nhiệm và Erik sáng tác đoạn X-part. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc giúp Erik tiếp tục khẳng định thế mạnh ballad trong lòng khán giả.

8cc9bcad-12d3-4569-a4e9-37cc82807592.jpg

Mashup không lời - để tôi ôm em bằng giai điệu này mang phong cách rock sôi động, màu sắc âm nhạc hiếm được thể hiện trong sự nghiệp Erik. Bản mashup này tiếp thêm cho tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết và phóng khoáng của series Hits thở.

8cc55d3c-0f3e-4411-9385-222c4cd29a01.jpg

Hai sắc thái âm nhạc ballad trữ tình và rock bùng nổ đã được Erik khai thác triệt để. Giọng ca này vừa khẳng định khả năng biến hóa trong âm nhạc, vừa thêm màu sắc thú vị cho series.

aecf4f84-692b-46a6-92da-0cc15998e070.jpg

Đây không chỉ là màn “chạy nước rút” của Erik trong âm nhạc, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần mà series hướng tới: Khi âm nhạc và thể lực cùng hòa nhịp, các bạn trẻ sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng sống tích cực, khỏe mạnh và đầy cảm xúc.

Bình Nguyễn
#Đức Phúc #Orange #Erik #ca sĩ Erik #streamer MisThy #MisThy #Hits thở #vận động viên Phạm Thị Bình #nữ hoàng chân đất

