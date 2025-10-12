'Typhoon Family' phá kỷ lục rating phim truyền hình cuối tuần của tvN năm 2025

SVO - Bộ phim mới có sự tham gia của Lee Junho nhóm 2PM và Kim Min Ha đã đạt tỷ suất người xem ra mắt cao nhất trong số các phim truyền hình cuối tuần của tvN trong năm 2025.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Typhoon Family đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 5,9%, đứng đầu trong khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh.Tỷ suất người xem cao nhất của phim đạt 7,1%. Typhoon Family cũng dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm khán giả chủ chốt từ 20 đến 49 tuổi, với tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 1,8%. Phim đã tái hiện chân thực bầu không khí của những năm 1997, với phông chữ phụ đề, tin nhắn nhắn tin, băng cassette và điện thoại công cộng... tăng thêm sự hấp dẫn cho người xem.

Tập ​​đầu tiên kể về Kang Tae Poong (do Lee Jun Ho thủ vai), một thành viên phóng khoáng của nhóm Orange Tribe những năm 1990, mất đi người cha Kang Jin Young (do Sung Dong Il thủ vai) trong cuộc khủng hoảng tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tae Poong, người từng là một nhân vật nổi tiếng ở Apgujeong, bị cảnh sát bắt giữ sau một cuộc ẩu đả tại một hộp đêm, và bộ phim khắc họa sự xa cách giữa anh và cha mình. Lúc đó, Oh Mi Sun (Kim Min Ha), một kế toán tại Taephoon Boss, đã cảnh báo cha Tae Poong về những nguy hiểm của một đơn hàng quy mô lớn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, người cha đã ký hợp đồng. Vừa phải vật lộn với khó khăn tài chính, vừa phải gánh vác trách nhiệm, Jin Young lên cơn đau tim và Tae Poong đã ngày đêm chăm sóc nhưng cha mình vẫn qua đời. Tập ​​2 sẽ theo chân cuộc đấu tranh của Kang Tae Poong, một CEO mới vào nghề, người đã tiếp quản công ty của cha mình mà không có nhân viên hay vốn liếng, và Oh Mi Seon, người phải cứu công ty vì gia đình.

"A Hundred Memories" của JTBC đạt tỷ suất người xem cao nhất từ ​​trước đến nay vào thứ Bảy, khi tỷ suất người xem thường thấp hơn so với Chủ nhật. Tập mới nhất của bộ phim đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 5,5%.

Bộ phim hài lãng mạn mới Would You Marry Me của SBS đã tăng lên mức tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6,4% cho tập thứ hai, trong khi To the Moon của MBC, phát sóng cùng khung giờ, giảm xuống mức trung bình toàn quốc là 1,4%.

Walking on Thin Ice của KBS 2TV đã khởi động nửa sau với mức rating trung bình toàn quốc là 4,3%, trong khi Confidence Queen của TV Chosun, chỉ còn một tập nữa là kết thúc, đã tăng lên mức rating trung bình toàn quốc là 1,4% trước khi kết thúc. Cuối cùng, Our Golden Days của KBS 2TV tiếp tục chuỗi thành tích là chương trình được xem nhiều nhất trong ngày thứ Bảy, với mức rating trung bình toàn quốc là 13,5%.