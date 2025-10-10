Tài tử Keanu Reeves trở lại trong phim hài mới, Halloween rực lửa với 'bom tấn' kinh dị 'Điện thoại đen 2'

SVO - Những tháng cuối năm 2025, các 'mọt phim' dù mê thể loại phim nào cũng sẽ tìm được lựa chọn ưng ý. Với hàng loạt dự án rục rịch ra rạp sắp tới, mỗi phim đều có sức hút riêng thú vị.

Keanu Reeves hóa thân thành "thiên thần bá đạo"

Dịp cuối năm 2025, nam tài tử Keanu Reeves tiếp tục có dự án điện ảnh thuộc thể loại hài mang tên Vận may, có tựa gốc là Good fortune. Anh vào vai thiên thần Gabriel đối mặt với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Trailer chính thức bộ phim xoay quanh ba nhân vật chính là thiên thần Gabriel, một kẻ nghèo khó tên Arj và ông chủ giàu có Jeff. Các tình huống oái oăm xuất hiện nhờ những quyết định “trời ơi đất hỡi” của bộ ba này.

Thiên thần bá đạo của Keanu Reeves có nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi những tình huống nguy hiểm thường nhật, như nghẹn thức ăn hay tai nạn đến từ việc nhắn tin trong khi lái xe. Arj là một người nhập cư không mấy khá giả, làm giúp việc cho Jeff – một ông chủ giàu có. Jeff sống sa hoa và sung túc trong căn biệt thự giàu có. Hằng ngày, Jeff đều mở tiệc và người phải dọn đống tàn dư sau một đêm là Arj.

Một ngày nọ, Gabriel cố gắng thuyết phục Arj đang gặp khó khăn rằng tiền bạc không thể giải quyết mọi vấn đề, thông qua cách hoán đổi cuộc đời của anh ta với ông chủ giàu có Jeff. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại khiến Gabriel mất đi đôi cánh và bị gửi xuống Trái Đất, sống chung với Jeff và đối mặt với những hậu quả mà mình đã gây ra.

Arj bỗng dung sống một cuộc đời giàu có không ý chí phấn đấu, còn Jeff phải nếm trải mùi vị của tầng lớp lao động. Gabriel bị các “đồng nghiệp” chỉ trích vì sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân. Bộ ba oan gia ngõ hẹp sẽ phải làm gì để giải thoát nhau khỏi tình huống trớ trêu này?

Vận may quy tụ hàng loạt những diễn viên tiếng tăm trong mảng hài, có thể kể đến nam diễn viên được 4 lần đề cử Emmy – Seth Rogen và nam diễn viên của series đình đám Master of none – Anziz Ansari. Ngoài Keanu Reeves, phim cũng có sự góp mặt của các nữ diễn viên tên tuổi khác như Sandra Oh, Keke Palmer...

Đạo diễn huyền thoại Miyazaki Hayao trở lại với tác phẩm mới

Gió vẫn thổi có tựa gốc The wind rises sẽ là tác phẩm mở màn cho hành trình Ghibli năm nay. Đây là một tác phẩm đầy cảm xúc đến từ đạo diễn huyền thoại Miyazaki Hayao.

“Gió đã nổi lên! Chúng ta phải cố sống" là câu nói vượt thời gian của nhà thơ Pháp Paul Valéry được nhà văn Tatsuo Hori chuyển ngữ sang tiếng Nhật và đạo diễn Miyazaki chọn làm chủ đề cho cả bộ phim của mình. Lời thoại ấy đã trở thành tuyên ngôn sống khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên của con người giữa những biến động khắc nghiệt nhất.

Lấy cảm hứng từ cuộc đời của kỹ sư hàng không Jiro Horikoshi - người đã tạo nên những mẫu máy bay mang tính biểu tượng của Nhật Bản, Gió vẫn thổi là câu chuyện về ước mơ, lý tưởng và tình yêu. Không thể trở thành phi công vì bị cận nặng, Jiro quyết chọn theo đuổi giấc mơ theo một cách khác: Kỹ sư thiết kế những cỗ máy có thể “bay như gió”.

Trong giấc mơ, anh gặp Gianni Caproni - nhà tiên phong hàng không người Ý, ông là người luôn khích lệ anh sống trọn vẹn và không ngừng tìm kiếm cái đẹp, dù thế giới quanh mình đang chìm trong chiến tranh.

Giữa hành trình sáng tạo và theo đuổi đam mê, Jiro gặp lại Nahoko, người con gái anh từng cứu trong trận động đất Kanto năm 1923. Giữa khói lửa chiến tranh và bệnh tật, họ tìm thấy một tình yêu dịu dàng nhưng bền bỉ. Nahoko dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Jiro, trở thành điểm tựa tinh thần giúp anh tiếp tục mơ ước và sáng tạo.

Với hình ảnh giàu cảm xúc, phần nhạc nền du dương của Joe Hisaishi và thông điệp nhân văn sâu sắc, phim điện ảnh Gió vẫn thổi được xem là tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của Miyazaki Hayao. Bộ phim không chỉ chạm đến trái tim của các khán giả mà còn được các nhà phê bình quốc tế ca ngợi như một đỉnh cao nghệ thuật trong sự nghiệp của ông.

Phim đã gặt hái hàng loạt giải thưởng và nhận được nhiều đề cử danh giá, bao gồm: Đề cử Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất, đề cử Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất, Giải thưởng của Viện hàn lâm Nhật Bản cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Phim còn được tạp chí The New York times, Variety và The guardian bình chọn là một trong những phim hay nhất năm 2013.

Điện thoại đen phần 2 gây tò mò mùa Halloween 2025

Sau thành công ngoài dự kiến của phần 1 vào năm 2022, Điện thoại đen - The black phone trở lại với phần 2 vào dịp tháng 10 này. Ác nhân The Grabber (Ethan Hawke đóng) tưởng đã “về vườn” nhưng bất ngờ trở lại, tìm cách trả thù mối thù năm xưa với anh em Finney.

Trở lại phim lần này, tên sát nhân ám ảnh The Grabber có mối thù riêng cần trả với anh em nhân vật chính Finney (Mason Thames đóng) và Gwen (Madeleine McGraw đóng). Hắn tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại đen để liên lạc với dương gian nhưng lần này, hắn chọn liên lạc với Gwen thông qua những cơn ác mộng.

Dù chưa ra rạp nhưng giới chuyên môn đã có những đánh giá tích cực đầu tiên dành cho phim, với điểm số mở màn 7.8/10 trên IMDb từ 630 khán giả, cao hơn hẳn phần 1 và “cà chua tươi” 80% trên chuyên trang Rotten tomatoes. Ngay cả trên trang Metacritic khó tính, phần phim mới của đạo diễn Scott Derrickson cũng dành được số điểm cực kỳ khả quan 71/100.

Về doanh thu, Điện thoại đen - The black phone được xem là thành công bất ngờ khi thu về hơn 161 triệu đôla toàn cầu, gấp 10 lần kinh phí bỏ ra. Tại Việt Nam, phim cũng có thành tích ấn tượng khi thu về 16,2 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, tác phẩm của đạo diễn Scott Derrickson còn nhận nhiều lời khen từ khán giả vì nội dung “hack não”, để lại nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm và bỏ ngỏ cho phần 2.