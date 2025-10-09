Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

BTS đi vào lịch sử âm nhạc Hàn Quốc thế kỷ 21 với hit 'Spring Day' tại Mỹ

Tuệ Nghi
SVO - Ca khúc hit 'Spring Day' của BTS đã được công nhận là một tác phẩm kinh điển vượt thời gian. Vào ngày 8/10, tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stone đã công bố danh sách '250 bài hát hay nhất thế kỷ 21', trong đó 'Spring Day' xếp thứ 37, vị trí cao nhất đối với bất kỳ bài hát Hàn Quốc nào.

Tạp chí Rolling Stone đã hết lời khen ngợi ca khúc này: "Spring Day là một bài hát đặc trưng của BTS, một trong những nhóm nhạc pop lớn nhất thế kỷ 21. Bài hát thể hiện sự chữa lành và hy vọng giữa mất mát, mang đến một âm hưởng siêu việt". Trong khi đó, Get Ur Freak On của Missy Elliott đứng đầu danh sách "250 Bài Hát Hay Nhất Thế Kỷ 21", còn Crazy in Love của Beyoncé đứng thứ ba. Các bài hát của Britney Spears, Taylor Swift và nhiều nghệ sĩ khác cũng được xếp hạng cao.

Được phát hành lần đầu vào tháng 2/2017 với tư cách là đĩa đơn chủ đạo trong album phòng thu thứ hai của BTS, Spring Day pha trộn âm hưởng Brit-rock và điện tử thành một ca khúc alternative hip-hop. Lời bài hát phản ánh những trải nghiệm cá nhân của hai thành viên RM và SUGA, thêm chiều sâu cảm xúc vào chủ đề chung về nỗi khao khát và sự an ủi. Tạp chí cũng nhấn mạnh rằng Spring Day đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp vươn lên thành ngôi sao toàn cầu của BTS. Tạp chí nhận định: "Bài hát này thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ trong âm nhạc của họ".

Bài hát đã trở thành một 'hit' lớn tại Hàn Quốc, trở thành ca khúc đầu tiên trong lịch sử Melon vượt qua một tỷ lượt stream tích lũy. Nó đã trụ vững trên các bảng xếp hạng hàng ngày trong gần tám năm và giữ kỷ lục là ca khúc trụ hạng lâu nhất trong lịch sử Melon. Trên thị trường quốc tế, Spring Day cũng tạo nên ảnh hưởng trên các bảng xếp hạng của Hoa Kỳ. Trên bảng xếp hạng album Billboard 200 ngày 4/3/2017, bài hát ra mắt ở vị trí thứ 61 và trụ vững trong hai tuần liên tiếp, nhận được sự yêu mến rộng rãi từ người hâm mộ toàn cầu.

2025100915182961399-1759990708.jpg
BTS đang chuẩn bị trở lại vào mùa Xuân năm 2026, với kế hoạch phát hành album mới và khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn vào năm sau.
Tuệ Nghi
