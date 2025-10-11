Ca sĩ Hồ Trung Dũng: 'Sau nhiều mất mát, hạnh phúc đơn giản chính là điều quý giá nhất'

SVO - Sau thời gian dài ấp ủ, ca sĩ Hồ Trung Dũng chính thức ra mắt MV 'You and I' do chính anh sáng tác. Dự án cũng đánh dấu một hình ảnh trẻ trung, lãng mạn và tràn đầy năng lượng tích cực của nam ca sĩ, vốn được yêu mến bởi giọng hát giàu cảm xúc.

Bài hát kể về một chàng trai đam mê nghệ thuật đã đi qua nhiều thăng trầm và biến cố, có lúc đánh mất cảm hứng sáng tạo và lạc lối trên con đường của chính mình. Cho đến khi anh tìm về một nơi bình yên, tại đó anh bắt gặp vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhất của cuộc sống, anh mới nhận ra rằng, niềm hạnh phúc thật sự chính là những điều bình dị nhất.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng tâm sự: “Tôi thích những bài hát mà ở đó, người nghe có thể kết nối bản thân với nhiều lớp nghĩa khác nhau. Với tôi, tôi không cô đơn, bởi tôi có âm nhạc, tôi có niềm đam mê và đó chính là hạnh phúc giản đơn của tôi”.

Chia sẻ về bài hát, Hồ Trung Dũng tiết lộ, You and I đã được anh viết từ 7 - 8 năm trước. Thời điểm ấy, bài hát mang màu sắc tự sự, trầm buồn hơn phiên bản vừa được ra mắt với khán giả.

Nhưng qua thời gian, cùng sự thay đổi trong suy nghĩ và trải nghiệm sống, anh đã làm mới ca khúc để phản chiếu hiện tại của chính mình. “Ngày xưa, tôi nghĩ hạnh phúc là có thật nhiều những điều mình muốn. Còn bây giờ, hạnh phúc của tôi là đam mê và bình yên. Tôi biết mình là ai, mình muốn gì và tận hưởng hạnh phúc trong chính những điều mình làm mỗi ngày”, nam ca sĩ bộc bạch.

Trước khi chính thức phát hành, Hồ Trung Dũng đã gửi bản demo ca khúc đến bạn bè và khán giả thân quen. Điều bất ngờ là nhiều người ngỏ ý muốn sử dựng ca khúc này làm nhạc cưới cho ngày trọng đại của mình, bởi cảm xúc trong trẻo và ý nghĩa về tình yêu chân thành mà bài hát mang lại.