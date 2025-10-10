Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp đôi 'hài bung nóc' Huỳnh Phương và Phương Lan trở lại với phim điện ảnh nói về việc 'ăn cơm trước kẻng' của giới trẻ

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Phòng trọ ma bầu' là dự án điện ảnh tiếp theo tham gia đường đua phim Việt vào tháng Mười Một. Với thể loại kinh dị - hài, phim đánh dấu sự kết hợp của bộ đôi 'hài bung nóc' Huỳnh Phương và Phương Lan, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Ngay từ hình ảnh đầu tiên được công bố, phim nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mạnh dạn khai thác một chủ đề vừa nhạy cảm, vừa quen thuộc với giới trẻ: Chuyện “ăn cơm trước kẻng” thời hiện đại.

q3.png

Dưới lăng kính hài hước pha lẫn yếu tố kinh dị, bộ phim phản chiếu những lát cắt rất thật của tình yêu, trách nhiệm và hậu quả từ những quyết định vội vàng. Tất cả được khắc họa qua câu chuyện của cặp đôi Huỳnh Phương và Phương Lan.

q1.png

Bộ phim đồng thời đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tiên của Huỳnh Phương, vốn được yêu thích nhờ lối diễn hài duyên dáng và tự nhiên. Trong poster vừa được hé lộ, Huỳnh Phương xuất hiện với gương mặt hoang mang, tay bị níu chặt bởi “bà bầu” Phương Lan – một khung hình vừa gây cười vừa hé mở tình huống tréo ngoe. Phía sau hai nhân vật, bóng dáng mờ ảo của một hồn ma đang mang bầu càng khiến khán giả thêm phần tò mò về câu chuyện phía sau.

phong-tro-ma-bau-teaser-poster-kc-07112025.jpg

Được biết đến như một trong những trụ cột của nhóm hài FAPTV, Huỳnh Phương trong những năm gần đây đang dần khẳng định dấu ấn điện ảnh với loạt vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, Phòng trọ ma bầu mới thật sự là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình đáng nhớ khi anh lần đầu đảm nhận vai nam chính trên màn ảnh rộng.

q5.png

Trong teaser trailer vừa được tung ra, phim hé lộ loạt tình huống dở khóc dở cười xoay quanh nhân vật nam chính do Huỳnh Phương đảm nhận. Mở đầu bằng phân cảnh anh cuống quýt cầu cứu người bạn thân (Anh Tú) sau khi bạn gái (Phương Lan) bất ngờ thông báo tin có thai. Trước yêu cầu phải chịu trách nhiệm từ người yêu, Huỳnh Phương buộc phải đối diện với chuỗi rắc rối do chính mình gây ra.

q6.png

Teaser trailer cũng hé lộ thêm quá khứ không mấy tốt đẹp của “trai hư” Huỳnh Phương khi từng vướng vào nhiều mối tình và đều để lại kết cục giống nhau: Những cô gái phải đi phá thai trong im lặng. Khi Phương Lan quyết tâm bắt anh lãnh hậu quả cho hành động của mình, Huỳnh Phương lại chọn bỏ trốn cùng cậu bạn thân Anh Tú.

q4.png

Cả hai đến thuê trọ ở một vùng quê trong căn nhà cũ kỹ. Thế nhưng, trái ngược với lời giới thiệu ngọt ngào của bà chủ nhà, ngôi nhà này lại ẩn chứa hàng loạt hiện tượng kỳ lạ – từ những âm thanh bí ẩn cho đến hồn ma mang bầu bất ngờ xuất hiện giữa đêm đưa cả hai vào hành trình kỳ dị đầy oái oăm.

Văn Sơn
