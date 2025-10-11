Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Nam thần màn ảnh' Thái Lan Nadech Kugimiya: 'Tôi cảm thấy khán giả càng mong tôi cởi áo nhiều hơn'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim 'Tee yod: Quỷ ăn tạng phần 3', Nadech Kugimiya cho biết: 'Tôi rất hồi hộp khi có cơ hội quay lại Việt Nam. Tôi cũng như đoàn làm phim rất vui, hạnh phúc khi biết tin bộ phim đang được khán giả tại Việt Nam yêu thích'.

Các diễn viên của bộ phim gồm Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vai Yod), Denise Jelilcha Kapaun (vai Yad) và Nutthacha Jessica Padovan (vai Yee) đã có buổi gặp giao lưu trực tiếp với khán giả Việt Nam tại TP. HCM. Trong buổi gặp gỡ này, "dàn sao" Thái Lan đã có nhiều chia sẻ thú vị không chỉ về bộ phim, mà còn về tình cảm của khán giả Việt dành cho họ.

bdb08548.jpg

Bên cạnh Nadech Kugimiya, hai diễn viên Denise và Nina cũng góp mặt trong chuyến quảng bá, đánh dấu lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim. Riêng Junior và Friend lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, cho biết họ vô cùng bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả.

bdb07786.jpg

Friend chia sẻ: “Tôi luôn muốn được du lịch ở Việt Nam nhưng trước đây chưa có cơ hội. Lần này được đến Việt Nam cùng đoàn phim là một dịp thật đặc biệt. Ngay từ khi vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã cảm nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu và ấm áp từ người hâm mộ, điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc”.

bdb07894.jpg

Nói qua về phần 3 của series kinh dị đình đám Thái Lan, nam diễn viên Nadech Kugimiya chia sẻ, điểm khác biệt lớn nhất chính là hành trình đi tìm và cứu bé Yee trở về với gia đình. Ở phần này, khán giả sẽ thấy rõ hơn sự gắn kết của ba người anh trong nhà - yếu tố chưa được khai thác nhiều ở hai phần trước.

bdb07848.jpg

“So với 2 phần trước, kinh phí thực hiện lần này tăng đáng kể, kéo theo quá trình quay phim cũng thử thách hơn với nhiều phân đoạn hành động nặng. Tuy nhiên, điều khiến tôi tâm đắc nhất chính là thông điệp về tình cảm gia đình, sức mạnh khiến các thành viên sẵn sàng vượt qua mọi nguy hiểm để cứu người thân trở về”, Nadech Kugimiya nhấn mạnh.

bdb08143.jpg

Đứng trước câu hỏi về việc “lộ cơ bắp” dày đặc trong các phần phim, Nadech Kugimiya dí dỏm chia sẻ rằng: “Tôi không ngờ mình lại phải "cởi áo" xuyên suốt từ phần 1 đến phần 3 như vậy. Tôi cảm thấy khán giả ngày càng mong tôi cởi áo nhiều hơn. Bản thân tôi thì không muốn, nhưng kịch bản yêu cầu thì tôi sẽ làm hết sức mình”.

bdb07680.jpg

Anh cũng tiết lộ, việc duy trì vóc dáng săn chắc không phải là điều quá khó khăn, bởi anh vốn yêu thích tập luyện thể dục và các hoạt động thể thao. Theo "nam thần màn ảnh" này, một thân hình đẹp không chỉ dành riêng cho diễn viên, mà bất kỳ ai cũng có thể đạt được, nếu chăm chỉ rèn luyện và giữ lối sống lành mạnh.

bdb08193.jpg

Cả năm diễn viên đã mang đến những khoảnh khắc giao lưu gần gũi và vui nhộn cùng khán giả Việt, từ những trò chơi tương tác, đồng thanh nói tiếng Việt gửi lời chào khán giả, cho đến hoạt động ký tặng fansign. Tất cả tạo nên một buổi gặp gỡ ấm áp và mang đậm tinh thần giao lưu.

THUẬN TÙNG
#Tee yod: Quỷ ăn tạng phần 3 #Tee yod #Tee Yod 3 #Nadech Kugimiya #Nadech Kugimiya đến Việt Nam #nam thần màn ảnh

