Sau 3 năm hoạt động âm nhạc, em út của 'Anh trai say hi' CAPTAIN BOY chính thức có mini concert đầu tiên

SVO - CAPTAIN BOY bất ngờ đăng tải thông tin tổ chức mini concert đầu tiên có tên 'Mặt chạm mặt'. Đây là cột mốc mới cho hành trình hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của nam nghệ sĩ sinh năm 2003.

Mini concert Mặt chạm mặt là ấp ủ của CAPTAIN BOY sau hành trình Anh trai say hi mùa đầu tiên. Anh mong muốn có một sân khấu riêng được trình diễn cho fan, gửi lời biết ơn đến người hâm mộ và fanclub Cừu có cánh đã luôn ủng hộ ảnh trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về hành trình thực hiện mini concert lần đầu tiên trong đời, CAPTAIN BOY nói: “Mình đã luôn mong có ngày này, giờ là lúc được bộc bạch hết với Cừu có cánh. Một sân khấu riêng để thể hiện, một cơ hội để được đáp lại tấm chân tình, một lời cảm ơn được trực tiếp nói ra, mình thật sự rất háo hức. Có nhiều điều bất ngờ, nhiều món quà nữa mình gửi đến mọi người trong mini concert, hy vọng sớm gặp nhau”.

Đặt tên mini concert Mặt chạm mặt là cách tả thực CAPTAIN BOY được giao lưu với fan. Ở góc nhìn khác là cách anh đối mặt với chính bản thân, con đường mà mình đã lựa chọn. Ở độ tuổi đáng ra vẫn còn những phân vân về sự nghiệp, CAPTAIN BOY đã có một định hướng rõ ràng, một màu sắc âm nhạc riêng khó trộn lẫn.

CAPTAIN BOY được biết đến sau Rap Việt 2023 và được khán giả yêu mến hơn cả khi tham gia Anh trai say hi 2024. Là em út trong chương trình nhưng ca sĩ sinh năm 2003 được khen ngợi về tư duy âm nhạc hiện đại, mới mẻ và khả năng tự sáng tác của mình.

Tháng 10/2024, CAPTAIN BOY trình làng MV debut có tên Ừ thì chia tay. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Ở những dự án cá nhân, CAPTAIN BOY luôn cho thấy sự all-rounder của mình khi tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện ca khúc.

Mini concert sẽ diễn ra vào 29/11, tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP. HCM). Các fan có thể chính thức đặt vé từ 15/10. Với sức chứa lớn, đây là địa điểm để CAPTAIN BOY và ê kíp có thể thoải mái thực hiện những màn trình diễn ấn tượng.