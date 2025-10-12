Hiroki Narimiya lần đầu xuất hiện trên sân khấu kịch trong dàn diễn viên toàn nam cho 'The Marquise de Sade'

SVO - Hiroki Narimiya và Amon Miyamoto lại hợp tác lần đầu tiên sau 25 năm trong dàn diễn viên toàn nam cho 'The Marquise de Sade', với sự tham gia của Masahiro Higashide và Masaya Kato.

Hiroki Narimiya và Amon Miyamoto tái hợp lần đầu tiên sau 25 năm. Dàn diễn viên toàn nam sẽ trình diễn vở kịch "The Marquise de Sade" của Yukio Mishima.

Vở kịch The Marquise de Sade do Yukio Mishima viết kịch bản và Amon Miyamoto đạo diễn, sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Vở kịch sẽ ra mắt tại Nhà hát Kinokuniya Southern Takashimaya ở Tokyo và được công diễn tại bốn thành phố trên khắp Nhật Bản, vào ngày 8/1/2026.

Yukio Mishima là một tác giả tiêu biểu của văn học Nhật Bản, với nhiều tác phẩm được yêu thích không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Trong số các tác phẩm của ông đã được dịch và chuyển thể, Madame de Sade nổi tiếng là một kiệt tác, thông qua ngôn ngữ đẹp đẽ nhưng tàn khốc, phơi bày những khát khao và xung đột sâu thẳm trong trái tim con người. Bản thân Hầu tước de Sade không xuất hiện, và lần này câu chuyện được hé lộ qua cuộc đối thoại của những người phụ nữ xung quanh ông, với dàn diễn viên toàn nam.

Lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 18, Hầu tước de Sade, một người đàn ông thuộc mọi tầng lớp, được hé lộ qua cuộc trò chuyện của những người phụ nữ xung quanh. Một câu chuyện ly kỳ, chạm đến trái tim và khám phá tình yêu, lòng chung thủy, đạo đức, và xung đột giữa khát khao và đạo đức của con người thông qua những cuộc trò chuyện của những người phụ nữ xung quanh ông.

Rene/Madame de Sade (Hiroki Narimiya).

Nữ bá tước Saint-Fonds (Higashide Masahiro).

Chị gái của Renée là Anne (Miura Ryosuke).

Nam tước Simiane (Otsuru Sasuke).

Maid Charlotte (Sudo Yasuyuki).

Montreuil, mẹ của Renée (Masaya Kato).

Vở kịch có sự tham gia của Hiroki Narimiya trong vai người vợ chung thủy Renée/Hầu tước de Sade, Masahiro Higashide trong vai Nữ bá tước xứ Saint-Fonds, Miura Ryosuke trong vai Anne, em gái của Renée, Sasuke Otsuru trong vai Nam tước phu nhân Simiane, Yasuyuki Shuto trong vai người hầu gái Charlotte, và Masaya Kato trong vai mẹ của Renée, Montreuil. Những cuộc đối thoại căng thẳng được dàn diễn viên tài năng này đan xen chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Đạo diễn Miyamoto là bậc thầy nổi tiếng với việc thổi hồn vào nhiều tác phẩm của Yukio Mishima đặc biệt là "Kim Các Tự". Miyamoto đã tiết lộ triết lý đạo diễn của mình là "loại bỏ tối đa các yếu tố sân khấu và trang trí, đồng thời đan xen câu chuyện chỉ bằng sức mạnh của ngôn từ". Khán giả sẽ được chứng kiến ​​cuộc đời của sáu nhân vật, lý do tồn tại và lựa chọn cuối cùng của họ. Sau Tokyo, vở diễn sẽ lưu diễn tại Nhà hát Morinomiya Piloti ở Osaka (từ ngày 5/2/2026), Nhà hát Nghệ thuật Toyohashi ở Aichi (từ ngày 13/2/2026) và Nhà hát Medium thuộc Hội trường Công dân Fukuoka ở Fukuoka (từ ngày 17/2/2026).