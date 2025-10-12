Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Giải trí

Google News

Hiroki Narimiya lần đầu xuất hiện trên sân khấu kịch trong dàn diễn viên toàn nam cho 'The Marquise de Sade'

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hiroki Narimiya và Amon Miyamoto lại hợp tác lần đầu tiên sau 25 năm trong dàn diễn viên toàn nam cho 'The Marquise de Sade', với sự tham gia của Masahiro Higashide và Masaya Kato.

screenshot-20251009-233320-messenger.jpg
Hiroki Narimiya và Amon Miyamoto tái hợp lần đầu tiên sau 25 năm. Dàn diễn viên toàn nam sẽ trình diễn vở kịch "The Marquise de Sade" của Yukio Mishima.

Vở kịch The Marquise de Sade do Yukio Mishima viết kịch bản và Amon Miyamoto đạo diễn, sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Vở kịch sẽ ra mắt tại Nhà hát Kinokuniya Southern Takashimaya ở Tokyo và được công diễn tại bốn thành phố trên khắp Nhật Bản, vào ngày 8/1/2026.

Yukio Mishima là một tác giả tiêu biểu của văn học Nhật Bản, với nhiều tác phẩm được yêu thích không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Trong số các tác phẩm của ông đã được dịch và chuyển thể, Madame de Sade nổi tiếng là một kiệt tác, thông qua ngôn ngữ đẹp đẽ nhưng tàn khốc, phơi bày những khát khao và xung đột sâu thẳm trong trái tim con người. Bản thân Hầu tước de Sade không xuất hiện, và lần này câu chuyện được hé lộ qua cuộc đối thoại của những người phụ nữ xung quanh ông, với dàn diễn viên toàn nam.

Lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 18, Hầu tước de Sade, một người đàn ông thuộc mọi tầng lớp, được hé lộ qua cuộc trò chuyện của những người phụ nữ xung quanh. Một câu chuyện ly kỳ, chạm đến trái tim và khám phá tình yêu, lòng chung thủy, đạo đức, và xung đột giữa khát khao và đạo đức của con người thông qua những cuộc trò chuyện của những người phụ nữ xung quanh ông.

screenshot-20251009-234225-messenger.jpg
Rene/Madame de Sade (Hiroki Narimiya).
screenshot-20251009-234506-messenger.jpg
Nữ bá tước Saint-Fonds (Higashide Masahiro).
screenshot-20251010-000424-messenger.jpg
Chị gái của Renée là Anne (Miura Ryosuke).
screenshot-20251009-234803-messenger-9336.jpg
Nam tước Simiane (Otsuru Sasuke).
screenshot-20251009-235115-messenger.jpg
Maid Charlotte (Sudo Yasuyuki).
screenshot-20251009-235247-messenger.jpg
Montreuil, mẹ của Renée (Masaya Kato).

Vở kịch có sự tham gia của Hiroki Narimiya trong vai người vợ chung thủy Renée/Hầu tước de Sade, Masahiro Higashide trong vai Nữ bá tước xứ Saint-Fonds, Miura Ryosuke trong vai Anne, em gái của Renée, Sasuke Otsuru trong vai Nam tước phu nhân Simiane, Yasuyuki Shuto trong vai người hầu gái Charlotte, và Masaya Kato trong vai mẹ của Renée, Montreuil. Những cuộc đối thoại căng thẳng được dàn diễn viên tài năng này đan xen chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

screenshot-20251009-235420-messenger.jpg
Đạo diễn Miyamoto là bậc thầy nổi tiếng với việc thổi hồn vào nhiều tác phẩm của Yukio Mishima đặc biệt là "Kim Các Tự". Miyamoto đã tiết lộ triết lý đạo diễn của mình là "loại bỏ tối đa các yếu tố sân khấu và trang trí, đồng thời đan xen câu chuyện chỉ bằng sức mạnh của ngôn từ". Khán giả sẽ được chứng kiến ​​cuộc đời của sáu nhân vật, lý do tồn tại và lựa chọn cuối cùng của họ. Sau Tokyo, vở diễn sẽ lưu diễn tại Nhà hát Morinomiya Piloti ở Osaka (từ ngày 5/2/2026), Nhà hát Nghệ thuật Toyohashi ở Aichi (từ ngày 13/2/2026) và Nhà hát Medium thuộc Hội trường Công dân Fukuoka ở Fukuoka (từ ngày 17/2/2026).
screenshot-20251010-001355-messenger.jpg
Hiroki Narimiya người đóng vai chính, đã ra mắt làng giải trí trong vở kịch của Miyamoto. Đây sẽ là lần hợp tác đầu tiên của Hiroki Narimiya với đạo diễn Miyamoto sau 25 năm. Đây cũng là lần đầu tiên Narimiya xuất hiện trên sân khấu sau 12 năm, và là lần đầu tiên anh hợp tác với một tác phẩm của Mishima. Sự mong đợi đang dâng cao, chờ đợi xem màn tái hợp giữa hai người đàn ông này, được gắn kết bởi một mối quan hệ tin tưởng sâu sắc, sẽ mang đến sự hòa hợp đến mức nào trên sân khấu. Nam diễn viên Nhật Bản Hiroki Narimiya (42 tuổi), sở hữu vóc dáng cao ráo, điển trai cùng hàng loạt tác phẩm ăn khách cho đến tháng 11/2016, khi anh vướng vào bê bối lạm dụng ma túy và bị một tạp chí phanh phui xu hướng tính dục. Mặc dù anh đã lên tiếng giải thích và kết quả xét nghiệm ma túy âm tính, nhưng danh tiếng của anh đã tụt dốc không phanh. Anh tuyên bố giải nghệ và chuyển đến châu Âu, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Trong năm 2025, anh đã chính thức trở lại với vai nam chính, kẻ giết người hàng loạt quyến rũ "Kamishiro Masato" trong một bộ phim truyền hình mới "Shinuhodo Aishite" của đài Abema, hợp tác cùng nữ diễn viên Takimoto Miori, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
Linh Vân
#Sân khấu kịch Nhật Bản #Hợp tác giữa Hiroki Narimiya và Amon Miyamoto #Vở kịch The Marquise de Sade #Kỷ niệm 100 năm sinh Yukio Mishima #Chuyển thể tác phẩm văn học Nhật Bản #Chủ đề xung đột đạo đức và khát khao #Diễn xuất toàn nam giới #Hồi sinh sự nghiệp của Hiroki Narimiya #Chuyến lưu diễn sân khấu Nhật Bản

