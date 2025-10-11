Trà Ngọc Hằng mang đời thật vào phim, netizen tò mò liệu có ngập tràn drama?

SVO - Trà Ngọc Hằng lần đầu đóng short drama hài, kể chuyện đời trên sân pickleball. Bộ phim khai thác những tình huống có thật trên sân thể thao, được kể lại bằng lối diễn hài hước, gần gũi và đậm chất giải trí.

Lý do thực hiện phim Hóng hớt sân Pick, Trà Ngọc Hằng chia sẻ: “Tôi muốn mang đời thật vào phim để khán giả có một góc nhìn khác về pickleball. Những tình huống hài hước không chỉ tạo tiếng cười mà còn giúp mọi người cảm nhận được niềm vui và năng lượng tích cực từ môn thể thao này”.

Mỗi tập phim đều tái hiện những khoảnh khắc quen thuộc trên sân: Từ các màn tranh điểm gay cấn, những cú đánh bất ngờ cho đến các tình huống “dở khóc dở cười” mà bất kỳ người chơi nào cũng từng trải qua.

Đây là lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng tham gia một series ngắn có nhiều mảng miếng hài. Việc hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ nghiêm túc đến hóm hỉnh, từ mạnh mẽ đến vụng về, người đẹp cho thấy khả năng biến hóa và năng lượng sáng tạo không giới hạn của mình. Cô cho biết, tuy khá mệt vì lịch quay dày đặc, nhưng không gặp nhiều khó khăn và vẫn giữ được phong độ diễn xuất.

Trong phim, các nhân vật của Trà Ngọc Hằng có tính cách, hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với ngoài đời, mang đến cho cô những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. “Tôi mong khán giả có cái nhìn mới mẻ hơn về mình và ủng hộ để tôi có thể tiếp tục thực hiện thêm nhiều series khác", cô tâm sự.

Bên cạnh vai chính của Trà Ngọc Hằng, phim còn có sự góp mặt của diễn viên Minh Anh và Lương Cường. Cô đặc biệt trân trọng tình cảm của những đồng nghiệp thân thiết. Cô "bật mí" thêm: “Minh Anh chưa bao giờ từ chối khi tôi mời tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Dù rất bận, anh vẫn luôn sắp xếp để đồng hành cùng tôi. Đó là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục cố gắng”.

Khác với những bộ phim nặng nề drama theo chủ đề pickleball, Hóng hớt sân Pick tập trung mang đến tiếng cười, sự thư giãn và tinh thần sống vui vẻ. Ý tưởng cho từng tập phim đều do chính Trà Ngọc Hằng phác thảo và trao đổi cùng đạo diễn, nhằm giữ trọn vẹn tính chân thật và thông điệp ý nghĩa mà cô muốn truyền tải.