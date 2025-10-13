'Dàn sao' đình đám 'sốc nặng' trước điều này, còn khán giả ngỡ ngàng với những thước phim hành động của các nghệ sĩ

SVO - 'Vững vàng trước lằn ranh sinh tử' không chỉ là chủ đề của tập 12 'Chiến sĩ quả cảm', mà còn là lẽ sống của người chiến sĩ Cảnh sát Cơ động. Tại đây, các nghệ sĩ đã thấu hiểu và nể phục các chiến sĩ CAND Việt Nam.

Tập 12 mở ra tại thao trường huấn luyện của Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nơi những “chiến sĩ nhập vai” bước vào bài huấn luyện kỹ năng về trang thiết bị rà phá bom mìn cùng Đại uý Trần Văn Dương.

“Bộ đồ thử thách sức chịu đựng kinh khủng khiếp”, Ngô Kiến Huy tiết lộ. “Tôi thấy bất ngờ vì các lực lượng của Việt Nam mình trang bị quá nhiều và quá hay”, Kiều Minh Tuấn thích thú với tác dụng của từng trang thiết bị hiện đại hỗ trợ các chiến sĩ. Trong khi đó, Hưng Nguyễn chia sẻ: “Mình không hình dung nổi là nó sẽ 'khủng khiếp' đến như vậy”.

Khi thực hiện thử thách tốc độ và sự khéo léo trong bộ quần áo hỗ trợ rà phá bom mìn, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận: “Cảm giác tôi thở không nổi với áp lực của bộ đồ này. Tôi quay cuồng trong mơ màng, cảm nhận đom đóm bay đầy đầu, mắt hoa đi như muốn trút hơi thở cuối cùng ngay lúc đó”.

Nhưng với sự khéo léo và tập trung cao độ, Hưng Nguyễn chiến thắng đàn anh trong thử thách lần này. Giống với Hưng Nguyễn, MONO cũng gây ấn tượng với sự tỉ mỉ và bình tĩnh trong từng động tác thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và bền bỉ.

Trong tình huống giả định trinh sát dò tìm và triển khai đội hình cắt dây bom mìn, Ngô Kiến Huy, Long Hạt Nhài và Song Luân được trải nghiệm. Nhìn các chiến sĩ đối đầu hộp chứa bom mìn ở khoảng cách cận kề, Kiều Minh Tuấn mặt biến sắc, liên tục phải “chắp tay cầu bình an” vì lo lắng đồng đội bị “bay màu”.

Vì chính những trải nghiệm ấy, dù chỉ trong mô phỏng nhưng đã giúp các nghệ sĩ thấu hiểu phần nào cái giá của sự bình yên và vì sao người chiến sĩ CAND phải rèn luyện đến mức tuyệt đối không được phép sai. “Càng chứng kiến, càng thấu hiểu, tôi càng nể phục”, Tiến Luật xúc động nói.

Những khoảnh khắc đẳng cấp không tưởng đã hiện ra trước mắt các nghệ sĩ, khán giả như một thước phim sống động khắc họa tinh thần quả cảm của người chiến sĩ Việt Nam.

Không chỉ là cảm xúc mãn nhãn, mà đó là khoảnh khắc đánh thức niềm tự hào khi khán giả được thấy tận mắt sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng và chiến sĩ CAND Việt Nam nói chung.

Khép lại hành trình nhập vai tại lực lượng Cảnh sát Cơ động, từ Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố đến Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, dàn nghệ sĩ của Chiến sĩ quả cảm đã đi qua đủ mọi cung bậc: nỗi sợ, sự kiệt sức, lòng kiên định và cuối cùng là niềm tự hào.