'Anh trai say hi' WEAN bật khóc: 'Không có một lý do nào chính đáng để đánh mất bản thân cả'

SVO - WEAN chính thức giới thiệu đến công chúng MV mới 'Bao lâu rồi em'. Ca khúc do chính WEAN sáng tác và sản xuất âm nhạc, đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình nghệ thuật với màu sắc cá nhân rõ nét.

WEAN chia sẻ về việc sáng tác Bao lâu rồi em: “Bài này được mình viết vào một ngày cũng rất tình cờ. Mình còn nhớ là vào lúc hoàng hôn. Mình vô tình nghe được một "con beat" hay phát trên YouTube, bất giác mình flow và freestyle theo bài nhạc. Mình cứ lặp lại: Bao lâu rồi em, bao lâu rồi em. Và ngay lập tức, mình cảm nhận được có thể hoàn thành bài hát này nên ngồi xuống viết luôn. Thành quả là bài hát như mọi người đã được nghe".

MV này được coi là cột mốc mới trong sự nghiệp của WEAN, khi lần đầu tiên anh ra mắt một MV chỉn chu, được xây dựng theo concept cụ thể, đầu tư cả về hình ảnh lẫn kinh phí.

Trước đó, các sản phẩm của WEAN thường khá đơn giản về mặt hình ảnh. Nữ chính trong MV là Minh Thuỳ, một người mẫu chuyên chụp look book trên mạng xã hội, có gương mặt sắc nét và tỷ lệ cơ thể chuẩn.

Bao lâu rồi em là một bản nhạc mang nhiều cảm xúc, khai thác đề tài tình yêu và những khoảng lặng nội tâm. Ca khúc xoay quanh cảm xúc của một chàng trai từng yêu hết mình nhưng nhận lại nhiều tổn thương.

Với giai điệu hiện đại, giàu chất liệu thử nghiệm, ca khúc thể hiện sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của WEAN, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn cá tính quen thuộc.

Về câu hỏi Bao lâu rồi em không là em lặp lại nhiều lần trong bài, WEAN chia sẻ: "Mình nghĩ, đó chính là câu hỏi mà bản thân mình luôn tự hỏi trong một thời gian dài, có thể câu hỏi này cứ âm ỉ bên trong, nhiều đến mức nó tự động bật ra một cách vô thức. WEAN rất hay có thói quen nhìn lại bản thân từng ngày, luôn tự hỏi mình có đang thật sự ổn không. Có thể, đây cũng là điều mình muốn truyền tải qua bài hát, nhắc nhở mọi người để ý và chăm sóc tinh thần, cảm xúc của mình nhiều hơn".

Qua bài hát và MV, WEAN còn muốn truyền tải một thông điệp sâu sắc đến giới trẻ, trong đó có cả chính bản thân mình. WEAN nhận thấy rằng, đôi khi chúng ta bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống một cách vô điều kiện, đắm chìm trong các cuộc chơi hay nỗi buồn.

Từ đó, con người dễ mất kiểm soát và trốn tránh sự thật để tìm cách cảm thấy tốt hơn. WEAN tin rằng, đôi lúc chúng ta cần chậm lại để đối diện với chính mình, tìm ra câu trả lời thật sự.