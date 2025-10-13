'Ngôi sao' của 'Mưa đỏ' Đỗ Nhật Hoàng nói về cảnh hành động kéo dài 6 tiếng với bộ đôi màn ảnh Võ Cảnh và Thúy Ngân

SVO - Kết phim 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi', nhân vật của Lê Phương chọn hy sinh để thức tỉnh em trai, còn Thuý Ngân chọn rời đi để giữ lại tình yêu với Võ Cảnh.

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh để lại nhiều dư âm với một cái kết mở, vừa khép lại hành trình phá án, vừa khơi gợi những suy tư về tình thân, công lý. Đi đến hồi kết, bi kịch gia đình giữa Kimmie (Lê Phương đóng) và em trai Đông - Giáo sư (Đỗ Nhật Hoàng đóng) được đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Kimmie muốn buông bỏ quá khứ để tìm lại bình yên, trong khi Đông vẫn theo đuổi tham vọng quyền lực. Anh buộc Kimmie phải chứng minh tình thương bằng cách ra tay với Đức Nhân (Võ Cảnh đóng) và Angel (Thúy Ngân đóng). Không thể làm trái lương tâm, Kimmie chọn tự kết liễu để em trai thức tỉnh.

Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ: “Lúc nhìn vào màn hình, tôi bắt đầu thể hiện những nỗi đau mà Kimmie đã giấu từ đầu phim tới giờ. Từ sự méo mó trong nhận thức, cho đến tình cảm thương yêu mà nhân vật dành cho nhân vật của chị Lê Phương, tình cảm mà trước đó chưa bao giờ nói ra thì khoảnh khắc đó là lúc mọi cảm xúc được bung ra. Cảnh đó rất khó, phải suy nghĩ nhiều, phải lắng lại nhiều”.

Tiếp tục hành trình điều tra phá án, Angel và Đức Nhân thâm nhập căn cứ bí mật để truy bắt Đông, trước khi “ông trùm” trốn ra nước ngoài. Đây là một trong những phân đoạn gay cấn nhất của Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, với màn đối đầu trực diện giữa ba nhân vật trung tâm.

Đỗ Nhật Hoàng cho biết, cảnh quay hành động giữa anh, Võ Cảnh và Thúy Ngân kéo dài từ 11h đêm đến 5h sáng. Cảnh này đòi hỏi sự tương tác căng thẳng nên cần tập trung cao độ nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.

“Đã quay cảnh hành động thì ít nhiều cũng có đau. Nhưng đó là nỗi đau mình chấp nhận, là một phần của diễn xuất. Không nhớ nổi nhận bao nhiêu cú đấm, chỉ biết đến sáng là người rã rời”, nam diễn viên tiết lộ.

Khi chuyên án khép lại, đường dây lừa đảo và buôn người xuyên quốc gia bị triệt phá. Những kẻ gieo tội ác cuối cùng cũng phải nhận lấy hậu quả. Đông mất kiểm soát, hoá điên bởi những toan tính sai lầm. Mặt khác, Như Ý (Thủy Tiên đóng) trả thù cho chồng là Chi Bảo (Otis Đỗ Nhật Trường đóng) bằng cách kết liễu kẻ sát nhân, đúng như cách người cô yêu bị sát hại.

Mộc Lan (Lan Thy đóng) và Hải Cối (Tường Vi đóng) bất ngờ “hồi sinh”, đoàn tụ cùng người thân. Hóa ra, mọi bi kịch chỉ là màn ngụy trang tinh vi trong chiến dịch do Angel và lực lượng công an phối hợp thực hiện. Trong khi đó, Angel và Đức Nhân không thể đến được với nhau. Trong quá trình phá án, Angel từng phạm sai lầm và vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ, buộc phải nhận lệnh triệu tập trở lại Singapore, khó có cơ hội gặp lại.