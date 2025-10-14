Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Trấn Thành 'đứng hình' khi đối mặt bản sao Hari Won trong show truyền hình 'A.i là ai'?

Hồng Tuyết

SVO - Teaser chính thức 'A.i là ai?' gây tò mò, hé lộ loạt tình huống vừa kịch tính, vừa giải trí khi dàn nghệ sĩ đình đám lần đầu tiên đối diện với 'song trùng' của chính mình ngay trên sóng truyền hình.

Mới đây, teaser chính thức của show truyền hình A.i là ai? Đã mang đến nhiều tình tiết thú vị cùng bối cảnh hoành tráng và công nghệ hiện đại. Trước đó, chương trình từng gây chú ý khi kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giải trí, mở ra hành trình trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam.

ai-la-ai-4.jpg

Ngay từ những giây đầu tiên của teaser, MC Trấn Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đối diện với hình ảnh “giống vợ đến khó tin”. Từ thần thái, cử chỉ cho đến giọng nói - “phiên bản” mới của Hari Won khiến không chỉ Trấn Thành mà cả trường quay sững sờ. Bên cạnh đó, danh tính thật sự của “vị khách đặc biệt” này được bỏ ngỏ, càng khiến khán giả thêm tò mò và háo hức để khám phá ra sự thật.

ai-la-ai-3.jpg

Đoạn teaser tiếp tục khiến người xem phấn khích khi hé lộ loạt tên tuổi nổi bật của V-biz cùng góp mặt. Dàn sao quy tụ gồm Đinh Ngọc Diệp, “Thám tử Kiên” Quốc Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, hai diva huyền thoại Hà Trần và Mỹ Linh, cùng những gương mặt được yêu mến như Minh Hằng, Tóc Tiên, Thuận Nguyễn và Uyển Ân.

ai-la-ai-1.jpg

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu nghe về một gameshow tích hợp yếu tố A.I, Văn Mai Hương cho biết, cô cảm thấy rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi A.I hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống. “Một chương trình như thế này sẽ giúp khán giả hiểu hơn một chút về A.I - ít nhất là biết A.I là gì”, nữ ca sĩ nói.

ai-la-ai-6.jpg
ai-la-ai-7.jpg

Điểm đặc biệt khiến teaser A.i là ai? gây xôn xao trên mạng xã hội chính là sự xuất hiện của những “song trùng A.I” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sĩ thật. Từ Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi đến Văn Mai Hương, mỗi nghệ sĩ đều phải đối diện với một “phiên bản khác” của chính mình - giống đến mức khó tin.

Nam "diễn viên trăm tỷ" Quốc Anh đã phải nghi ngờ Hoa hậu Tiểu Vy ngồi cạnh mình là A.I, trong khi Trung Quân Idol thừa nhận rằng, bản sao AI còn giống Văn Mai Hương hơn cả bản gốc. Những phân đoạn các nghệ sĩ trở thành “thám tử”, đưa ra các câu hỏi, lập luận sắc bén để “lật mặt” song trùng hứa hẹn sẽ mang đến những màn “đấu trí” vừa hấp dẫn, vừa thú vị cho khán giả.

Hồng Tuyết
#Trấn Thành #Hari Won #A.i là ai? #bản sao AI #show truyền hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục