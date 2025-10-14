Trấn Thành 'đứng hình' khi đối mặt bản sao Hari Won trong show truyền hình 'A.i là ai'?

SVO - Teaser chính thức 'A.i là ai?' gây tò mò, hé lộ loạt tình huống vừa kịch tính, vừa giải trí khi dàn nghệ sĩ đình đám lần đầu tiên đối diện với 'song trùng' của chính mình ngay trên sóng truyền hình.

Mới đây, teaser chính thức của show truyền hình A.i là ai? Đã mang đến nhiều tình tiết thú vị cùng bối cảnh hoành tráng và công nghệ hiện đại. Trước đó, chương trình từng gây chú ý khi kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giải trí, mở ra hành trình trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam.

Ngay từ những giây đầu tiên của teaser, MC Trấn Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đối diện với hình ảnh “giống vợ đến khó tin”. Từ thần thái, cử chỉ cho đến giọng nói - “phiên bản” mới của Hari Won khiến không chỉ Trấn Thành mà cả trường quay sững sờ. Bên cạnh đó, danh tính thật sự của “vị khách đặc biệt” này được bỏ ngỏ, càng khiến khán giả thêm tò mò và háo hức để khám phá ra sự thật.

Đoạn teaser tiếp tục khiến người xem phấn khích khi hé lộ loạt tên tuổi nổi bật của V-biz cùng góp mặt. Dàn sao quy tụ gồm Đinh Ngọc Diệp, “Thám tử Kiên” Quốc Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, hai diva huyền thoại Hà Trần và Mỹ Linh, cùng những gương mặt được yêu mến như Minh Hằng, Tóc Tiên, Thuận Nguyễn và Uyển Ân.

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu nghe về một gameshow tích hợp yếu tố A.I, Văn Mai Hương cho biết, cô cảm thấy rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi A.I hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống. “Một chương trình như thế này sẽ giúp khán giả hiểu hơn một chút về A.I - ít nhất là biết A.I là gì”, nữ ca sĩ nói.

Điểm đặc biệt khiến teaser A.i là ai? gây xôn xao trên mạng xã hội chính là sự xuất hiện của những “song trùng A.I” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sĩ thật. Từ Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi đến Văn Mai Hương, mỗi nghệ sĩ đều phải đối diện với một “phiên bản khác” của chính mình - giống đến mức khó tin.

Nam "diễn viên trăm tỷ" Quốc Anh đã phải nghi ngờ Hoa hậu Tiểu Vy ngồi cạnh mình là A.I, trong khi Trung Quân Idol thừa nhận rằng, bản sao AI còn giống Văn Mai Hương hơn cả bản gốc. Những phân đoạn các nghệ sĩ trở thành “thám tử”, đưa ra các câu hỏi, lập luận sắc bén để “lật mặt” song trùng hứa hẹn sẽ mang đến những màn “đấu trí” vừa hấp dẫn, vừa thú vị cho khán giả.