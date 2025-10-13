Ngôi sao của ‘Jeongnyeon: A Star Is Born’ chuẩn bị kết hôn

Chồng sắp cưới của cô không phải là người nổi tiếng, cặp đôi được cho là đã quyết định kết hôn sau khi cảm thấy tự tin về mối quan hệ và tương lai của mình. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Với việc kết hôn ở giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp diễn xuất, giờ đây cô đã có thể thành công rực rỡ cả về tình yêu lẫn công việc.

Kim Yoon Hye ra mắt lần đầu vào năm 2002 khi mới 11 tuổi, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Girl, với nghệ danh "Woori". Ngoại hình xinh xắn như búp bê, cô đã gây được sự chú ý với vai trò người mẫu tạp chí thời trang và người mẫu của MTV châu Á, từ khi còn nhỏ. Sau đó, cô bắt đầu sử dụng tên thật là Kim Yoon Hye và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như: My Sassy Girl, Sh**ooting Stars, và đóng vai chính trong Goodbye Earth của Netflix. Năm ngoái, cô đã gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ quyến rũ đầy ma mị của mình trong vai Seo Hye Rang, nữ chính của Maeran Theater Troupe, trong bộ phim Jeongnyeon: A Star Is Born của tvN.

Năm 2025, Kim Yoon Hye chỉ xuất hiện trong bộ phim truyền hình 'Love Scout', do Han Ji Min và Lee Jun Hyuk đóng chính.