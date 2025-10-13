Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NEWBEAT 'khuấy đảo' sự kiện đua xe F1 đầu tiên tại Hàn Quốc sau 13 năm

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc nam tân binh NEWBEAT đã thu hút sự chú ý với sân khấu tại 'Peaches Run Universe 2025' chào mừng sự kiện đua xe F1 đầu tiên tại Hàn Quốc, sau 13 năm.

Tại sự kiện đặc biệt này, NEWBEAT đại diện cho thế hệ K-pop đang lên, mang đến một màn kết hợp ấn tượng giữa F1 và âm nhạc giải trí, 'thời thượng và sành điệu' tiến gần đến với ước mơ trở thành BTS thế hệ thứ năm.

Các bài báo từ sự kiện nhấn mạnh rằng, với màn trình diễn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và giọng hát live tinh tế, NEWBEAT đã ngay lập tức khuấy động không khí lễ hội. Trong bài hát đầu tay Flip The Coin, nhóm đã làm sâu sắc thêm phần trình diễn, với phần mở đầu đậm chất điện ảnh, và trong sân khấu tiếp theo, với Cappuccino, năng lượng và tinh thần đồng đội của các thành viên đã hòa quyện hoàn hảo, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

1760303580-15834782-1738463-2847.jpg
NEWBEAT là nhóm nhạc nam 7 thành viên, trực thuộc Beat Interactive, gồm: Minseok, Minsung, Yeoyeojeong, Seohyun, Taeyang, Yunhoo và Riu, ra mắt vào tháng 3/2025, khoảng 8 năm sau A.C.E. Khác với một nhóm nhạc thần tượng tân binh, họ ra mắt với một album đầy đủ, mang lại cho họ danh tiếng "dễ nghe và đáng tin cậy" khi gia nhập thị trường K-pop. Fandom chính thức của nhóm là "NEURO". Sự góp mặt của Minseok từ chương trình "Boys Planet" của Mnet và Yeoyeojeong, cựu thành viên của TO1, đã thu hút sự chú ý ngay cả trước khi ra mắt, làm tăng thêm sự mong đợi của người hâm mộ toàn cầu. Hiện tại, nhóm đang chuẩn bị cho sự trở lại với mini album đầu tiên, dự kiến ​​phát hành vào ngày 6/11, lúc 12h trưa, theo giờ Hàn Quốc.
Tuệ Nghi
