NEWBEAT 'khuấy đảo' sự kiện đua xe F1 đầu tiên tại Hàn Quốc sau 13 năm

SVO - Nhóm nhạc nam tân binh NEWBEAT đã thu hút sự chú ý với sân khấu tại 'Peaches Run Universe 2025' chào mừng sự kiện đua xe F1 đầu tiên tại Hàn Quốc, sau 13 năm.

Tại sự kiện đặc biệt này, NEWBEAT đại diện cho thế hệ K-pop đang lên, mang đến một màn kết hợp ấn tượng giữa F1 và âm nhạc giải trí, 'thời thượng và sành điệu' tiến gần đến với ước mơ trở thành BTS thế hệ thứ năm.

Các bài báo từ sự kiện nhấn mạnh rằng, với màn trình diễn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và giọng hát live tinh tế, NEWBEAT đã ngay lập tức khuấy động không khí lễ hội. Trong bài hát đầu tay Flip The Coin, nhóm đã làm sâu sắc thêm phần trình diễn, với phần mở đầu đậm chất điện ảnh, và trong sân khấu tiếp theo, với Cappuccino, năng lượng và tinh thần đồng đội của các thành viên đã hòa quyện hoàn hảo, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.