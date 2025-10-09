Kim Yuni, thực tập sinh được yêu mến của SM Entertainment đang ở đâu?

Vào tháng 11/2024, vài tháng trước khi nhóm nhạc nữ Hearts2Hearts được SM Entertainment rất mong đợi ra mắt toàn thế giới, những bức ảnh đại diện của Kim Yuni (hay Kim Yun Yi) đã bị "rò rỉ" và người hâm mộ K-pop tự hỏi, liệu cô ấy có góp mặt trong đội hình ra mắt hay không?

Khi cả 8 thành viên của Hearts2Hearts được tiết lộ, nhưng Kim Yuni lại không xuất hiện, người hâm mộ không khỏi thắc mắc điều gì đã xảy ra với thực tập sinh được yêu mến với kỹ năng thanh nhạc quá tốt không thể bị bỏ qua này.

Quay trở lại ngày 7/10/2025 (giờ Hàn Quốc), trong tập thứ ba của chương trình sống còn Our Ballad của đài SBS, Kim Yuni đã được phát hiện đang biểu diễn ca khúc Shade of Parting của Yoon Sang, với hy vọng tiến vào vòng tiếp theo.

Tự giới thiệu mình là cựu thực tập sinh thần tượng 22 tuổi, Kim Yuni xác nhận rằng, cô đã từng ký hợp đồng với SM Entertainment, cùng các thành viên Aespa và Hearts2Hearts theo đuổi giấc mơ K-pop: "Tôi đã đăng video tự hát bản ballad lên YouTube, và SM Entertainment đã liên hệ với tôi sau khi xem nó. Cuối cùng, tôi đã chuyển từ Daejeon đến Seoul để bắt đầu luyện tập trở thành thần tượng vào năm thứ hai trung học".

Kim Yuni thời là thực tập sinh của SM Entertainment.

Kim Yuni thừa nhận rằng, việc chứng kiến ​​các thực tập sinh cùng nhóm ra mắt và biểu diễn trên chính sân khấu mà cô ấy mơ ước được đứng trên đó không phải là điều dễ dàng. Cô giải thích rằng, cô đặc biệt chọn bài hát của Yoon Sang vì nó gợi cho cô nhớ đến nỗi tuyệt vọng khi phải trở về Daejeon, sau khi bị loại khỏi đội hình ra mắt cuối cùng của Hearts2Hearts. Tôi đã thực tập 5 năm và được làm việc cùng Aespa và các thành viên Hearts2Hearts. Tôi đã xem sân khấu ra mắt của họ từ nhà, cảm giác thật lạ lẫm và thậm chí có chút buồn khi thấy những người bạn mà tôi đã dành cả ngày bên nhau, tất cả đều ăn vận chỉnh tề trên một sân khấu lớn như vậy: "Lần đầu tiên, tôi nghe bài hát này là trên chuyến tàu trở về Daejeon, sau khi thu dọn đồ đạc từ ký túc xá, ngay sau khi tôi kết thúc cuộc sống thực tập sinh. Bài hát thực sự đã lột tả được cảm xúc của tôi khi phải từ bỏ giấc mơ thần tượng. Tôi hy vọng, đây sẽ là một khởi đầu mới cho tôi".

Kim Yuni đã giành được 100 trên 150 phiếu bầu, giành được một suất vào vòng tiếp theo. Một trong những giám khảo, Park Kyung Rim nhận xét: "Giọng hát trong trẻo của cô ấy khiến tôi nhớ đến giọng ca chính của SM Entertainment", bằng chứng cho thấy những năm tháng luyện tập cuối cùng cũng được đền đáp.

Khi thông tin về tung tích của Kim Yuni được lan truyền trên mạng, người hâm mộ K-pop đã cùng nhau ủng hộ cựu thực tập sinh tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình: Cô ấy hát hay quá. Tôi hy vọng, cô ấy sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường mới này và gặt hái được nhiều thành công… Không, chắc chắn cô ấy sẽ làm được; Cô ấy trông giống Wendy, và cô ấy cũng hát hay nữa. Rất dễ mến; Nếu cô ấy là người duy nhất bị loại trong số chín người, chắc hẳn khó khăn lắm… cô ấy rất xinh đẹp và vẫn còn trẻ; Giọng cô ấy cũng có nét giống Wendy nữa. Cô ấy hát rất hay; Nếu cô ấy bị loại vì tuổi tác, họ nên làm điều đó sớm hơn…; Chẳng phải Hearts2Hearts gần như không được chú ý sao? Họ thậm chí còn không giống một nhóm nhạc của SM Entertainment. Nếu có chín thành viên mà chỉ có một người bị loại, thật sự rất đau lòng; Ôi, chuyện này làm tôi buồn lắm, bị cho ra mắt sát nút thế này...; Nếu cô ấy sinh năm 2002 và em út sinh năm 2006, thì đúng là do tuổi tác. Nhưng nếu đúng là vậy thì đáng lẽ họ nên cho cô ấy ra đi sớm hơn; Nhưng cô ấy đúng là có visual kiểu Hearts2Hearts. Thật hấp dẫn...