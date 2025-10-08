Khoảnh khắc trăm triệu đô của gia đình YG gây xôn xao cộng đồng mạng

SVO - G-Dragon và Lisa của BLACKPINK xuất hiện cùng nhau trong khoảnh khắc của gia đình YG.
Vào ngày 8/10, nhà thiết kế thời trang đường phố người Nhật, VERDY đã chia sẻ một số bức ảnh trên tài khoản cá nhân của mình mà không có chú thích nào. Nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ để 'bùng nổ' cả cộng đồng người hâm mộ. Mặc dù cả G-Dragon và Lisa đều từng chung mái nhà YG Entertainment, nhưng những khoảnh khắc chung một khung hình như thế này rất hiếm hoi, khiến người hâm mộ đặc biệt phấn khích. Trong ảnh, Lisa bĩu môi, trong khi G-Dragon nháy mắt tinh nghịch, toát lên vẻ sành điệu và thời thượng.