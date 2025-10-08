Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoảnh khắc trăm triệu đô của gia đình YG gây xôn xao cộng đồng mạng

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - G-Dragon và Lisa của BLACKPINK xuất hiện cùng nhau trong khoảnh khắc của gia đình YG.

Vào ngày 8/10, nhà thiết kế thời trang đường phố người Nhật, VERDY đã chia sẻ một số bức ảnh trên tài khoản cá nhân của mình mà không có chú thích nào. Nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ để 'bùng nổ' cả cộng đồng người hâm mộ. Mặc dù cả G-Dragon và Lisa đều từng chung mái nhà YG Entertainment, nhưng những khoảnh khắc chung một khung hình như thế này rất hiếm hoi, khiến người hâm mộ đặc biệt phấn khích. Trong ảnh, Lisa bĩu môi, trong khi G-Dragon nháy mắt tinh nghịch, toát lên vẻ sành điệu và thời thượng.

1759917340-0001926274-001-20251008110706940.jpg
1759917346-0001926274-002-20251008110707029.jpg
bam-bam.jpg
Trước đó, Lisa cũng có khoảnh khắc phủ sóng mạng xã hội với BamBam (GOT7). Những bức ảnh cho thấy Lisa và BamBam ôm nhau thắm thiết, và Lisa cõng BamBam trên lưng, hé lộ một phần tình bạn đặc biệt của họ. Cả hai đều đến từ Thái Lan và cùng tuổi, sinh năm 1997. Minnie của (G)I-DLE, người chứng kiến ​​khoảnh khắc này, đã rơi nước mắt và để lại biểu tượng cảm xúc trái tim, thu hút sự chú ý. Minnie cũng cùng tuổi và quốc tịch.
news-pv120250924f1da8c1eea39496c8907720f47eb70b3-p1.png
G-Dragon hiện vẫn đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ ba của mình, sắp tới là tại Osaka, vào ngày 20 - 21/10, tiếp theo là các buổi diễn tại Đài Bắc và Hà Nội vào tháng 11, và kết thúc tại Gocheok Dome ở Seoul vào tháng 12/2025.
o-1j7199r841r872kl1kskm2h1ki9g.png
BLACKPINK, với sự góp mặt của Lisa, sẽ khởi động chặng châu Á của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'DEADLINE' trong tháng này, với các điểm dừng chân tại Cao Hùng, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo và Hồng Kông. Ngoài ra, Lisa cũng vừa xuất hiện tại buổi trình diễn Louis Vuitton trong "Tuần lễ thời trang Paris".
Tuệ Nghi
#Khoảnh khắc gia đình YG đình đám #G-Dragon và Lisa hiếm hoi chung khung hình #Tình bạn thân thiết giữa idol K-pop #Chuyến lưu diễn quốc tế của G-Dragon #Chương trình thời trang Louis Vuitton của Lisa #Hoạt động quốc tế của các thần tượng K-pop #Phản ứng của fan trước khoảnh khắc đặc biệt #Sự kiện thời trang và âm nhạc châu Á

