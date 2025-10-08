Khoảnh khắc trăm triệu đô của gia đình YG gây xôn xao cộng đồng mạng

Vào ngày 8/10, nhà thiết kế thời trang đường phố người Nhật, VERDY đã chia sẻ một số bức ảnh trên tài khoản cá nhân của mình mà không có chú thích nào. Nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ để 'bùng nổ' cả cộng đồng người hâm mộ. Mặc dù cả G-Dragon và Lisa đều từng chung mái nhà YG Entertainment, nhưng những khoảnh khắc chung một khung hình như thế này rất hiếm hoi, khiến người hâm mộ đặc biệt phấn khích. Trong ảnh, Lisa bĩu môi, trong khi G-Dragon nháy mắt tinh nghịch, toát lên vẻ sành điệu và thời thượng.

Trước đó, Lisa cũng có khoảnh khắc phủ sóng mạng xã hội với BamBam (GOT7). Những bức ảnh cho thấy Lisa và BamBam ôm nhau thắm thiết, và Lisa cõng BamBam trên lưng, hé lộ một phần tình bạn đặc biệt của họ. Cả hai đều đến từ Thái Lan và cùng tuổi, sinh năm 1997. Minnie của (G)I-DLE, người chứng kiến ​​khoảnh khắc này, đã rơi nước mắt và để lại biểu tượng cảm xúc trái tim, thu hút sự chú ý. Minnie cũng cùng tuổi và quốc tịch.

G-Dragon hiện vẫn đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ ba của mình, sắp tới là tại Osaka, vào ngày 20 - 21/10, tiếp theo là các buổi diễn tại Đài Bắc và Hà Nội vào tháng 11, và kết thúc tại Gocheok Dome ở Seoul vào tháng 12/2025.