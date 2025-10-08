Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Woo Bin tại Seongsu-dong khiến người hâm mộ phấn khích

Tuệ Nghi
SVO - Nam diễn viên Kim Woo Bin đã bất ngờ xuất hiện tại Seongsu-dong, Seoul, thu hút sự chú ý và phấn khích lớn từ người hâm mộ khi anh tham gia chương trình 'Guerrilla Interview' đặc biệt.

Vào ngày 7/10, kênh YouTube Ha Ji Young đã phát hành một video mới, mở đầu bằng lời chào đầy năng lượng: "Phân đoạn truyền hình huyền thoại đã biến mất khỏi lịch sử sau khi các chương trình giải trí kết thúc hiện đang được hồi sinh trên YouTube Ha Ji Young". Trở lại với chương trình sau 11 năm, Kim Woo Bin đã chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài ấn tượng, nổi bật giữa đám đông đông đúc ở Seongsu-dong.

Khi Ha Ji Young hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào khi gặp anh ấy ngoài đời?", cư dân mạng đã đáp lại bằng sự phấn khích tột độ: "Anh ấy đẹp trai quá!" và "Chúng tôi yêu anh ấy!". Kim Woo Bin cũng làm người hâm mộ thích thú với những cử chỉ ấm áp, tạo dáng chụp ảnh, giao tiếp bằng mắt trong mười giây và cung cấp dịch vụ phục vụ người hâm mộ chân thành trong suốt sự kiện.

Thành công toàn cầu của Genie, Make a Wish với diễn xuất lãng mạn của Kim Woo Bin đang thu hút sự chú ý. Kim Woo Bin đã chinh phục khán giả bằng khả năng khắc họa xuất sắc những khía cạnh đa dạng của vị thần trong một câu chuyện dài hàng ngàn năm, trải dài từ quá khứ đến hiện tại. Anh không chỉ thể hiện sự kết hợp ăn ý đầy kịch tính với Suzy vô cảm, mà còn thể hiện sự kết hợp ăn ý với thần chết Noh Sang Hyun (Soo Hyun) và người bạn tâm giao của anh, Go Kyu Pil (Seid). Kể từ khi ra mắt, bộ phim đã giữ vững vị trí dẫn đầu trên "Top 10 phim Hàn Quốc hay nhất hiện nay" của Netflix, tạo nên tiếng vang đáng kể tại Hàn Quốc. Thành tích toàn cầu của phim cũng rất đáng chú ý. Theo bảng xếp hạng "Tudum Top 10" chính thức của Netflix được công bố vào ngày 8/10, phim đã đạt 4 triệu lượt xem (số giờ xem chia cho tổng thời lượng phát sóng) từ ngày 29 tháng trước đến ngày 5 tháng này, xếp thứ 5 trong hạng mục "Top 10 phim truyền hình hay nhất toàn cầu" (không phải tiếng Anh) chỉ trong 3 ngày. Sản phẩm này vẫn tiếp tục được ưa chuộng và lọt vào danh sách top 10 tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Brazil, Cộng hòa Séc, Singapore, Ấn Độ, Hồng Kông (TQ), Thái Lan, Ai Cập và Ma Rốc.
Tuệ Nghi
