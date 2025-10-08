Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Woo Bin tại Seongsu-dong khiến người hâm mộ phấn khích

SVO - Nam diễn viên Kim Woo Bin đã bất ngờ xuất hiện tại Seongsu-dong, Seoul, thu hút sự chú ý và phấn khích lớn từ người hâm mộ khi anh tham gia chương trình 'Guerrilla Interview' đặc biệt.

Vào ngày 7/10, kênh YouTube Ha Ji Young đã phát hành một video mới, mở đầu bằng lời chào đầy năng lượng: "Phân đoạn truyền hình huyền thoại đã biến mất khỏi lịch sử sau khi các chương trình giải trí kết thúc hiện đang được hồi sinh trên YouTube Ha Ji Young". Trở lại với chương trình sau 11 năm, Kim Woo Bin đã chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài ấn tượng, nổi bật giữa đám đông đông đúc ở Seongsu-dong.

Khi Ha Ji Young hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào khi gặp anh ấy ngoài đời?", cư dân mạng đã đáp lại bằng sự phấn khích tột độ: "Anh ấy đẹp trai quá!" và "Chúng tôi yêu anh ấy!". Kim Woo Bin cũng làm người hâm mộ thích thú với những cử chỉ ấm áp, tạo dáng chụp ảnh, giao tiếp bằng mắt trong mười giây và cung cấp dịch vụ phục vụ người hâm mộ chân thành trong suốt sự kiện.