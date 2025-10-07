Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lee Chae Min dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng dành cho các 'ngôi sao đang lên của xứ Hàn'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của các 'ngôi sao đang lên', sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 30/8 đến ngày 30/9.

Lee Chae Min, người gần đây đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách của đài tvN Bon Appétit, Your Majesty đã đứng đầu danh sách tháng này bắt nguồn từ hiệu ứng 'bếp trưởng bạo chúa'.

lee-chae-min.jpg
Trong tuần cuối cùng lên sóng, "Bon Appétit, Your Majesty" của tvN đã giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất, khép lại chuỗi 6 tuần hoàn hảo ở vị trí số 1, đạt tỷ suất người xem cao nhất là 17,1% (Nielsen Korea). Kể từ khi ra mắt vào tháng Tám, bộ phim ăn khách này đã liên tục đứng đầu danh sách hàng tuần của Good Data Corporation về những bộ phim truyền hình và diễn viên tạo nên tiếng vang nhất.
1161407-484033-2842.jpg
Lee Chae Min cũng đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình tháng Mười, đánh bại Song Seung Heon và Lee Young Ae.
lee-chae-min-1.jpg
Lee Chae Min và Ryu Da In công khai hẹn hò từ tháng 3 năm ngoái sau khi một đoạn video ghi lại cảnh họ đeo khẩu trang và tận hưởng buổi hẹn hò ở Seochon được lan truyền trên nhiều cộng đồng trực tuyến.
kuk20251002000322800x0.jpg
Mặc dù "Bon Appétit, Your Majesty" là bộ phim cổ trang đầu tiên nhưng Lee Chae Min đã hoàn thành xuất sắc và được nhớ đến bởi khả năng nhập vai hoàn hảo, khiến người ta dễ dàng quên mất rằng anh được chọn bất ngờ thay thế Park Sung Hoon. Có tin đồn rằng Lee Chae Min đã nhận được hơn 30 kịch bản cho dự án tiếp theo. Nhưng trước mắt, khán giả đang nóng lòng chờ đón bộ phim tiếp theo "I Believe You" của Lee Chae Min trong vai Yang Seo Jun, một iljin ngậm thìa vàng, cha giàu có, ngoại hình đẹp trai, cao ráo và thông minh. Tuy nhiên, anh ta là một người không có khả năng đồng cảm với nỗi buồn và nỗi đau, và anh ta đã quấy rối Seo Il Nam, người bạn cùng tuổi. Một ngày nọ, khi Il Nam bước vào nhà Seo Jun, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
bang-xep-hang-ngoi-sao-dang-len.jpg
Kim Yong Bin đứng thứ hai, Byeon Woo Seok đứng thứ ba, tiếp đến là DAY6 và cuối cùng, Stray Kids đã vươn lên vị trí thứ năm so với tháng trước hoàn thành Top 5.
Tuệ Nghi
