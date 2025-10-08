'Phản ứng hóa học' giữa nam diễn viên 'Squid Game' và nữ diễn viên 'The Glory' gây ra phản ứng tiêu cực

SVO - Ngôi sao của 'Squid Game' Lee Jung Jae và nữ diễn viên của 'The Glory' Lim Ji Yeon sẽ xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới… nhưng buổi chụp hình chính thức đầu tiên của họ đã khiến nhiều khán giả không mấy ấn tượng.
Những bức ảnh mới, nhằm mục đích quảng cáo cho dự án sắp tới của họ Nice to Not Meet You phát sóng vào 3/11 đã trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng vì những lý do không hay. Trong bộ ảnh mới phát hành, Lee Jung Jae diện trang phục toàn denim trong khi Lim Ji Yeon kết hợp với áo vét và quần màu hồng.
Cư dân mạng Hàn Quốc bình luận, cặp đôi này trông gượng gạo và thiếu tự nhiên, một số người chỉ ra rằng, ngay cả cách tạo dáng và lựa chọn ánh sáng cũng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Những người khác cho rằng nhà sản xuất nên khai thác khoảng cách tuổi tác của họ thay vì cố gắng làm cho họ trông ngang hàng: Họ trông giống như một người cha và cô con gái thứ hai vậy; Hoàn toàn không có chút 'phản ứng hóa học' nào…; Bỏ qua khoảng cách tuổi tác và những vấn đề về 'phản ứng hóa học', thì tóc tai, trang điểm, trang phục và ánh sáng, mọi thứ đều hoàn toàn hỗn loạn; Ngay cả bản thân các diễn viên cũng trông ngượng ngùng; Thật lòng mà nói, sẽ tốt hơn nhiều nếu họ sử dụng sự chênh lệch tuổi tác như một phần của concept. Nhưng vì họ cố gắng quá mức để trông giống như cùng tuổi, nên sự thiếu 'phản ứng hóa học" càng nổi bật hơn...