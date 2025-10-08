'Phản ứng hóa học' giữa nam diễn viên 'Squid Game' và nữ diễn viên 'The Glory' gây ra phản ứng tiêu cực

SVO - Ngôi sao của 'Squid Game' Lee Jung Jae và nữ diễn viên của 'The Glory' Lim Ji Yeon sẽ xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới… nhưng buổi chụp hình chính thức đầu tiên của họ đã khiến nhiều khán giả không mấy ấn tượng.

Những bức ảnh mới, nhằm mục đích quảng cáo cho dự án sắp tới của họ Nice to Not Meet You phát sóng vào 3/11 đã trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng vì những lý do không hay. Trong bộ ảnh mới phát hành, Lee Jung Jae diện trang phục toàn denim trong khi Lim Ji Yeon kết hợp với áo vét và quần màu hồng.

Hai người tạo dáng cạnh nhau, nhằm phản ánh tính cách trái ngược của các nhân vật trong phim: Lim Hyun Joon, một diễn viên hết thời đang cố gắng làm mới bản thân, và Wi Jeong Sook, một nhà báo kỳ cựu buộc phải đưa tin về giải trí. Tuy nhiên, thay vì khơi gợi sự tò mò về mối quan hệ của họ, cặp đôi K-Drama gây tranh cãi này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cư dân mạng ngay từ đầu với những lời chỉ trích về sự thiếu ăn ý giữa họ.

Im Hyeon Jun (Lee Jung Jae) mắc kẹt với hình tượng diễn viên đóng khung và khao khát thay đổi hình ảnh của mình. Hyeon Jun đã sa đà vào một số thói quen xấu do đóng mãi một vai thám tử chính nghĩa trong nhiều năm. Khi sắp bắt đầu quay phần thứ năm của loạt phim nổi tiếng, anh mơ ước được diễn xuất trong một bộ phim hài lãng mạn hoặc phim tâm lý tình cảm. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh gặp Wi Jeong Sin (Lim Ji Yeon), một nhà báo chính trị đã giành được một giải thưởng danh giá cho bài viết của mình. Mặc dù thành công và có nhiều năm kinh nghiệm, cuối cùng cô lại bị giáng chức xuống bộ phận giải trí khi đưa tin về một vụ án tham nhũng. Bị buộc phải đưa tin về giải trí, Jeong Sin tình cờ gặp Hyeon Jun. Jeong Sin trở thành người hâm mộ sau khi xem loạt phim của anh, nhưng cô thất vọng khi thấy nam diễn viên khác biệt so với vai diễn của mình như thế nào.

Cư dân mạng Hàn Quốc bình luận, cặp đôi này trông gượng gạo và thiếu tự nhiên, một số người chỉ ra rằng, ngay cả cách tạo dáng và lựa chọn ánh sáng cũng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Những người khác cho rằng nhà sản xuất nên khai thác khoảng cách tuổi tác của họ thay vì cố gắng làm cho họ trông ngang hàng: Họ trông giống như một người cha và cô con gái thứ hai vậy; Hoàn toàn không có chút 'phản ứng hóa học' nào…; Bỏ qua khoảng cách tuổi tác và những vấn đề về 'phản ứng hóa học', thì tóc tai, trang điểm, trang phục và ánh sáng, mọi thứ đều hoàn toàn hỗn loạn; Ngay cả bản thân các diễn viên cũng trông ngượng ngùng; Thật lòng mà nói, sẽ tốt hơn nhiều nếu họ sử dụng sự chênh lệch tuổi tác như một phần của concept. Nhưng vì họ cố gắng quá mức để trông giống như cùng tuổi, nên sự thiếu 'phản ứng hóa học" càng nổi bật hơn...