'Tình bạn đẳng cấp thế giới' của G-Dragon và Son Heung Min

SVO - Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube 'Hana TV' vào ngày 6/10 (theo giờ Hàn Quốc), G-Dragon và Son Heung Min đã tiết lộ tình bạn của họ khiến rất nhiều người ngạc nhiên.
G-Dragon và Son Heung Min đã tiết lộ về tình bạn của họ trong cuộc trò chuyện cùng Kang Ho Dong: "Hình như tôi có đọc một bài báo về 'Tình bạn đẳng cấp thế giới'. Chúng tôi thậm chí còn tặng quà cho nhau thường xuyên nữa".
G-Dragon nói đùa: "Đó là một món quà xuất phát từ trái tim, phải không? Tôi đã tặng Heung Min một loại nước hoa phiên bản giới hạn, còn Heung Min cũng thường hay tặng tôi những món quà nhỏ. Nói thực, tôi thích Son Heung Min hơn cả bóng đá. Ngoài ra, tôi còn thích Cheonhajangsa (danh hiệu dành cho vua của các hạng cân trong giải đấu vật truyền thống Ssireum của Hàn Quốc)". Khi được hỏi có thích Big Bang không, Son Heung Min tiết lộ: "Có ai không thích họ không? Chúng tôi đã nói về điều đó rất nhiều khi gặp nhau.Gần đây, tôi nghe rất nhiều bài hát Power của G-Dragon".
Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm giải trí mới của châu Á. Vào ngày 8/11, G-Dragon, biểu tượng K-pop toàn cầu, sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Übermensch tại Vinhomes Ocean Park 3, phía Đông Hà Nội. Đây là một sự kiện lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một buổi hòa nhạc lưu diễn vòng quanh thế giới mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, và được giới chuyên môn trong nước và quốc tế ca ngợi là một dự án "biến điều không thể thành có thể".