'Tình bạn đẳng cấp thế giới' của G-Dragon và Son Heung Min

Tuệ Nghi
SVO - Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube 'Hana TV' vào ngày 6/10 (theo giờ Hàn Quốc), G-Dragon và Son Heung Min đã tiết lộ tình bạn của họ khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

G-Dragon và Son Heung Min đã tiết lộ về tình bạn của họ trong cuộc trò chuyện cùng Kang Ho Dong: "Hình như tôi có đọc một bài báo về 'Tình bạn đẳng cấp thế giới'. Chúng tôi thậm chí còn tặng quà cho nhau thường xuyên nữa".

aa1o01jj.jpg

G-Dragon nói đùa: "Đó là một món quà xuất phát từ trái tim, phải không? Tôi đã tặng Heung Min một loại nước hoa phiên bản giới hạn, còn Heung Min cũng thường hay tặng tôi những món quà nhỏ. Nói thực, tôi thích Son Heung Min hơn cả bóng đá. Ngoài ra, tôi còn thích Cheonhajangsa (danh hiệu dành cho vua của các hạng cân trong giải đấu vật truyền thống Ssireum của Hàn Quốc)". Khi được hỏi có thích Big Bang không, Son Heung Min tiết lộ: "Có ai không thích họ không? Chúng tôi đã nói về điều đó rất nhiều khi gặp nhau.Gần đây, tôi nghe rất nhiều bài hát Power của G-Dragon".

g-dragon-22.jpg
Bức ảnh selfie cởi trần trong thang máy mà G-Dragon đăng tải trên mạng xã hội gần đây đang đặc biệt thu hút sự chú ý. Cơ bụng săn chắc, nổi bật dưới bờ vai rắn chắc, vóc dáng thanh mảnh điểm xuyết những cơ bắp cuồn cuộn, hoàn hảo với bộ vest Chanel cho thấy sự chăm sóc bản thân đáng nể của G-Dragon. Trong một bức ảnh khác, G-Dragon lại toát lên vẻ tinh nghịch và gu thời trang đặc trưng. G-Dragon đã tập luyện đều đặn trong một thời gian dài. Anh đã chia sẻ rất nhiều ảnh tự sướng từ phòng tập, khoe cơ bụng sáu múi quyến rũ. Anh cũng tiết lộ mình là một người đam mê thể hình giống như Kim Jong Kook, bằng cách đăng một câu nói nổi tiếng của ca sĩ Kim Jong Kook: "Phòng tập thể dục còn thú vị hơn cả câu lạc bộ". Bảo sao mà G-Dragon, Kim Jong Kook, Song Seung Min lại có tình bạn thân thiết đến vậy.
g-dragon-11.jpg
G-Dragon đã biểu diễn tại "Giải đua xe Công thức 1 Singapore Grand Prix 2025" ở Singapore, vào ngày 3 /10 (giờ địa phương) thu hút 65.000 khán giả, phá kỷ lục, trở thành buổi hòa nhạc F1 có lượng khán giả lớn nhất từ ​​trước đến nay. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của G-Dragon tại Singapore sau khoảng 8 năm, kể từ năm 2017, và sự phấn khích của người hâm mộ địa phương đã tăng lên ngay cả trước khi chương trình bắt đầu. G-Dragon cũng chinh phục khán giả bằng trang phục sân khấu lấy cảm hứng từ F1. Trong màn trình diễn đầu tiên, anh mặc áo khoác đua xe được trang trí logo "Übermensch" và các miếng vá đầy màu sắc, kết hợp với quần da và bốt, toát lên vẻ lôi cuốn mạnh mẽ. Sau đó, anh diện bộ vest đỏ cho màn trình diễn thứ hai, và trong màn trình diễn cuối cùng, anh chinh phục khán giả bằng bộ trang phục gợi nhớ đến lá cờ ca rô biểu tượng của F1. G-Dragon hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ ba mang tên "Übermensch". Anh sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Osaka, Nhật Bản, vào ngày 20 và 21/10, Đài Bắc và Hà Nội vào tháng 11 và Seoul vào tháng 12/2025.
455963-257619-5849.jpg

Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm giải trí mới của châu Á. Vào ngày 8/11, G-Dragon, biểu tượng K-pop toàn cầu, sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Übermensch tại Vinhomes Ocean Park 3, phía Đông Hà Nội. Đây là một sự kiện lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một buổi hòa nhạc lưu diễn vòng quanh thế giới mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, và được giới chuyên môn trong nước và quốc tế ca ngợi là một dự án "biến điều không thể thành có thể".

Tuệ Nghi
#Tình bạn đẳng cấp thế giới G-Dragon và Son Heung Min #Quan hệ thân thiết giữa ca sĩ và cầu thủ #Quà tặng ý nghĩa giữa người nổi tiếng #G-Dragon và đam mê thể hình #Biểu diễn G-Dragon tại Singapore Grand Prix #Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của G-Dragon #G-Dragon và thời trang sân khấu F1 #Việt Nam trở thành trung tâm giải trí quốc tế #Sự kiện âm nhạc lịch sử tại Việt Nam

