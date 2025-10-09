Diễn viên Trúc Mây nói về vai đầy nước mắt, tiết lộ điều đáng kinh ngạc về Nhan Phúc Vinh

SVO - Trong bộ phim 'Duyên', vai Kiều của diễn viên Trúc Mây đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Ít ai biết rằng, đằng sau vai diễn bi kịch ấy là cả một hành trình không ngừng nỗ lực để được sống và khóc cười cùng đam mê của nữ diễn viên này.

Con đường đến với nghệ thuật của Trúc Mây là một ngã rẽ bất ngờ. Học xong THPT, cô đứng giữa hai lựa chọn là trường ĐH An ninh Nhân dân và trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Giấy báo trúng tuyển của trường Điện ảnh đến trước. Và chỉ sau một tuần nhập học, cô biết rằng mình đã thuộc về nơi này, thuộc về ánh đèn sân khấu.

Những ngày đầu ở TP. HCM là chuỗi ngày đầy thử thách. Hành trang của cô khi ấy chỉ có hai bàn tay trắng và một niềm đam mê cháy bỏng. "Không kinh nghiệm, không ê kíp, không người hỗ trợ, tôi vừa học, vừa làm thêm, vừa đi casting. Có những lúc bị chèn ép, tủi thân đến bật khóc", cô nhớ lại. Nhưng cô bày tỏ, chỉ cần được diễn, được hóa thân vào một cuộc đời khác, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai Kiều trong phim Duyên, Trúc Mây cho biết: "Cách đây vài năm, tôi tham gia một dự án phim tốt nghiệp, đạo diễn Phương Điền là giám khảo. Khi xem tôi diễn, chú có ngỏ ý mời tôi vào một bộ phim khác. Nhưng khi ấy, việc học của tôi còn dang dở. Bẵng đi một thời gian, chú lại mời tôi vào phim Duyên. Dù chỉ là vai nhỏ, Kiều đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm và có lẽ là một trong những vai diễn tôi phải khóc nhiều nhất".

Để chạm đến trái tim khán giả, nữ diễn viên hiểu rằng không có kỹ thuật nào thay thế được cảm xúc chân thật: "Khi mình thả trôi, để nhân vật dẫn dắt, giọt nước mắt rơi xuống là giọt nước mắt của chính nhân vật. Khán giả cảm nhận được nỗi đau đó và khóc cùng mình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất".

Dù đất diễn không nhiều, sự chuyên nghiệp của Trúc Mây khiến nhiều người nể phục. Cô đã đọc hết 78 tập kịch bản, chắt lọc, cô đọng lại từng chi tiết về cuộc đời nhân vật của mình. Cô muốn tìm ra những lớp cảm xúc ẩn sâu bên trong Kiều, để mỗi lần xuất hiện, dù là ngắn ngủi, đều phải thật sự đắt giá.

Nói về bạn diễn Nhan Phúc Vinh, cô dành sự trân trọng: "Anh Vinh là người rất tập trung và hơi khó tính, nhưng chính sự khắt khe đó lại giúp đẩy cảm xúc của bạn diễn lên rất tốt. Anh nhớ tâm lý nhân vật đáng kinh ngạc và thường xuyên gợi ý, góp ý cho tôi để cả hai có sự kết nối chân thật nhất".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trúc Mây nói cô chưa một lần hối hận về quyết định của mình. Từ Huy chương Bạc tại giải Kịch nói Toàn quốc năm 2015, đến những vai diễn trong các MV triệu view và rồi chinh phục khán giả qua các bộ phim, Trúc Mây đã từng bước khẳng định vị trí của mình bằng chính thực lực.

Với cô, hạnh phúc lớn nhất là vẫn được theo đuổi nghề, được khóc, được cười cùng nhân vật. Và mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, đều là một mảnh ghép quý giá trong sự nghiệp của nữ diễn viên.