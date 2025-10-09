Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Thánh hôn phim Hàn một thời' phá vỡ sự im lặng kéo dài một năm bằng thông tin bất ngờ

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mặc dù không phải tin tức mà người hâm mộ mong đợi từ Sung Joon, nhưng vẫn là một chiến thắng trong mắt họ.

Lần cuối cùng người mẫu kiêm diễn viên Sung Joon đăng bài trên Instagram là vào tháng 12/2024. Mặc dù anh không phải là người thích đăng nhiều ảnh 'tự sướng', nhưng người hâm mộ rất thích những khoảnh khắc thoáng qua về cuộc sống của nam diễn viên được chia sẻ trên mạng xã hội.

03390042151-427x640.jpg

Thậm chí, điều đó đã chấm dứt hoàn toàn sau bức ảnh tại Lễ trao giải SBS Drama Awards năm 2024, nơi anh giành giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập (thể loại theo mùa)" cho vai diễn trong The Fiery Priest 2… cho đến ngày 8/10/2025 (giờ Hàn Quốc), lần đầu tiên sau gần một năm.

aa1to9ai.png
Sung Joon, vào vai "trùm ma túy" Kim Hong Sik, đã hóa thân hoàn hảo từ đầu đến chân về một nhân vật phản diện huyền thoại. Diễn xuất đầy nhiệt huyết, đặc biệt là khuôn mặt có vẻ nhân hậu của Sung Joon khiến khán giả say mê với sự hiện diện phi thường ngay từ khi anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Linh mục nhiệt huyết 2" của đài SBS, vào cuối năm 2024.
470948515-611067494675468-7448032776508607213-n-512x640.jpg

Bài đăng bất ngờ này cuối cùng lại chia sẻ một tin không mấy vui vẻ, khi nam diễn viên viết: "Tôi nghĩ, tài khoản của tôi đã bị hack." Sau đó, anh cảnh báo người hâm mộ: "Vui lòng bỏ qua bất kỳ tin nhắn trực tiếp nào mà bạn có thể đã nhận được".

20251008506357.png

Sung Joon đã đăng ký kết hôn với vợ, không phải là người nổi tiếng, vào năm 2018 và sinh con trai vào năm sau. Tháng 12 năm đó, anh lặng lẽ nhập ngũ, và trong thời gian phục vụ, anh đã bất ngờ thông báo về việc kết hôn và sinh con trong một bức thư tay, thu hút sự chú ý đáng kể.

news-pv120250925b5c54eea6e2342f29765e8d3403249a4-p1.jpg

Với sự tái xuất bất ngờ này, người hâm mộ hy vọng sẽ được cập nhật thường xuyên hơn khi anh vừa xác nhận dự án tiếp theo. Được chọn vào vai chính trong bộ phim chủ đề K-pop do HYBE America và Paramount Pictures đồng sản xuất, Sung Joon dự kiến ​​sẽ xuất hiện cùng Kang So Ra, Yoo Ji Tae, Yoo Ji Young và Eric Nam. Bộ phim sẽ được quay hoàn toàn tại Hàn Quốc và dự kiến ​​ra mắt vào ngày 12/2/2027.

Tuệ Nghi
#Sự trở lại của Sung Joon #Tin đồn bị hack tài khoản #Hành trình sự nghiệp diễn viên #Dự án phim K-Pop mới #Chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội #Giải thưởng SBS Drama Awards #Hợp tác sản xuất quốc tế #Chương trình truyền hình dài tập #Lịch trình ra mắt phim 2027

