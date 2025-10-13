Phát hiện ngôi mộ 2.500 năm tuổi mở ra kho báu còn hoàn toàn nguyên vẹn

SVO - Ngôi mộ chưa từng bị xáo trộn này mở ra một cánh cửa độc đáo để tìm hiểu về một thời kỳ mà chúng ta hầu như biết rất ít. Việc bảo tồn nó mang lại những hiểu biết vô giá về văn hóa vật chất của người Alani, một dân tộc du mục có lịch sử phần lớn vẫn còn bí ẩn.

Ngay phía Tây Grozny, Chechnya, tọa lạc nghĩa trang cổ Alkhan-Kala. Người Alani, hay còn gọi là Alans, từ thảo nguyên Pontic-Caspian từng gửi người chết của họ đến cõi vĩnh hằng tại đây. Mặc dù nhiều khu mộ giàu có hơn, hay còn gọi là kurgan, tại khu vực này đã bị cướp phá từ lâu, nhưng cuộc khai quật gần đây một trong số chúng đã tiết lộ những kho báu Alan còn nguyên vẹn ít nhất 2.500 năm.

Những viên tourmaline xanh lấp lánh được gắn trên vàng đã được một nhóm nhà khảo cổ khai quật dưới sự dẫn dắt của Azamat Akhmarov từ Học viện Khoa học Cộng hòa Chechnya khi họ đào lên một kurgan hiếm hoi chưa bị xáo trộn từ giai đoạn đầu của văn hóa Alan.

Những gì họ phát hiện là một bộ yên cương được trang trí bằng đá quý, do các chủ kỵ binh chế tác, nối tiếp con đường du mục của người Sarmati và Scythia trước đó. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều bộ yên cương, một bộ cương ngựa, ba vũ khí lưỡi dao, các bình chứa bằng kim loại nhập khẩu, và một vài viên garnet, tất cả có niên đại từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 2 trước Công Nguyên. Thật kỳ diệu khi ngôi mộ này chưa từng 'trộm'.

Người Alani có nguồn gốc từ nơi ngày nay là Iran, nổi lên như một nhóm nhỏ của tộc người Sarmatia lớn hơn, và di cư qua các vùng rộng lớn của Âu Á trong nhiều thế kỷ. Họ nổi tiếng với kỹ năng cưỡi ngựa và đã liên minh với nhiều thế lực khác nhau, bao gồm người La Mã, người Goth và người Hun. Ngôi mộ được phát hiện ở Chechnya gợi ý về địa vị cao của người được chôn cất tại đó, có thể là một nhà lãnh đạo quân sự hoặc quý tộc có ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng của họ. Các hiện vật được tìm thấy trong ngôi mộ, sự kết hợp giữa vũ khí, đồ trang sức và các vật phẩm liên quan đến ngựa được chế tác tinh xảo cho thấy người Alani không chỉ là những chiến binh lành nghề mà còn là những nghệ nhân bậc thầy, coi trọng cả vẻ đẹp và chức năng của đồ đạc.

Các chi tiết trang trí trên các đồ vật được tìm thấy trong lăng mộ, chẳng hạn như việc sử dụng đá garnet và tourmaline xanh lá cây trong các phụ kiện dây cương, nhấn mạnh sự tinh tế về mặt nghệ thuật của người Alani. Thiết kế tinh xảo của những đồ vật này cũng làm nổi bật tầm quan trọng của ngựa trong văn hóa Alani. Xã hội Alani thời kỳ đầu xoay quanh loài ngựa, và việc phát hiện ra đồ trang sức gắn trên lưng ngựa là minh chứng cho mối liên hệ sâu sắc của họ với lối sống cưỡi ngựa.

Trong khi nhiều khu mộ của người Alani đã bị cướp bóc qua nhiều thế kỷ, việc bảo tồn ngôi mộ đặc biệt này mang đến một cơ hội hiếm có cho các nhà khảo cổ học nghiên cứu các tập tục chôn cất nguyên vẹn của dân tộc cổ đại này. Nhóm của Akhmarov đã phát hiện ra không chỉ những đồ tùy táng thông thường, mà còn là một bộ sưu tập các vật phẩm được tuyển chọn cẩn thận, có thể mang ý nghĩa biểu tượng hoặc nghi lễ.

Sự hiện diện của các bình kim loại nhập khẩu, vũ khí có lưỡi dao và dây cương trang trí công phu cho thấy người Alani không hề biệt lập, mà thay vào đó, họ có một mạng lưới giao thương và trao đổi văn hóa phức tạp với các nền văn minh cổ đại khác. Phát hiện này bổ sung vào số ít những ngôi mộ Alani còn sót lại chưa bị cướp bóc, mỗi ngôi mộ hé lộ những khía cạnh khác nhau trong hệ thống xã hội và kinh tế của họ. Việc phát hiện hiếm hoi ngôi mộ còn nguyên vẹn này mang đến một bức tranh phong phú và đầy đủ hơn về cuộc sống ở thảo nguyên vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực của người Alani.

Nhà khảo cổ học Azamat Akhmarov, người dẫn đầu cuộc khai quật đã chia sẻ với tạp chí The Archaeologist: