Thi công hệ thống thoát nước vô tình phát hiện ngôi mộ cổ 2300 tuổi khiến ai cũng 'sốc'

Ly Ly
SVO - Khu mộ thuộc về nền văn minh tiền La Mã và chứa nhiều hiện vật gốm vẫn còn nguyên vẹn.

Trong quá trình thi công hệ thống thoát nước, các công nhân Ý đã bất ngờ phát hiện ngôi mộ khoảng 2.300 năm tuổi tại Manduria, một thị trấn thuộc vùng Puglia.

kho-bau.jpg

Ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ IV trước Công nguyên và thuộc về nền văn minh Messapia, một nền văn hóa tiền La Mã. Chính quyền địa phương cho biết khu mộ này là một phần của quần thể mai táng nhỏ, được chia thành hai không gian. Lối vào vẫn lưu dấu vết của lớp trát sơn đỏ với một dải trắng nổi chạy ngang các bức tường. Bên trong, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều hiện vật gốm còn nguyên trạng, bao gồm bình, đèn dầu, lọ đựng hương liệu và đĩa, tất cả đều có thể xác định niên đại vào thế kỷ IV TCN. Lối vào buồng mộ còn được trang trí bằng cánh cửa hai tấm phủ lớp thạch cao đỏ.

mo.jpg

Trong quá trình khai quật, nhiều mảnh vữa đã được thu hồi, và buồng mộ cũng còn lưu giữ dấu vết của lớp vẽ trang trí. Ở phía nam, bốn hốc chữ nhật được phát hiện ở chân tường, nhiều khả năng dùng làm giá đỡ cho một chiếc giường dùng trong nghi thức an táng.

Điều đáng chú ý là các nhà khảo cổ nhận thấy ngôi mộ có dấu hiệu từng bị xâm phạm từ thời cổ đại. Người ta cho rằng những kẻ đào trộm xưa kia đã đục thủng các bức tường để tiếp cận các ngôi mộ lân cận. Ngôi mộ thứ hai vẫn còn niêm kín cũng được tìm thấy, song bên trong không có đồ tùy táng nào, cho thấy đã bị đào trộm. Tuy nhiên, trong lớp đất lấp của ngôi mộ này, các nhà khảo cổ đã phát hiện một đồng denarius thời Cộng hòa La Mã, minh chứng cho sự hiện diện và việc sử dụng trong giai đoạn La Mã.

Nhà chức trách cho biết họ đang phát triển mô hình 3D kỹ thuật số của ngôi mộ để phục vụ nghiên cứu và giúp công chúng có thể tiếp cận trong tương lai thông qua công nghệ số. “Cuộc khai quật này đã mang lại những yếu tố mới, góp phần làm sáng tỏ hơn các nghi lễ mai táng của cộng đồng Messapia ở Manduria trong thời kỳ Hy Lạp hóa”.

Phát hiện này nối tiếp hàng loạt khám phá khảo cổ liên quan đến mộ táng ở Ý. Mùa Hè vừa qua, ba “ngôi nhà cổ tích”, thực chất là những ngôi mộ cổ đã được phát hiện trên đảo Sardinia. Cũng trong thời gian đó, một ngôi mộ Etruscan cách Rome khoảng 30 dặm về phía Bắc đã được khai quật, đặc biệt hiếm hoi, khi vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng bị đào trộm.

Ly Ly
#ngôi mộ cổ 2300 tuổi #khám phá khảo cổ Ý #nghề khảo cổ học #văn minh Messapia #di tích cổ đại Puglia #hiện vật gốm cổ #phát hiện mộ cổ thế kỷ IV TCN #nghi lễ mai táng cổ đại #công nghệ số trong khảo cổ #khám phá di tích lịch sử Ý

