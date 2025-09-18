Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cựu sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing - Chou Lười Makeup: 'Muốn thất nghiệp hãy thất nghiệp một cách an toàn'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nổi tiếng trong giới trẻ về những chia sẻ gần gũi và đậm chất đời sống, cô nàng gen Z Chou Lười Makeup đã có 500.000 người theo dõi, cùng câu chuyện rời bỏ công việc văn phòng an nhàn rẽ hướng làm nhà sáng tạo nội dung theo cách bất ngờ.

Chou Lười Makeup tên thật là Đoàn Ngọc Minh Châu. Cô nàng là cựu học sinh chuyên Văn, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và cũng đã tốt nghiệp ngành Marketing tại trường ĐH Tài chính - Marketing. Cũng như bao bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Châu bắt đầu con đường đi làm văn phòng ở rất nhiều công ty khác nhau.

1000036398.jpg

Tuy nhiên, Minh Châu càng làm càng nhận ra, văn phòng không phải là công việc phù hợp. Đó chỉ là công việc an toàn. Sau đó, cô quyết định nghỉ việc và tự nhủ sẽ không quay lại con đường công sở nữa.

Cô nàng gen Z này chia sẻ: “Có những ngày lên văn phòng, dù là làm việc 8 tiếng một ngày, nhưng mới 3 tiếng, mình đã làm xong hết việc của ngày mai. Nếu Châu chăm chỉ thêm 2 tiếng nữa thì Châu có thể làm hết việc của tuần luôn. Mình còn nhớ, chị đồng nghiệp kế bên còn tranh thủ lôi ốp điện thoại ra bán hàng online. Thành thật, ai cũng muốn chọn việc nhẹ nhàng mà, nhưng chính việc lịch trình lặp đi lặp lại đó khiến Châu rơi vào cảm giác fomo (fear of missing out) và giống như mình không tạo ra được giá trị vậy".

1000036401.jpg

Dẫu là đưa ra một quyết định ngay trong thời điểm thị trường lao động có nhiều biến chuyển, Minh Châu bày tỏ rằng, đó không hề là một lựa chọn mang tính bốc đồng. Ngược lại, cô đã có những sự chuẩn bị cần thiết để bản thân không rơi vào cái "bẫy thất nghiệp”.

Minh Châu chia sẻ: “Thay vì gửi tờ đơn xin nghỉ việc chỉ vì cảm thấy mình đã chịu hết nổi, quá bức bối rồi, hãy tĩnh tâm lại, vì muốn thất nghiệp, hãy thất nghiệp một cách an toàn. Đầu tiên, hãy dành dụm một món tiền kha khá trước khi nghỉ, tuỳ vào mức độ chi tiêu mà có thể cân đối để mình có một khoản tiền để dành phòng thất nghiệp. Sau đó, chúng ta sẽ bắt tay vào tìm kiếm công việc mới".

1000036403.jpg

Đó cũng là cú rẽ đưa Minh Châu trở thành nhà sáng tạo nội dung với cái tên Chou Lười Makeup. Cựu sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing đi gặp gỡ các đối tác, học thêm kiến thức, học cách quay làm sao mà truyền tải đầy đủ nội dung lẫn thông tin hữu ích cho người xem.

1000036399.jpg

“Nếu ai nói nghỉ việc xong, đùng cái có 500.000 người theo dõi thì phải tỉnh ngủ liền ngay lập tức cho mình”, Minh Châu hài hước nói. Cô tiết lộ, "viên gạch" đầu tiên cho ý tưởng "make-up lười" chính là khoảnh khắc cô gom hết tiền dành dụm mua hai cây đèn, vài bộ son hot để swatch.

1000036402.jpg

Với đầu óc “tạo content” của mình, Minh Châu mang đến đoạn clip để mặt mộc swatch 13 cây son giả, đã gây được sự chú ý mạnh mẽ. Từ đó, cô nàng gen Z này trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón và được các bạn trẻ yêu thích vì sự dí dỏm, gần gũi của mình.

THUẬN TÙNG
#Cựu sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing #Chou Lười Makeup #giới trẻ Việt Nam #nghỉ việc an toàn #sáng tạo nội dung #thất nghiệp có kế hoạch #nghỉ việc và chuẩn bị tài chính #xu hướng làm YouTube #phát triển nội dung số #truyền cảm hứng cho giới trẻ

