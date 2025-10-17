Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Em xinh say hi' Mỹ Mỹ dùng âm nhạc để thể hiện quá trình đối diện và học cách yêu lại chính mình

SVO - Lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa hai yếu tố tưởng chừng đối lập lửa và nước, album 'Burning blue' của ca sĩ Mỹ Mỹ tượng trưng cho ngọn lửa xanh lam - cháy trong nước, tinh khiết nhưng bền bỉ, dữ dội nhưng sâu lắng.

Album Burning blue là một cách Mỹ Mỹ nhìn nhận về tình yêu và cảm xúc. Trong tình yêu, cũng như trong âm nhạc, nữ ca sĩ tin rằng, sức mạnh thật sự không nằm ở sự mãnh liệt nhất thời, mà ở khả năng biến đổi, thích nghi và vẫn giữ được ngọn lửa ấm trong tim. Đây chính là tinh thần mà album muốn gửi gắm.

q4.jpg

Album gồm 12 ca khúc: Giản hạ thủy, Delulu, Love me like that, Một mình em, Stay here, em cười tươi vào ngày anh cưới, Đố anh giữ được em, Her remix. Và những ca khúc đánh dấu tên tuổi của Mỹ Mỹ khi mới ra mắt cũng xuất hiện trong album lần này như: Không ai khác ngoài em, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chillHer.

q2.jpg

Burning blue với tôi không chỉ là một album, mà là quá trình tôi đối diện và học cách yêu lại chính mình. Giống như ngọn lửa xanh – nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng luôn cháy âm ỉ. Tôi mong khi khán giả nghe album này, họ cũng tìm thấy phần "ngọn lửa xanh" của riêng mình và không bao giờ tắt”, Mỹ Mỹ chia sẻ.

q1.jpg

Trong toàn bộ album, Mỹ Mỹ thể hiện khả năng xử lý các bài hát cực kỳ tinh tế, với vocal hiện đại, kỹ năng luyến láy linh hoạt cùng với việc khéo léo đưa thêm những chất liệu cảm xúc của riêng cô vào trong album.

q3.jpg

Album cho thấy rõ cá tính âm nhạc riêng biệt của Mỹ Mỹ giữa thị trường nhạc Việt: Mềm mại mà vẫn bùng nổ, hiện đại nhưng không đánh mất cảm xúc. Đặc biệt, Mỹ Mỹ còn tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tác, sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật, khẳng định hình ảnh nghệ sĩ cận all-rounder và nghiêm túc trong từng bước đi.

q7.jpg

Tiếp nối dấu ấn của album lần này, Mỹ Mỹ sẽ tổ chức fancon Burning blue vào ngày 24/10/2025 tại Capital studio, TP. HCM. Sự kiện hứa hẹn mang đến một đêm duy nhất với những màn trình diễn sôi nổi và âm nhạc bùng nổ cảm xúc.

q56.jpg

Trước thềm diễn ra fancon, Mỹ Mỹ còn hé lộ trên mạng xã hội những hình ảnh tập luyện miệt mài và luyện thanh cùng ban nhạc. Chỉ với những tiết lộ nhỏ đó thôi cũng đủ khiến khán giả thấy hình ảnh một người nghệ sĩ nghiêm túc và sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

