Dàn nghệ sĩ ‘khủng’ hứa hẹn đốt cháy sân vận động Bách khoa, với đêm nhạc 'Chạm Việt Nam'

SVO - Sân vận động Bách khoa (Hà Nội) dự kiến sẽ bùng nổ tối 19/10, khi dàn sao 'cực hot' như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... cùng 'chạm' nhau trong đêm nhạc 'Chạm Việt Nam 2025'. Một đêm hứa hẹn vừa chill, vừa cháy, nơi âm nhạc, công nghệ và năng lượng tuổi trẻ hòa làm một.

Tối 19/10, sân vận động ĐH Bách khoa Hà Nội chắc chắn sẽ 'nổ tung', khi loạt nghệ sĩ cực 'hot' như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo… cùng hội tụ trong đại nhạc hội Chạm Việt Nam 2025, bữa tiệc âm nhạc được giới trẻ mong chờ nhất tháng 10.

Dàn lineup “toàn sao”: Đen, Double2T, Anh Tú, Ngô Lan Hương...

Không hổ danh là “đại nhạc hội quốc dân” của giới trẻ, Chạm Việt Nam 2025 quy tụ dàn nghệ sĩ siêu hot khiến fan “đứng ngồi không yên”.

den.jpg
Rapper Đen.

Đen – rapper giản dị mà sâu lắng, 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2023 tiếp tục trở lại sân khấu, mang theo loạt bản hit quen thuộc. Ngoài âm nhạc, anh còn khiến fan ấm lòng khi vừa ủng hộ 200 triệu đồng giúp người dân vùng bão Bualoi, đầu tháng Mười.

double2t.jpg
Rapper Double2T.

Double2T, quán quân Rap Việt mùa 3, là “cơn gió lạ” mang hơi thở dân gian pha hiện đại. Anh hứa hẹn khuấy động không khí với những track đậm bản sắc vùng cao nhưng vẫn trendy, đúng tinh thần “Một chạm – vạn niềm tin” của chương trình.

anh-tu.jpg
Ca sĩ Anh Tú.

Anh Tú – “Voi Bản Đôn” đình đám của Ca sĩ mặt nạ, chắc chắn sẽ khiến khán giả “tan chảy” bằng loạt ballad viral. Trong khi đó, Ngô Lan Hương mang đến màu sắc ngọt ngào, nữ tính nhưng không kém phần bùng nổ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1998 chia sẻ: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được biểu diễn lần thứ ba tại Ngày thẻ Việt Nam. Mỗi lần được mang âm nhạc của mình đến gần khán giả đều là niềm vui lớn. Năm nay, Hương sẽ khác, phong cách mới, năng lượng mới, mong mọi người hãy đón đợi!”.

ngo-lan-huong.jpg
Ca sĩ Ngô Lan Hương.

Ngô Lan Hương gần đây đang cực kỳ được yêu thích với bản hit Đi giữa trời rực rỡ, ca khúc tự sáng tác, giành giải “Bài hát hiện tượng” tại Làn sóng Xanh 2024 và viral trên mọi nền tảng, nhờ giai điệu siêu bắt tai.

Dương Triều
#Chạm Việt Nam 2025 #đêm nhạc Bách Khoa #Đen #Anh Tú #Double2T #Ngô Lan Hương #âm nhạc trẻ

